"Я – черноморец": фильм, снятый на месте недавних боёв

21 марта 1944 года состоялся первый просмотр художественного фильма "Я – черноморец". Фильм, с одной стороны, совершенно стандартный для советского кинематографа того времени, без особых творческих изысков, с достаточно предсказуемыми сюжетными ходами и образами. С другой – весьма необычный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Основные действия в фильме происходят 7 августа – 29 декабря 1941 года. То есть, небольшой эпизод, посвященный обороне Одессы, оборона Севастополя и освобождение Феодосии в рамках Керченско-Феодосийской десантной операции. Это уже делает произведение интересным: в большинстве военных фильмов той поры есть просто война без точно обозначенных хронологических и географических привязок. Ну а вообще история Керченско-Феодосийской операции была не то, чтобы неизвестна советским людям, но в связи с тяжелейшим её финалом отнюдь не пользовалась в массовой пропаганде популярностью.Режиссёрами фильма стали гранды советского кинематографа: Владимир Браун и Александр Мачерет. К тому времени уроженец города Елисаветград Херсонской губернии (сейчас – Кропивницкий) Браун – успешный и опытный кинорежиссёр. Кино он начал снимать с 1920 года, а с 1934 года "заболел" морской тематикой и полностью сосредоточился на фильмах о моряках и военно-морском флоте. К началу войны он уже был признанным кинорежиссёром-маринистом. Например, ему принадлежит картина "Сокровище погибшего корабля" (1935) – детективно-приключенческий фильм и одновременно психологическая драма. Браун сразу заявил о себе не только, как состоявшийся мастер, он буквально произвел революцию в подводных съемках.Неслучайно именно ему доверили программный батальный фильм "Моряки" (1939) – аналог нашумевшей агитки "Если завтра война" (1938), но с боевыми действиями уже на море. Свой последний предвоенный фильм "Морской ястреб" (1941) он заканчивал в самом прямом смысле под бомбёжками и обстрелами. Группа успела покинуть Одессу в последний момент: город уже оказался блокированным с суши – пришлось эвакуироваться морем в Новороссийск.Снимая батальный фильм "Я – черноморец", Браун уже прекрасно на своем личном опыте знал, что такое война вообще, и война на море в частности. Именно поэтому фильм психологически абсолютно достоверен. В нём нет громких лозунгов, бравады и натужного героизма – всё, как на реальной войне. Во время боя разговоры только по делу, лирика – в минуты затишья.Но… при всём при том опытнейший Браун на картине всего лишь второй режиссёр, это ещё один интересный штрих. Дело в том, что Браун на тот момент не был ни лауреатом, ни орденоносцем, все эти награды ждали его в будущем. А, следовательно, ему не могли, согласно общепринятым во время войны негласным правилам, доверить самостоятельную постановку военного фильма.Первым режиссером стал Александр Мачерет – личность не менее интересная и не менее важная для отечественного кинематографа, но с более скромной фильмографией. Хотя в довоенном активе у него сценарий изумительного фильма "Лётчики" и сверхпопулярный шпионский детектив "Ошибка инженера Кочина" – редчайший случай, когда и зрители, и критики были единодушны. Мачерета отличала внимательность к деталям, в фильме "Я – черноморец" это прекрасно видно. Чего стоят только ракеты, показывающие направление атаки. В отличие от Брауна Мачерет уже был заслуженным деятелем искусств РСФСР, поэтому официально первым в тандеме являлся именно он. В интервью "Известиям" председатель комитета по делам кинематографии при Совнаркоме СССР Иван Григорьевич Большаков вообще не упоминает Брауна в качестве постановщика фильма, и в этом ещё одна интрига.Дело в том, что Мачерет был не только более признанным в официальном смысле режиссер, он ещё являлся и худруком Ташкентской киностудии, где "Я – черноморец", собственно, и снимали. То есть, Мачерет был весомее и в административном смысле.Но и это ещё не всё. В 1941 году киностудии УССР, а также "Советская Беларусь" (будущий "Белорусьфильм"), "Мосфильм" и "Ленфильм" были эвакуированы, в основном, в Среднюю Азию: Ташкент, Сталинабад и Алма-Ату. Эвакуационные условия для признанных кинодеятелей и их семей, привыкших к определённому статусу, уровню жизни и, зачастую, роскоши, были не совсем привычными. Прежде всего, 3-х и 5-комнатных квартир им предусмотрено не было, пришлось ютиться в коммуналках. Жили, опять же, не впроголодь, но и "Асторий" с "Елисеевскими" в Средней Азии на тот момент не водилось. Да и цены на рынках взлетели мгновенно "ради" приехавших дорогих (в прямом смысле) гостей. Фильмов запускалось очень мало, ролей было мало, денег, естественно, тоже. Поэтому немедленно начались, как тогда выражались, "настроения": пошли интриги, жалобы и прямые доносы – прежде всего, на руководителей Ташкентской киностудии, которую возглавляли сперва Михаил Ромм, а затем Мачерет.Естественно, значительная часть доносов и жалоб шла на имя Большакова. Именно этим и объясняется то, что в интервью "Известиям" он в качестве постановщика фильма "Я – черноморец" назвал только Александра Мачерета. Этим он подчеркнул его статус и вежливо объяснил всем жалобщикам, что не надо лить грязь на человека, которого поставил лично сам Большаков. Такие вещи в то время считывались на раз.Фильм имеет ещё одну интересную особенность – один актёр играет сразу двух героев: отца и сына. В обеих ролях – мегазвезда советского кинематографа, любимейший и популярнейший актёр Киевской киностудии Борис Андреев. Он одновременно играет и главного героя – краснофлотца Семёна Полосухина, и его отца Григория. Такое совмещение вообще не самое частое явление в мировом кинематографе, а уж в советском той поры вообще первый случай.Популярность Андреева была просто зашкаливающей, и именно она спасла ему жизнь. Актёр, когда начались ежедневные бомбежки, находился в Киеве – на тот момент он являлся штатным актёром Киевской киностудии. Он и до войны любил выпить, а уж когда началась война, Андреев стал выпивать гораздо чаще и больше. Один раз он умудрился даже попасть пьяным в штаб истребительного отряда Ленинского района Киева – так буянил. По его словам, военком не хотел брать его в армию, вот он и расстроился.Вскоре Андреев уехал в командировку в Москву, там попал под бомбежку, естественно, опять пьяный, устроил скандал, высказал всё, что думает о том, что происходит и о тех, кто всё это допустил… Москва не была ещё на осадном положении, поэтому он всего лишь проспался в отделе НКВД и узнал, что вообще-то ему светит срок за пораженческие разговоры и оскорбление высших руководителей государства. Но всё же, ввиду популярности актера (говорят, решение принял сам Сталин) его освободили. Андреев уехал в Алма-Ату, а затем стал мотаться между Ташкентом, Алма-Атой и Тбилиси, где снимался в разных проектах. В общем, исполнитель роли главного героя в фильме был всеми признанный, всеми любимый и лихой.Собственно, Андреев – это в фильме единственная кинозвезда. Остальные актёры были в основном с Киевской и Одесской киностудий или же из украинских театров. И широкой известностью похвастаться вряд ли могли. Разве что исполнительница роли Веры, любимой девушки главного героя – Лариса Емельянцева уже сыграла одну главную роль (фильм "Аринка", 1939 год). Зато – и это опять-таки изюминка фильма – роль немецкого лейтенанта сыграл настоящий живой немец Ханс Клеринг – коммунист и политэмигрант. Он был хорошо известен с середины 30-х, как актёр эпизодических ролей, и с началом войны был буквально нарасхват. Немцев, которым бы доверяли, и которые к тому же обладали актерским талантом, во время войны у нас не было совсем. Вот и пришлось Клерингу отдуваться за весь вермахт.Кроме Андреева по-настоящему запоминающуюся роль сыграл малоизвестный сегодня в России одесский актёр Андрей Корнеевич Сова. В фильме ему доверили роль боцмана, и это прекрасная находка режиссёров, и, одновременно, одна из лучших киноролей Совы. Стандартный кинематографический штамп боцмана – здоровый мужик с зычным голосом. В "Я – черноморец" всё наоборот. Здоровый и зычный – это рядовой краснофлотец Полосухин. А вот его командир, боцман – его совершеннейший антипод: небольшого роста, несколько даже субтильный человек с негромким голосом, спокойными движениями и юморящий даже в самые критические моменты. И именно в этой уверенной негромкости кроется настоящая сила, которая заставляет бойцов держаться до последнего и подниматься в штыковую атаку.Сова вообще отличался тем, что роли второго плана (а в кино он других практически и не играл) делал выразительными и эмоциональными без внешних эффектов – криков и эмоций.С ролью боцмана ни Сове, ни режиссёрам ничего придумывать и не требовалось. Единственным из всех игравших в фильме моряков актёров самым настоящим моряком, да ещё и одесситом, был только он. В молодости Сова закончил Одесскую мореходную школу и мотористом исходил на торговом корабле Чёрное и Средиземное моря. И уж кто-кто, а Сова-то точно знал, каким должен быть настоящий боцман, и как в реальности ведут себя моряки в экстремальных ситуациях.Хотя, положа руку на сердце, актёрский талант Андрея Совы просто не знал границ. Например, в советской киноклассике – фантастическом фильме по Жюлю Верну "Таинственный остров" (1941), снятом в Одессе накануне войны, он сыграл обезьяну Джупа. А всего за год до съёмок у Брауна и Мачерета он получил всесоюзную известность, снявшись в роли второго плана в другом культовом фильме "Два бойца" (1943) с Марком Бернесом и тем же Борисом Андреевым. Современному зрителю, правда, он больше знаком своей послевоенной работой в "Королеве бензоколонки" (1962), где неподражаемо изобразил начальника главной героини.Уникальность фильма "Я – черноморец" также в том, что снимали его в Новороссийске зимой 1943-44 годов, то есть буквально через несколько месяцев после того, как город освободили после длившейся целый год оккупации. Случилось это 16 сентября 1943 года. За время боёв, которые продолжались непрерывно с 6 сентября 1942 года, Новороссийск превратился, по сути, в груду развалин, и поэтому представлял собой идеальную натуру для сцен городских боев. На этой настоящей, видевшей ожесточённые многомесячные бои фактуре Браун и Мачерет и сняли свою киноленту.Каким образом на съёмочной площадке вообще ужились два настолько разных режиссёра – загадка. В творческом подходе они не совпадали вообще ни в чём… но ужились. И, вероятно, именно из этого конфликта подходов и родился, пусть и не шедевр, но очень хороший, тёплый и по-настоящему героический фильм, который с успехом прошёл в кинотеатрах и был очень хорошо принят зрителями, значительная часть которых, что такое война знала отнюдь не понаслышке.

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

