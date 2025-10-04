"Участки под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью под огневыми ударами" - Алехин про создание буферной зоны - 04.10.2025 Украина.ру
"Участки под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью под огневыми ударами" - Алехин про создание буферной зоны
Продвижение российской армии на Харьковском и Днепропетровском направлениях напрямую связано с выполнением задачи по созданию буферных зон, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Ещё одна задача для ВС РФ, поставленная президентом России Владимиром Путиным, это создание буферных зон на украинской территории", — заявляет Алехин. Он поясняет, что продвижение армии на Днепропетровском направлении и освобождение местных населённых пунктов преследуют именно эту цель.Эксперт проводит прямую параллель с ситуацией на других участках фронта. "Точно так же как в Харьковской области, на Купянском направлении, под Волчанском", — указывает Алехин. Он констатирует, что огневое воздействие на противника уже началось: "Участки ВСУ под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью уже находятся под огневыми ударами российской артиллерии".Алехин также приводит конкретные примеры продвижения, основанные на данных геолокации. "Согласно кадрам с геолокацией, наши штурмовики продвинулись на несколько километров в направлении Боровской Андреевки и расширили зону контроля на южных подступах к Красноармейску в районе Новоукраинки", — резюмирует автор статьи.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.Также тему конфликта на Украине — в статье Татьяны Стоянович: "Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, россия, украина, харьковская область, геннадий алехин, украина.ру, владимир путин, санитарная зона, купянск, купянское направление, волчанск, сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, покровск/красноармейск, донбасс, война на украине
Новости, Россия, Украина, Харьковская область, Геннадий Алехин, Украина.ру, Владимир Путин, санитарная зона, Купянск, Купянское направление, Волчанск, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Покровск/Красноармейск, Донбасс, война на Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа расчета миномета 2С4 "Тюльпан" на Красноармейском направлении СВО
Продвижение российской армии на Харьковском и Днепропетровском направлениях напрямую связано с выполнением задачи по созданию буферных зон, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Ещё одна задача для ВС РФ, поставленная президентом России Владимиром Путиным, это создание буферных зон на украинской территории", — заявляет Алехин. Он поясняет, что продвижение армии на Днепропетровском направлении и освобождение местных населённых пунктов преследуют именно эту цель.
Эксперт проводит прямую параллель с ситуацией на других участках фронта. "Точно так же как в Харьковской области, на Купянском направлении, под Волчанском", — указывает Алехин.
Он констатирует, что огневое воздействие на противника уже началось: "Участки ВСУ под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью уже находятся под огневыми ударами российской артиллерии".
Алехин также приводит конкретные примеры продвижения, основанные на данных геолокации. "Согласно кадрам с геолокацией, наши штурмовики продвинулись на несколько километров в направлении Боровской Андреевки и расширили зону контроля на южных подступах к Красноармейску в районе Новоукраинки", — резюмирует автор статьи.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.
Также тему конфликта на Украине — в статье Татьяны Стоянович: "Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.
