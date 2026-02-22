https://ukraina.ru/20260222/1075903794.html

Михаил Делягин: России достаточно сделать всего три шага, чтобы выбить украинское оружие из рук Запада

Михаил Делягин: России достаточно сделать всего три шага, чтобы выбить украинское оружие из рук Запада - 22.02.2026 Украина.ру

Михаил Делягин: России достаточно сделать всего три шага, чтобы выбить украинское оружие из рук Запада

Европейского общества больше нет. Это видно по тому, в каких количествах туда завозят мигрантов. Европейское гражданское общество раздавлено финансовыми спекулянтами. Да, оно будет сопротивляться через разного рода патриотические движения, но эти патриотические движения будут шельмовать как фашистов. Они слабы и ничего не смогут.

2026-02-22T07:00

2026-02-22T07:00

2026-02-22T07:00

интервью

запад

украина

дональд трамп

михаил делягин

ес

нато

владимир путин

сво

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060726041_70:37:810:453_1920x0_80_0_0_8062532aa87f8e3d47e4d70faa4c0da0.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института проблем глобализации, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин- Михаил Геннадьевич, на прошлой неделе состоялась конференция по безопасности в Мюнхене. И у нас в связи с этим снова стали вспоминать речь Владимира Путина, которую он произнес на этой же конференции 19 лет назад в 2007 году…- Речь Путина – это единственное событие, которое произошло на этой конференции. Ни до, ни после нее ничего значимого там не происходило. Да, мы можем обсудить массу интересных нюансов, но в целом там ничего не поменялось.В 2014 году Запад принял стратегическое решение об уничтожении России. Государственный переворот на Украине – это всего лишь маркер неоколониального сотрудничества, когда мы у вас покупаем дешевое сырье, его перерабатываем, продаем результат дорого, ну и вам из этого что-то перепадет. А потом из логики 1988 года Запад перешел в логику 1941 года: "Мы у вас заберем то, что нам нужно. А если мы что-то забудем, вы сами нам об этом напомните". Этот принципиальный подход не изменился.Да, было интересно посмотреть, как Рубио отказался общаться на тему Украины. Он проигнорировал специальное заседание по Украине, потому что поехал к нашему партнеру Орбану. Зачем он туда поехал? Чтобы уговорить его отказаться от российской нефти и заменять ее американской. В крайнем случае – азербайджанской и казахстанской.При этом он произнес прекрасную речь о том, что логика глобализма умерла. Фактически это были признательные показания о том, что завоз мигрантов – это сознательная диверсия. Точнее, некоторые элементы на Западе в лице Трампа и Рубио поняли, что это сознательная диверсия и что они так больше себя убивать не будут. А Евросоюз и Великобритания – будут.Но, повторюсь, это была демонстрация того, что НАТО сохраняет единство и что уничтожение России является для них приоритетной задачей. Финансирование войны с нами продолжается. Не только европейцами, но и американцами, которые якобы этого не делают, а на самом деле, делают, не стесняясь об этом прямо говорить.А переговоры – это интересный и увлекательный процесс. Это касается нашего бизнеса с США. Во-первых, чтобы он выстроен так, чтобы внутри Америки не создал проблем Трампу. А, во-вторых, чтобы вырывать у нас бесконечные уступки, продлять существование киевского режима, увеличивать наши потери и подрывать нас.Еще вспомнил. Зеленский оскорбил Орбана. На самом деле это был мастер-класс, как нужно общаться с западными лидерами, потому что на сегодняшнем Западе, чтобы стать государственным лидером, нужно полностью сломать себе психику. Исключение – Трамп и его команда. Демократы – не исключение. Это слуги финансовых спекулянтов. Менеджеры, которые работают с деньгами.Когда человек видит огромное количество денег, которые он не сможет потратить за всю жизнь, у него возникнет соблазн их украсть. Для этого достаточно одной транзакции. Поэтому такой человек должен быть абсолютно управляемым, чтобы он даже не мог вообразить, что может что-то сделать против воли хозяина. Для этого его психика должна быть сломана.Кому-то ломают психику на острове Эпштейна. Кому-то ломают в других местах разными способами. Но в целом это люди с разрушенной психикой. И когда мы с ними общаемся как с нормальными людьми, это вызывает у них истерическую реакцию. Поэтому с ними надо общаться так, как общается Зеленский, когда садист общается с мазохистом. Тогда они будут считать вас своим добрым хозяином. Другое дело, что у нас в МИДе работаю интеллигентные люди, среди которых нет ни одного психиатра.- Европейское общество тоже заразилась этим вирусом?- Европейского общества больше нет. Мнение европейцев неинтересно даже им самим. Это видно по тому, в каких количествах туда завозят мигрантов и какова там преступность среди мигрантов. Европейское гражданское общество раздавлено финансовыми спекулянтами. Да, оно будет сопротивляться через разного рода патриотические движения, но эти патриотические движения будут шельмовать как фашистов. Они слабы и ничего не смогут.- А по украинскому конфликту как дальше будут развиваться события?- Для киевского режима любое перемирие – это катастрофа. То, что сейчас заморожено и раздавлено, начнет просыпаться и спрашивать: "А почему вы так жируете?". Люди на Украине, которые занимаются политикой в тех рамках, которые им дозволены, получают просто невероятные деньги. Я хорошо помню, как еще в 2015 году один помощник одного из украинских олигархов, который и так достаточно обеспечен сказал: "Мы даже не могли вообразить, что такие деньги могут быть". И сейчас то же самое говорят те, кто изображает какую-то политическую деятельность.Этот узенький слой тусовки залит деньгами. Сами понимаете, как их там ненавидят все, включая идейных бандеровцев. И для этой шайки продолжение войны является условием выживания.А Западу мир нужен, чтобы снова накачать Украину ресурсами и нанести нам тот смертельный удар, который мы им нанести не дали.В этих условиях договориться ни о чем невозможно.- Почему же мы до сих пор участвуем в переговорном процессе?- Таких вопросов много. А почему мы за четыре года не выключили свет на Украине? Может быть, слишком добрые. Но когда вы ведете боевые действия, вам надо уничтожить противника, иначе он уничтожит вас. На это отвечают: "Мы воюем не с Украиной, а со всем Западом, который за ней стоит". Ну так выбейте из рук Запада это оружие. Иначе у нас сейчас на Кавказе второй фронт откроется.Да, сейчас тучи над Ираном сгущаются. Формально террористические спецподразделения, которые нависали над нашей территорией, теперь переориентируются на исламскую республику. Но это же не бесконечно. Они вернутся на исходные позиции. Поэтому не стоит уж больно радоваться несчастью страны, которая нам помогала.То есть единственный способ быть гуманным в условиях боевых действий – это быстро их закончить. Как это сделать? Есть три основных способа.Первое. Выключить свет на Украине. Для этого надо уничтожить буквально 10 объектов – те самые подстанции на 750кВ, о которых мы уже четыре года говорим.Второе. Надо разрушить железнодорожное сообщение на Украине. Для этого надо наносить повторяющиеся удары. Ничего сложного в этом нет, потому что мосты не бегают взад-вперед.Третье. Надо ликвидировать центры принятия решений на Украине хотя бы демонстративно. Но нам же объясняют, что здание Верховной Рады – это якобы памятник культуры. А ГУР и СБУ нельзя признать террористическими организациями, потому что это якобы органы государственного управления.Я уже молчу о том, что если против нас воюет весь Запад, то давайте накажем их. Давайте хотя бы отменим их интеллектуальную собственность на территории России. Но мы до сих пор им роялти платим. И люди, которые взламывают какую-то игрушку от Sony, получают уголовное преследование. Так почему же мы не можем отменить их интеллектуальную собственность в качестве компенсации за ущерб и превратить себя без копейки инвестиций в глобальный центр инженерного и программного творчества? Тем более, сейчас интеллектуальное право – это способ не поддержки творцов, а способ блокирования технического прогресса в интересах монополий.Причем самое забавное, что те же самые люди, которые призывают бахнуть по Западу ядерным оружием, категорически выступают против отмены интеллектуальной собственности:- Вы что? Это недопустимо. Завтра же ваш смартфон в кирпич превратится.- Причем тут кирпич, если Китай против нас санкции не вводит?- Нет, нет. Все равно нельзя.В общем не знаю, что делать с такими настроениями.- Также хотелось бы обсудить гуманитарную катастрофу, которая сегодня происходит на Кубе. Зачем это понадобилось США? Может ли она стать фатальной для Острова Свободы? Или это всего лишь один из кризисов, которые возникают за все годы блокады?- С США все очень просто. До революции Куба была их большим борделем. Поэтому революцию поддержали многие люди, которые были классово чужды коммунистам. Они восприняли ее как возвращение собственного достоинства. Даже не национального, а чисто бытового. И теперь, когда остров Эпштейна закрылся, американцам нужно создавать следующий остров, но уже побольше. Потому-то они пытаются превратить Остров Свободы в остров Эпштейна. Это их стратегическая задача.Гуманитарная катастрофа – это ужасно. Нечто похожее было в 1994 году, но тогда Сергей Юрьевич Глазьев вместе со своими коллегами спасли Кубу. Правда, с тех пор прошло 30 лет. Кубинское руководство сменилось. Качество его снизилось очень болезненно. Там у власти сейчас горбачевисты.Да, Куба получала венесуэльскую нефть, но получала ее немного. Там были страшные проблемы, начиная с коронавируса, которые шли по нарастающей. Сейчас они идут еще быстрее.Повторюсь, качество кубинского управления упало. Оно и раньше-то было не особо высоким. Я очень хорошо помню, как в начале 2000х бутылка кубинского рома на экспорт стоила 1,5 евро. Причем 1 евро – это стоимость бутылки, которые они закупали в Испании. То, что можно сделать свое производство бутылок, они понимали, но сделать почему-то не смогли. Это только один пример бесхозяйственности, которых очень много.Куба всегда была сильна очень высоким качеством медицины, но после коронавируса это посыпалось. Еще посыпалась энергетическая инфраструктура, которая просто поизносилась. Это очень большая трагедия.У нас сейчас много танкеров серого флота, которые стоят с нефтью, потому что не могут зайти в порт. Эти корабли можно было бы переориентировать на Кубу. Да, у кубинцев нет денег, но с ними можно было бы реализовать какие-то проекты. Можно тот же туризм развивать, забирая часть прибыли. Если думать хотя бы в рамках бизнеса, не говоря уже про геополитические интересы, можно сделать очень многое. Но, видимо, это слишком сложно.Также по теме - в интервью Андрея Школьникова: США сделают все, чтобы Иран сам перекрыл Персидский залив и оставил Китай без нефти

https://ukraina.ru/20221202/1041441989.html

запад

украина

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, запад, украина, дональд трамп, михаил делягин, ес, нато, владимир путин, сво, энергетика, железная дорога, иран