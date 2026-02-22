https://ukraina.ru/20260222/ukraina-derzhit-vengrii-i-slovakii-khronika-sobytiy-na-utro-22-fevralya-1075938098.html

Украина дерзит Венгрии и Словакии. Хроника событий на утро 22 февраля

Украина ответила на заявления премьер-министров Венгрии и Словакии

Министерство иностранных дел Украины ответило на заявления премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо. Ранее те пригрозили прекратить поставки электроэнергии, если Украина не восстановит работу нефтепровода "Дружба"."Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики по энергоснабжению между нашими странами", — заявили в МИД Украины.Там назвали действия Венгрии и Словакии "провокационными, безответственными", а также указали, что они "ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона"."Тем самым правительства Венгрии и Словакии не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, которые осуществляют энергоснабжение на коммерческой основе", — подчеркнул МИД Украины.Также МИД Украины заявил, что это государство находится на постоянном контакте с представителями Европейской Комиссии относительно повреждений украинской энергетической инфраструктуры.Кроме того, Украина довела информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" до правительств Венгрии и Словакии.Также Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставок не российской нефти в эти страны."Украина всегда была, есть и будет оставаться надежным энергетическим партнёром ЕС и транзитером энергоресурсов. В то же время, в условиях безосновательных и безответственных угроз, которые звучат из Будапешта и Братиславы в течение последних дней, Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", — отмечалось в заявлении министерства иностранных дел.Под конец документа МИД Украины, призвав Венгрию и Словакию "к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению", и вовсе нахамил Будапешту и Братиславе."Ультиматумы следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев", — указывалось в заявлении.Ранее, 21 февраля, премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что его страна прекратит поставки электроэнергии на Украину."Если мы это сделаем, могут произойти неприятные вещи. Словаки рассматривают (остановку подачи электроэнергии. — Прим. ред.), и, если потребуется, мы тоже применим эту третью контрмеру", — сказал он на предвыборном мероприятии в Бекешчабе 21 февраля.Венгрия уже прекратила поставлять дизель и заблокировала выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро. При этом Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины, напомнил Орбан.Ранее в этот же день премьер-министр Словакии Фицо, заявил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена"Только за январь 2026 года таких аварийных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергетической сети, было в два раза больше, чем за весь 2025 год", — добавил Фицо.Он обвинил Зеленского в зловредном поведении."[Зеленский] не хочет понимать наш мирный подход и за то, что мы не поддерживаем войну, ведет себя по отношению к Словакии зловредно. Сначала он остановил потоки газа в Словакию и нанес нам ущерб на €500 млн в год. Сейчас он остановил потоки нефти, что еще наносит нам ущерб и создает логистические трудности", — написал премьер-министр Словакии в соцсетях.Фицо заявил, что Словакия не может воспринимать словацко-украинские отношения как то, что выгодно исключительно для Украины.Позднее Орбан заявил, что Украина желает продолжать войну ради западного финансирования."Если война закончится, финансирование закончится. План Украины — сделать так, чтобы война не прекращалась", — написал Орбан в соцсетях.Он отметил, что Венгрия, Чехия и Словакия не хотят финансировать боевые действия на Украине."К счастью, здравый смысл всё ещё преобладает в Венгрии, Чехии и Словакии. Мы не будем рисковать будущим наших семей, отправляя миллиарды евро на финансирование чужой войны. Настало время мира!" — отметил Орбан.Тем временем украинские телеграм-каналы обратили внимание на разницу у снабжении электроэнергией регионов Украины."Энергосистема Украины сегодня являет собой хрупкую конструкцию, которая держится не за счёт запаса прочности, а лишь благодаря погоде и постоянным экстренным манёврам. По оценке энергетических экспертов, ситуация меняется буквально ежедневно: данные утром уже могут быть неактуальны вечером. Система работает на пределе и реагирует на каждое новое повреждение как на критический удар", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".Авторы канала указали, что "наиболее тяжёлая обстановка – в прифронтовых и восточных регионах"."Особенно пострадала Запорожская область, где генерация и снабжение сведены к минимуму. На юге, в Херсоне, после повреждения ТЭЦ энергоснабжение резко просело, а реальный масштаб дефицита сложно точно оценить. В крупных городах, включая Киев, Харьков и Сумы, уровень обеспечения электроэнергией составляет лишь 20-30% от потребности. В столице ресурсы в первую очередь направляются на критическую инфраструктуру, а бытовые потребители получают остаточный принцип снабжения", — писали авторы каналы.Что же до центральных областей, то и там ощущается дефицит электроэнергии."В центральных областях – Черкасской, Кировоградской, Винницкой – дефицит связан со снижением производства на Южноукраинская АЭС. Обеспечение там также опускается к отметке около 20%. Даже более стабильная Полтавская область живёт в режиме жёсткой экономии с уровнем покрытия потребности порядка 10-11%", — писали авторы "Резидента".А вот Западная Украина ощущает себя хорошо."При этом запад страны, благодаря близости к Ровенской АЭС, выглядит значительно устойчивее. Отключения там реже и менее продолжительные. Этот контраст усиливает ощущение энергетического неравенства: одни регионы балансируют на грани коллапса, другие переживают кризис относительно мягко. Да и в целом разрыв в качестве жизни между регионами становится всё заметнее. Злые языки поговаривают, что для властей жители Западной Украины – люди более высокого "сорта", поэтому вся реальная помощь достается только им и семьям чиновников, которые туда заблаговременно переехали", — подытожили авторы канала.Ранее даже мейнстримные украинские СМИ обратили внимание на эту разницу. Так, на украинском телевидении вышли сюжете о западноукраинском курорте Буковель, который не ощущает дефицита электроэнергии и где не бесчинствуют военкомы.Подробнее о ситуации с нефтепроводом "Дружба" – в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: "Дружба" на паузе, презентации вместо жилья и новые бизнесы".

