Почему у Трампа не получается с Индией и Китаем, чего боится Европа и при чём здесь Россия — Бавырин
Почему у Трампа не получается с Индией и Китаем, чего боится Европа и при чём здесь Россия — Бавырин - 05.10.2025 Украина.ру
Почему у Трампа не получается с Индией и Китаем, чего боится Европа и при чём здесь Россия — Бавырин
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру объяснил, почему президент США Дональд Трамп смог принудить Европу к кабальному торговому договору, Украина.ру, 05.10.2025
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру объяснил, почему президент США Дональд Трамп смог принудить Европу к кабальному торговому договору, а Китай и Индию не удалось заставить отказаться от российских энергоносителей.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
