"Участки под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью под огневыми ударами" - Алехин про создание буферной зоны
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета 2С4 "Тюльпан" на Красноармейском направлении СВО
Продвижение российской армии на Харьковском и Днепропетровском направлениях напрямую связано с выполнением задачи по созданию буферных зон, поставленной президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Ещё одна задача для ВС РФ, поставленная президентом России Владимиром Путиным, это создание буферных зон на украинской территории", — заявляет Алехин. Он поясняет, что продвижение армии на Днепропетровском направлении и освобождение местных населённых пунктов преследуют именно эту цель.
Эксперт проводит прямую параллель с ситуацией на других участках фронта. "Точно так же как в Харьковской области, на Купянском направлении, под Волчанском", — указывает Алехин.
Он констатирует, что огневое воздействие на противника уже началось: "Участки ВСУ под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью уже находятся под огневыми ударами российской артиллерии".
Алехин также приводит конкретные примеры продвижения, основанные на данных геолокации. "Согласно кадрам с геолокацией, наши штурмовики продвинулись на несколько километров в направлении Боровской Андреевки и расширили зону контроля на южных подступах к Красноармейску в районе Новоукраинки", — резюмирует автор статьи.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.
Также тему конфликта на Украине — в статье Татьяны Стоянович: "Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:45"Угрозы удара по АЭС" и "предупреждение Европе". Что на Украине говорят о Валдайской речи ПутинаК выступлению президента России на Валдайском дискуссионном форуме вечером 2 октября было приковано внимание всех украинских СМИ, что затмило даже выступление Зеленского в Копенгагене в тот же день.
Подписывайся на