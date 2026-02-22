https://ukraina.ru/20260222/proryv-na-severe-shturmoviki-vs-rf-vzyali-pod-kontrol-pokrovku-i-voshli-v-kondratovku--ekspert-1075934602.html

Прорыв на севере: штурмовики ВС РФ взяли под контроль Покровку и вошли в Кондратовку — эксперт

Подразделения ВС РФ на Харьковском и Сумском направлениях улучшили тактическое положение, используя сложные погодные условия. Штурмовики 34-й бригады сумели захватить ключевой населенный пункт, продвинувшись вглубь обороны ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

"Подразделения группировки войск "Север" улучшают тактическое преимущество на всех участках фронта", — констатировал Алехин, анализируя обстановку. Эксперт сразу выделил успешные действия "северян": "В Сумской области воины из 34-й гвардейской мотострелковой бригады взяли Покровку".Описывая тактику, эксперт обратил внимание на нюансы, которые способствовали продвижению. "Штурмовики умело использовали погодные условия: потепление, влажность, туман", — поясняет Алехин.Развитие успеха продолжилось и на других участках. "В районе Кондратовки подразделения ВС РФ продвинулись вглубь населённого пункта, заняв его часть", — сообщил военный аналитик, уточнив, что сопротивление ВСУ еще не сломлено окончательно: "Бои продолжаются в центральной зоне, где противник удерживает отдельные позиции и пытается стабилизировать линию соприкосновения" .Особое значение, по словам эксперта, имеет продвижение вдоль важной транспортной артерии. "Наши штурмовые группы развили продвижение на юг вдоль трассы" , — акцентировал Алехин. "Закрепление на этом участке усиливает контроль над дорогой и осложняет манёвр противника", — резюмировал автор статьи.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.

