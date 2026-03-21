https://ukraina.ru/20260321/virtualnye-pobedy-zelenskogo-i-realnoe-prodvizhenie-vs-rf-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-1077009034.html

Виртуальные победы Зеленского и реальное продвижение ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты рассказывали о начавшемся наступлении российской армии, хотя продвигалась она вперед и все предыдущие недели.

2026-03-21T09:09

эксклюзив

россия

украина

константиновка

владимир зеленский

трамп и зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

генштаб

рада

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076938842_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_1ef0a107c54b998b71e62b5899a70134.jpg

Военкор и старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" недоумевает: "Все говорят о весенне-летнем наступлении, но я никак не могу понять, когда оно началось, ведь противник не прекращал попыток наступательных действий ни зимой, ни осенью, ни прошлым летом".Главком ВСУ Александр Сырский рассказывает, что в связи с улучшением погодных условий он ожидает активизации ВС РФ. Правда, ожидал он этого и в связи с ухудшением погодных условий, объясняя это тем, что украинские дроны в такую погоду плохо работают. Сырский говорит также, что Россия якобы намерена мобилизовать в этом году 409 000 солдат, что говорит о планах продолжать войну.В то же время на Украине в ходе насильственной мобилизации удается загнать в ВСУ около 30 тысяч в месяц, из которых более половины бежит, рассказывает нардеп Георгий Мазурашу."Слышал, что загоняют в армию приблизительно 30 тысяч, из которых 15-17 тысяч бегут. Военные рассказывают, что иногда к ним в зону боевых действий приводят таких сограждан, которые настолько немощные, что сбежать не могли", - сетует депутат Рады. Он утверждает, что именно россияне должны быть удовлетворены действиями ТЦК по всей Украине.Тем временем, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди рассказывает, что резкое изменение погоды на Добропольском, Покровском и Гуляйпольском участках, а также "запланированный" россиянами старт весенне-летней кампании, подтолкнули их к возобновлению штурмовых действий. По его словам, в ночь с 17 на 18 марта россияне пошли в масштабное наступление, но ВСУ смогли его якобы отбить, уничтожив российские штурмовые группы под Гуляйполем.В связи с регулярными победными реляциями Зеленского и украинского командования нардеп Александр Дубинский сравнивает их с бароном Мюнхгаузеном, известным своими небылицами. "Освободили 400 км.кв, - но никто не знает, где. Остановили российское наступление, но никто не знает, какое. Больной разум живет совершенно сам по себе", - резюмирует Дубинский.Сам Зеленский, похоже, воспринимает боевые действия, как подросток в компьютерной игре. На этой неделе он подарил своему "сюзерену" британскому королю Карлу III iPad для онлайн-отслеживания событий на фронте. По его словам, на устройстве можно увидеть каждую цель в небе и на море. Он заявил также, что там можно отследить украинские дальние атаки по территории РФ в режиме реального времени, чем попытался ублажить кровожадного монарха.Однако, учитывая заявления украинского Генштаба, эта онлайн-игра совсем далека от реалий на земле. Трампу, по его словам, он тоже хотел подарить такое устройство с "живой войной", но встреча не состоялась. В этих потугах Зеленский выглядит несовершеннолетним геймером, который пытается заинтересовать "больших дяденек" своими очками в "стрелялке".Но ситуация на земле резко отличается от заявлений Зеленского и украинского Генштаба, о чем рапортуют украинские военкоры.Украинский военкор с позывным "Мучной" сообщает об активизации российских войск в Константиновке, где идут тяжелые бои. По его словам, россияне там действуют комбинированно: пехотные группы выходят из района теплиц, параллельно небо забито FPV-дронами, которые не дают украинским военным поднять голову и корректируют удары."Мучной" сообщает, что россияне активно применяют ФАБ-3000 в Константиновке, методично снося все высотные здания, чтобы лишить ВСУ укрытий и точек наблюдения. После таких ударов запускают небольшие штурмовые группы, которые пытаются просочиться в сектор и зацепиться за руины.Он также констатирует продвижение россиян на Славянском направлении к западу от Резниковки. По его словам, основная цель – взятие Рай-Александровки, которую ВСУ превратили в серьезный укрепрайон. Он сообщает, что россияне там активно используют FPV-дроны, нанося прицельные удары по позициям и логистике ВСУ."Основная задача — истощить гарнизон, нарушить передвижение и выбить контроль над отдельными участками. Фиксируется применение дронов типа VT-40, что говорит о техническом усилении этого отрезка. В итоге имеем классическое давление с флангов, противник пытается постепенно вытеснять наши силы, прижимая к ключевому населенному пункту перед Славянском", - сообщает "Мучной".О подготовке россиянами наступления на Славянск сообщают и в 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде ВСУ. По данным украинских военных, россияне наращивают там силы, подтягивают бронетехнику и активно тренируют личный состав для будущих атак.Еще один украинский военкор Богдан Мирошников утверждает, что "сворачивается" и оборона ВСУ под Лиманом, поскольку россияне взяли основные высоты в этом районе."Это ставит под угрозу логистику в Лимане, учитывая дальность дронов и идеальные условия для работы артиллерии (густой лес рядом, где можно спрятать технику, а с этих же высот — корректировать артиллерию)", - пишет Мирошников. Он предполагает, что россияне будут накапливать свои силы в этом лесу, чтобы затем атаковать сам Лиман с востока.Военный эксперт Константин Машовец утверждает, что российское наступление под Запорожьем вдоль берега Каховского водохранилища фактически остановилось, продолжаются лишь атаки малой интенсивности. Он считает, что россиянам для дальнейшего продвижения на этом участке сначала необходимо справиться с Ореховским укрепрайоном ВСУ, чтобы избежать флангового удара. По его оценкам российское командование сейчас отдает приоритет не группировке "Днепр", а группировке "Восток", которая наступает со стороны Гуляйполя и теоретически может обеспечить задачу захвата Орехова за счет продвижения к городу с востока.Проблемой для ВСУ Машовец вновь называет катастрофическую нехватку боеспособной пехоты, что позволяет россиянам малыми группами просачиваться вглубь украинской линии обороны.При этом полковник Десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Кобылянский рассказывал на днях, что 70% мобилизованных украинцев прибывают в учебные центры в подавленном эмоциональном состоянии. При этом по его словам, среди новобранцев сохраняются ожидания, что участия в боевых действиях удастся избежать или что конфликт завершится в ближайшее время. Естественно, что такие люди не будут мотивированными бойцами, которые могут сдержать наступление ВС РФ.Подробнее о ситуации на фронтах СВО - в обзоре Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

