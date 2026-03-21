"Это репарации?". США впервые за тридцать лет сняли нефтяные санкции с Ирана

"Это репарации?". США впервые за тридцать лет сняли нефтяные санкции с Ирана - 21.03.2026 Украина.ру

"Это репарации?". США впервые за тридцать лет сняли нефтяные санкции с Ирана

Американское издание Axios проанализировало последствия смягчения санкций в отношении иранской нефти, о котором официально объявил министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент.

2026-03-21T19:00

2026-03-21T19:00

2026-03-21T19:01

Минфин США временно разрешил покупать и продавать иранскую нефть и нефтепродукты, загруженные на супертанкеры. Это делается для того, чтобы снизить мировые цены на энергоносители, которые резко выросли на фоне прекращения судоходства в Ормузском проливе после американо-израильского нападения на Иран.В результате на рынки поступит около 140 миллионов баррелей иранской нефти, и комментаторы отмечают, что это принесет Тегерану большие доходы – как бы ни отрицали данный факт в Вашингтоне."США позволят Ирану получить около 14 миллиардов долларов дохода от нефти. Это серьезная финансовая уступка Ирану со стороны США. Впервые с 1996 года США фактически допускают операции с иранской нефтью. И все это происходит на фоне войны… против Ирана", – пишет журналист Axios Барак Равид.Эксперты констатируют – временное ослабление американских санкций против российской нефти, которое было санкционировано Дональдом Трампом около недели назад, по тем же самым причинам, не остановило общий рост цен на нефть, и даже не смогло привести к его замедлению. А многие специалисты считают, что цены на энергоносители будут расти теперь при любом исходе событий."Никакое быстрое прекращение огня или соглашение по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив не положит конец перебоям в поставках, которые могут растянуться на месяцы, а в некоторых случаях и на годы", – предупреждает своих читателей Axios.Дефицит энергоносителей усиливается с каждым днем блокады Ормуза – потому что страны-импортеры стараются максимально заполнить хранилища на фоне глобального кризиса, забирая любые предложенные им объемы нефти и газа. Белый дом не может повлиять на этот самовоспроизводящийся процесс, который разгоняет цены на бензин внутри США. А отмена рестрикций на иранскую нефть выглядит в этом свете жестом отчаяния и политическим поражением команды американского президента."Через неделю после начала войны США сменили аятоллу Хаменеи на аятоллу Хаменеи, через три недели они отменили санкции против иранской нефти, душившие иранскую экономику. Может быть, это скрытые репарации Тегерану?", – насмешливо пишут в соцсетях американские блогеры.Они указывают на вполне очевидный факт: организованное Трампом нападение на Иран давно идет не по плану, несмотря на победные реляции, которые ежедневно звучат на брифингах в Вашингтоне, вызывая раздражение у американского избирателя.По данным последнего опроса, который провела социологическая служба YouGov, 66% американцев выступают за начало переговоров о прекращении огня в Персидском заливе, а против этого высказались всего лишь 15% респондентов. Это говорит о том, что война Трампа имеет в Америке крайне низкую популярность – еще ниже, чем давнишнее вторжение в Ирак, которое развивалось в свое время гораздо успешнее для американского руководства.Средняя цена на дизельное топливо с Соединенных Штатах Америки уже взлетела выше 5 долларов за галлон, достигнув самого высокого уровня с 2022 года. А подорожание бензина автоматически приводит к росту затрат в цепочке поставок основных товаров на внутреннем рынке, и разгоняет инфляцию, увеличивая цены для рядовых потребителей сразу на 35%.Государственный долг США впервые в истории превысил 39 триллиона долларов, продолжая стремиться к новым антирекордам. Между тем, Дональд Трамп обещал своему электорату именно борьбу с госдолгом – за счет отказал от агрессивной внешней политики. И сейчас об этом напоминают многие представители республиканского лагеря, которые бросают своему лидеру прямой вызов, отказывая ему в поддержке финансирования иранской кампании."Восстание против трат на войну с Ираном в конгрессе набирает обороты. В оппозицию к Трампу переходят и республиканцы. Конгрессвумен Лорен Боберт, республиканка от штата Колорадо, заявила, что выступает против выделения еще 200 миллиардов долларов на финансирование войны с Ираном, предупредив, что такие действия ставят под угрозу шансы республиканцев на промежуточных выборах", – пишет работающий в США журналист Валентин Богданов.Важно отметить, что Боберт имела репутацию системного и командного игрока, не склонного к критике партийного руководства. Ее демарш может вызвать среди республиканских конгрессменов цепную реакцию. Многие из них явно задумываются о том, чтобы вовремя отмежеваться от Трампа, ориентируясь на мнение недовольных его действиями избирателей. Тем более, что мятежная конгрессвумен явно апеллирует в своей риторике к среднестатистическому простому американцу, недовольному ближневосточной войной, которая ударила ему по карману."Я против любых дополнительных военных ассигнований. Я так устала от того, что деньги тратятся где-то там. Я устала от того, что военно-промышленный комплекс получает все наши честно заработанные налоговые доллары. У меня в Колорадо есть люди, которым не на что жить", – заявила она в интервью CNN.В случае бунта на республиканском корабле Трамп не сможет обеспечить долгосрочное финансирование продолжения боевых действий и будет вынужден свернуть военные операции. Такой исход обернется для него громким провалом, даже есть президент США еще тысячу раз расскажет прессе о "невероятной" победе над Исламской Республикой. "Сколько ни говори "щербет", во рту слаще не станет", – говорит об этом популярная в Иране пословица, бытовавшая у мудрецов-дервишей.Вашингтон рискует полностью утратить авторитет среди ближневосточных арабских стран, где уже призывают ликвидировать американские военные базы. Потому что американские войска в Персидском заливе становятся мишенями для иранских ракет и не в состоянии защитить даже самих себя, не говоря уже о союзниках.Война против Ирана нанесла арабским монархиям огромный финансовый ущерб, а Трамп демонстрирует своим партнерам полную недоговороспособность. Как утверждает оманский журналист Салем аль-Джахури, США негласно шантажируют оказавшиеся между двух огней государства, требуя от них выплатить мзду в размере 2,5 триллиона долларов – за прекращение губительного для региона конфликта. Потому что в Белом доме не считаются с нарастающими проблемами арабских политиков, ориентируясь исключительно на позицию Тель-Авива.Слухи о попытке провести сухопутную операцию в Персидском заливе только усиливают панику на мировых рынках. Никто не верит в успех очередной авантюры с участием ограниченного контингента американских спецназовцев.Больше того, эксперты предупреждают, что попытка захвата нефтедобывающих предприятий Ирана приведет к очередному скачку цен на нефть. И в результате Америка еще сильнее завязнет в бездонной трясине ближневосточного кризиса, спровоцированного военной агрессией.

сша

иран

вашингтон

ближний восток

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

эксклюзив, сша, иран, вашингтон, дональд трамп, cnn, ближний восток