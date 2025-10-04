https://ukraina.ru/20251004/uchastki-pod-liptsami-slatino-kazachey-lopanyu-pod-ognevymi-udarami---alekhin-pro-sozdanie-bufernoy-1069580357.html

"Участки под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью под огневыми ударами" - Алехин про создание буферной зоны

Продвижение российской армии на Харьковском и Днепропетровском направлениях напрямую связано с выполнением задачи по созданию буферных зон, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

"Ещё одна задача для ВС РФ, поставленная президентом России Владимиром Путиным, это создание буферных зон на украинской территории", — заявляет Алехин. Он поясняет, что продвижение армии на Днепропетровском направлении и освобождение местных населённых пунктов преследуют именно эту цель.Эксперт проводит прямую параллель с ситуацией на других участках фронта. "Точно так же как в Харьковской области, на Купянском направлении, под Волчанском", — указывает Алехин. Он констатирует, что огневое воздействие на противника уже началось: "Участки ВСУ под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью уже находятся под огневыми ударами российской артиллерии".Алехин также приводит конкретные примеры продвижения, основанные на данных геолокации. "Согласно кадрам с геолокацией, наши штурмовики продвинулись на несколько километров в направлении Боровской Андреевки и расширили зону контроля на южных подступах к Красноармейску в районе Новоукраинки", — резюмирует автор статьи.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.Также тему конфликта на Украине — в статье Татьяны Стоянович: "Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.

