Зачистка ВСУ в селах под Терноватым: Алехин рассказал про новые успехи группировки "Восток"

В зоне ответственности группировки "Восток" произошли существенные изменения. Российские бойцы провели зачистку нескольких населенных пунктов и прилегающих лесополос на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

"По данным наших военкоров существенные изменения произошли и в зоне ответственности группировки "Восток" , — отметил Геннадий Алехин.Эксперт перечислил населенные пункты, где работали российские подразделения. "Населенные пункты Вишнёвое, Егоровка, Первомайское, Першотравневое и Рыбное, а также прилегающие лесополосы тщательно зачищались нашими бойцами" , — сообщил автор материала.В ходе зачистки российские военные обнаружили силы противника. "В ряде лесополос вскрыли несколько групп противника из состава 82 и 95 отдельных штурмовых бригад" , — рассказал полковник запаса.Алехин сообщил о дальнейшей судьбе этих групп. "Эти группы уничтожили" , — констатировал автор материала.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.Также про актуальную ситуацию в зоне СВО — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.

