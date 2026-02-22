Зачистка ВСУ в селах под Терноватым: Алехин рассказал про новые успехи группировки "Восток" - 22.02.2026 Украина.ру
Зачистка ВСУ в селах под Терноватым: Алехин рассказал про новые успехи группировки "Восток"
В зоне ответственности группировки "Восток" произошли существенные изменения. Российские бойцы провели зачистку нескольких населенных пунктов и прилегающих лесополос на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"По данным наших военкоров существенные изменения произошли и в зоне ответственности группировки "Восток" , — отметил Геннадий Алехин.Эксперт перечислил населенные пункты, где работали российские подразделения. "Населенные пункты Вишнёвое, Егоровка, Первомайское, Першотравневое и Рыбное, а также прилегающие лесополосы тщательно зачищались нашими бойцами" , — сообщил автор материала.В ходе зачистки российские военные обнаружили силы противника. "В ряде лесополос вскрыли несколько групп противника из состава 82 и 95 отдельных штурмовых бригад" , — рассказал полковник запаса.Алехин сообщил о дальнейшей судьбе этих групп. "Эти группы уничтожили" , — констатировал автор материала.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.Также про актуальную ситуацию в зоне СВО — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Зачистка ВСУ в селах под Терноватым: Алехин рассказал про новые успехи группировки "Восток"

06:00 22.02.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Боевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В зоне ответственности группировки "Восток" произошли существенные изменения. Российские бойцы провели зачистку нескольких населенных пунктов и прилегающих лесополос на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"По данным наших военкоров существенные изменения произошли и в зоне ответственности группировки "Восток" , — отметил Геннадий Алехин.
Эксперт перечислил населенные пункты, где работали российские подразделения. "Населенные пункты Вишнёвое, Егоровка, Первомайское, Першотравневое и Рыбное, а также прилегающие лесополосы тщательно зачищались нашими бойцами" , — сообщил автор материала.
В ходе зачистки российские военные обнаружили силы противника. "В ряде лесополос вскрыли несколько групп противника из состава 82 и 95 отдельных штурмовых бригад" , — рассказал полковник запаса.
Алехин сообщил о дальнейшей судьбе этих групп. "Эти группы уничтожили" , — констатировал автор материала.
Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.
Также про актуальную ситуацию в зоне СВО — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
