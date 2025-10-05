Почему у Трампа не получается с Индией и Китаем, чего боится Европа и при чём здесь Россия — Бавырин - 05.10.2025 Украина.ру
Почему у Трампа не получается с Индией и Китаем, чего боится Европа и при чём здесь Россия — Бавырин
Почему у Трампа не получается с Индией и Китаем, чего боится Европа и при чём здесь Россия — Бавырин
Почему у Трампа не получается с Индией и Китаем, чего боится Европа и при чём здесь Россия — Бавырин
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру объяснил, почему президент США Дональд Трамп смог принудить Европу к кабальному торговому договору, Украина.ру, 05.10.2025
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру объяснил, почему президент США Дональд Трамп смог принудить Европу к кабальному торговому договору, а Китай и Индию не удалось заставить отказаться от российских энергоносителей.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
Почему у Трампа не получается с Индией и Китаем, чего боится Европа и при чём здесь Россия — Бавырин

10:06 05.10.2025
 
Политический обозреватель Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру объяснил, почему президент США Дональд Трамп смог принудить Европу к кабальному торговому договору, а Китай и Индию не удалось заставить отказаться от российских энергоносителей.
