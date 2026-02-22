Украина дерзит Венгрии и Словакии. Хроника событий на утро 22 февраля - 22.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260222/ukraina-derzhit-vengrii-i-slovakii-khronika-sobytiy-na-utro-22-fevralya-1075938098.html
Украина дерзит Венгрии и Словакии. Хроника событий на утро 22 февраля
Украина дерзит Венгрии и Словакии. Хроника событий на утро 22 февраля - 22.02.2026 Украина.ру
Украина дерзит Венгрии и Словакии. Хроника событий на утро 22 февраля
Украина ответила на заявления премьер-министров Венгрии и Словакии
2026-02-22T10:04
2026-02-22T10:09
эксклюзив
хроники
владимир зеленский
роберт фицо
виктор орбан
ес
европейская комиссия
украина
словакия
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1c/1054167130_0:26:483:298_1920x0_80_0_0_f3fdfd466402d5adc247eb3ac444a2b2.jpg
Министерство иностранных дел Украины ответило на заявления премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо. Ранее те пригрозили прекратить поставки электроэнергии, если Украина не восстановит работу нефтепровода "Дружба"."Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики по энергоснабжению между нашими странами", — заявили в МИД Украины.Там назвали действия Венгрии и Словакии "провокационными, безответственными", а также указали, что они "ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона"."Тем самым правительства Венгрии и Словакии не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, которые осуществляют энергоснабжение на коммерческой основе", — подчеркнул МИД Украины.Также МИД Украины заявил, что это государство находится на постоянном контакте с представителями Европейской Комиссии относительно повреждений украинской энергетической инфраструктуры.Кроме того, Украина довела информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" до правительств Венгрии и Словакии.Также Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставок не российской нефти в эти страны."Украина всегда была, есть и будет оставаться надежным энергетическим партнёром ЕС и транзитером энергоресурсов. В то же время, в условиях безосновательных и безответственных угроз, которые звучат из Будапешта и Братиславы в течение последних дней, Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", — отмечалось в заявлении министерства иностранных дел.Под конец документа МИД Украины, призвав Венгрию и Словакию "к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению", и вовсе нахамил Будапешту и Братиславе."Ультиматумы следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев", — указывалось в заявлении.Ранее, 21 февраля, премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что его страна прекратит поставки электроэнергии на Украину."Если мы это сделаем, могут произойти неприятные вещи. Словаки рассматривают (остановку подачи электроэнергии. — Прим. ред.), и, если потребуется, мы тоже применим эту третью контрмеру", — сказал он на предвыборном мероприятии в Бекешчабе 21 февраля.Венгрия уже прекратила поставлять дизель и заблокировала выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро. При этом Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины, напомнил Орбан.Ранее в этот же день премьер-министр Словакии Фицо, заявил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена"Только за январь 2026 года таких аварийных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергетической сети, было в два раза больше, чем за весь 2025 год", — добавил Фицо.Он обвинил Зеленского в зловредном поведении."[Зеленский] не хочет понимать наш мирный подход и за то, что мы не поддерживаем войну, ведет себя по отношению к Словакии зловредно. Сначала он остановил потоки газа в Словакию и нанес нам ущерб на €500 млн в год. Сейчас он остановил потоки нефти, что еще наносит нам ущерб и создает логистические трудности", — написал премьер-министр Словакии в соцсетях.Фицо заявил, что Словакия не может воспринимать словацко-украинские отношения как то, что выгодно исключительно для Украины.Позднее Орбан заявил, что Украина желает продолжать войну ради западного финансирования."Если война закончится, финансирование закончится. План Украины — сделать так, чтобы война не прекращалась", — написал Орбан в соцсетях.Он отметил, что Венгрия, Чехия и Словакия не хотят финансировать боевые действия на Украине."К счастью, здравый смысл всё ещё преобладает в Венгрии, Чехии и Словакии. Мы не будем рисковать будущим наших семей, отправляя миллиарды евро на финансирование чужой войны. Настало время мира!" — отметил Орбан.Тем временем украинские телеграм-каналы обратили внимание на разницу у снабжении электроэнергией регионов Украины."Энергосистема Украины сегодня являет собой хрупкую конструкцию, которая держится не за счёт запаса прочности, а лишь благодаря погоде и постоянным экстренным манёврам. По оценке энергетических экспертов, ситуация меняется буквально ежедневно: данные утром уже могут быть неактуальны вечером. Система работает на пределе и реагирует на каждое новое повреждение как на критический удар", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".Авторы канала указали, что "наиболее тяжёлая обстановка – в прифронтовых и восточных регионах"."Особенно пострадала Запорожская область, где генерация и снабжение сведены к минимуму. На юге, в Херсоне, после повреждения ТЭЦ энергоснабжение резко просело, а реальный масштаб дефицита сложно точно оценить. В крупных городах, включая Киев, Харьков и Сумы, уровень обеспечения электроэнергией составляет лишь 20-30% от потребности. В столице ресурсы в первую очередь направляются на критическую инфраструктуру, а бытовые потребители получают остаточный принцип снабжения", — писали авторы каналы.Что же до центральных областей, то и там ощущается дефицит электроэнергии."В центральных областях – Черкасской, Кировоградской, Винницкой – дефицит связан со снижением производства на Южноукраинская АЭС. Обеспечение там также опускается к отметке около 20%. Даже более стабильная Полтавская область живёт в режиме жёсткой экономии с уровнем покрытия потребности порядка 10-11%", — писали авторы "Резидента".А вот Западная Украина ощущает себя хорошо."При этом запад страны, благодаря близости к Ровенской АЭС, выглядит значительно устойчивее. Отключения там реже и менее продолжительные. Этот контраст усиливает ощущение энергетического неравенства: одни регионы балансируют на грани коллапса, другие переживают кризис относительно мягко. Да и в целом разрыв в качестве жизни между регионами становится всё заметнее. Злые языки поговаривают, что для властей жители Западной Украины – люди более высокого "сорта", поэтому вся реальная помощь достается только им и семьям чиновников, которые туда заблаговременно переехали", — подытожили авторы канала.Ранее даже мейнстримные украинские СМИ обратили внимание на эту разницу. Так, на украинском телевидении вышли сюжете о западноукраинском курорте Буковель, который не ощущает дефицита электроэнергии и где не бесчинствуют военкомы.Подробнее о ситуации с нефтепроводом "Дружба" – в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: "Дружба" на паузе, презентации вместо жилья и новые бизнесы".
https://ukraina.ru/20260221/ultimatum-vengrii-i-slovakii-itogi-21-fevralya-1075932468.html
https://ukraina.ru/20260221/varianty-po-iranu-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-21-fevralya-1075925444.html
украина
словакия
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1c/1054167130_27:0:456:322_1920x0_80_0_0_40188b3ceb1edaf2061087e44a84e6e6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир зеленский, роберт фицо, виктор орбан, ес, европейская комиссия, украина, словакия, венгрия
Эксклюзив, Хроники, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Виктор Орбан, ЕС, Европейская комиссия, Украина, Словакия, Венгрия

Украина дерзит Венгрии и Словакии. Хроника событий на утро 22 февраля

10:04 22.02.2026 (обновлено: 10:09 22.02.2026)
 
МИД Украины
МИД Украины
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина ответила на заявления премьер-министров Венгрии и Словакии
Министерство иностранных дел Украины ответило на заявления премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо. Ранее те пригрозили прекратить поставки электроэнергии, если Украина не восстановит работу нефтепровода "Дружба".
"Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики по энергоснабжению между нашими странами", — заявили в МИД Украины.
Там назвали действия Венгрии и Словакии "провокационными, безответственными", а также указали, что они "ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона".
"Тем самым правительства Венгрии и Словакии не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, которые осуществляют энергоснабжение на коммерческой основе", — подчеркнул МИД Украины.
Также МИД Украины заявил, что это государство находится на постоянном контакте с представителями Европейской Комиссии относительно повреждений украинской энергетической инфраструктуры.
Кроме того, Украина довела информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" до правительств Венгрии и Словакии.
Также Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставок не российской нефти в эти страны.
"Украина всегда была, есть и будет оставаться надежным энергетическим партнёром ЕС и транзитером энергоресурсов. В то же время, в условиях безосновательных и безответственных угроз, которые звучат из Будапешта и Братиславы в течение последних дней, Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", — отмечалось в заявлении министерства иностранных дел.
Под конец документа МИД Украины, призвав Венгрию и Словакию "к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению", и вовсе нахамил Будапешту и Братиславе.
"Ультиматумы следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев", — указывалось в заявлении.
Аномальные морозы в Якутске - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Вчера, 19:00
Ультиматум Венгрии и Словакии. Итоги 21 февраляВенгрия и Словакия предупредили Украину о грядущем сокращении поставок электричества
Ранее, 21 февраля, премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что его страна прекратит поставки электроэнергии на Украину.
"Если мы это сделаем, могут произойти неприятные вещи. Словаки рассматривают (остановку подачи электроэнергии. — Прим. ред.), и, если потребуется, мы тоже применим эту третью контрмеру", — сказал он на предвыборном мероприятии в Бекешчабе 21 февраля.
Венгрия уже прекратила поставлять дизель и заблокировала выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро. При этом Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины, напомнил Орбан.
Ранее в этот же день премьер-министр Словакии Фицо, заявил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена
"Только за январь 2026 года таких аварийных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергетической сети, было в два раза больше, чем за весь 2025 год", — добавил Фицо.
Он обвинил Зеленского в зловредном поведении.
"[Зеленский] не хочет понимать наш мирный подход и за то, что мы не поддерживаем войну, ведет себя по отношению к Словакии зловредно. Сначала он остановил потоки газа в Словакию и нанес нам ущерб на €500 млн в год. Сейчас он остановил потоки нефти, что еще наносит нам ущерб и создает логистические трудности", — написал премьер-министр Словакии в соцсетях.
Фицо заявил, что Словакия не может воспринимать словацко-украинские отношения как то, что выгодно исключительно для Украины.
Позднее Орбан заявил, что Украина желает продолжать войну ради западного финансирования.
"Если война закончится, финансирование закончится. План Украины — сделать так, чтобы война не прекращалась", — написал Орбан в соцсетях.
Он отметил, что Венгрия, Чехия и Словакия не хотят финансировать боевые действия на Украине.

"К счастью, здравый смысл всё ещё преобладает в Венгрии, Чехии и Словакии. Мы не будем рисковать будущим наших семей, отправляя миллиарды евро на финансирование чужой войны. Настало время мира!" — отметил Орбан.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Вчера, 13:08
Варианты по Ирану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 февраляПрезидент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты действий в отношении Ирана. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Тем временем украинские телеграм-каналы обратили внимание на разницу у снабжении электроэнергией регионов Украины.
"Энергосистема Украины сегодня являет собой хрупкую конструкцию, которая держится не за счёт запаса прочности, а лишь благодаря погоде и постоянным экстренным манёврам. По оценке энергетических экспертов, ситуация меняется буквально ежедневно: данные утром уже могут быть неактуальны вечером. Система работает на пределе и реагирует на каждое новое повреждение как на критический удар", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".
Авторы канала указали, что "наиболее тяжёлая обстановка – в прифронтовых и восточных регионах".
"Особенно пострадала Запорожская область, где генерация и снабжение сведены к минимуму. На юге, в Херсоне, после повреждения ТЭЦ энергоснабжение резко просело, а реальный масштаб дефицита сложно точно оценить. В крупных городах, включая Киев, Харьков и Сумы, уровень обеспечения электроэнергией составляет лишь 20-30% от потребности. В столице ресурсы в первую очередь направляются на критическую инфраструктуру, а бытовые потребители получают остаточный принцип снабжения", — писали авторы каналы.
Что же до центральных областей, то и там ощущается дефицит электроэнергии.
"В центральных областях – Черкасской, Кировоградской, Винницкой – дефицит связан со снижением производства на Южноукраинская АЭС. Обеспечение там также опускается к отметке около 20%. Даже более стабильная Полтавская область живёт в режиме жёсткой экономии с уровнем покрытия потребности порядка 10-11%", — писали авторы "Резидента".
А вот Западная Украина ощущает себя хорошо.
"При этом запад страны, благодаря близости к Ровенской АЭС, выглядит значительно устойчивее. Отключения там реже и менее продолжительные. Этот контраст усиливает ощущение энергетического неравенства: одни регионы балансируют на грани коллапса, другие переживают кризис относительно мягко. Да и в целом разрыв в качестве жизни между регионами становится всё заметнее. Злые языки поговаривают, что для властей жители Западной Украины – люди более высокого "сорта", поэтому вся реальная помощь достается только им и семьям чиновников, которые туда заблаговременно переехали", — подытожили авторы канала.
Ранее даже мейнстримные украинские СМИ обратили внимание на эту разницу. Так, на украинском телевидении вышли сюжете о западноукраинском курорте Буковель, который не ощущает дефицита электроэнергии и где не бесчинствуют военкомы.
Подробнее о ситуации с нефтепроводом "Дружба" – в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: "Дружба" на паузе, презентации вместо жилья и новые бизнесы".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиВладимир ЗеленскийРоберт ФицоВиктор ОрбанЕСЕвропейская комиссияУкраинаСловакияВенгрия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:39Послесловие к женевским переговорам. Прогресс без прогресса
11:29Бусификация скоро будет и в Европе. Эксперты и политики о настоящем и будущем
11:04Возобновление работы "Северных потоков" возможно при участии США. Главное к этому часу
11:00Чем вызвана истерика Польши, чего хочет Финляндия и будет ли новый раздел Европы – Хавич
10:28"Украинцы – инструмент, а с инструментом не договариваются". Что говорят на Украине в 4-ю годовщину СВО
10:04Украина дерзит Венгрии и Словакии. Хроника событий на утро 22 февраля
09:39Группировка "Север" успешно продвигается в Сумской области
09:33Взрывы в Киеве и области: российская армия нанесла комбинированный удар по энергетике и военным объектам
09:18Внешнее управление — единственный выход для Украины. Главное к этому часу
08:00Длинная телеграмма" Кеннана: основа политики Запада в отношении Москвы вот уже 80 лет
07:39Палантир против "орков": как США намерены справиться с Россией
07:35Западная Украина за минувшую неделю: ВСУ наступают... в собственном тылу
07:00Михаил Делягин: России достаточно сделать всего три шага, чтобы выбить украинское оружие из рук Запада
06:10"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта
06:00Зачистка ВСУ в селах под Терноватым: Алехин рассказал про новые успехи группировки "Восток"
05:45Алехин: ВСУ бежали из Миньковки, "южане" заняли новые рубежи и пробиваются к Федоровке Второй
05:30Перенджиев: США при Трампе пытаются подмять Канаду и Данию, а НАТО действует отдельно
05:15Прорыв на севере: штурмовики ВС РФ взяли под контроль Покровку и вошли в Кондратовку — эксперт
05:00Активизация под Константиновкой: Алехин рассказал про "разморозку" фронта в районе Червоного
04:45Военный эксперт: Штурмовики РФ зачищают Гришино, ВСУ в панике жалуются на "Рубикон" и ФАБы
Лента новостейМолния