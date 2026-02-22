Прорыв на севере: штурмовики ВС РФ взяли под контроль Покровку и вошли в Кондратовку — эксперт - 22.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260222/proryv-na-severe-shturmoviki-vs-rf-vzyali-pod-kontrol-pokrovku-i-voshli-v-kondratovku--ekspert-1075934602.html
Прорыв на севере: штурмовики ВС РФ взяли под контроль Покровку и вошли в Кондратовку — эксперт
Подразделения ВС РФ на Харьковском и Сумском направлениях улучшили тактическое положение, используя сложные погодные условия. Штурмовики 34-й бригады сумели захватить ключевой населенный пункт, продвинувшись вглубь обороны ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Подразделения группировки войск "Север" улучшают тактическое преимущество на всех участках фронта", — констатировал Алехин, анализируя обстановку. Эксперт сразу выделил успешные действия "северян": "В Сумской области воины из 34-й гвардейской мотострелковой бригады взяли Покровку".Описывая тактику, эксперт обратил внимание на нюансы, которые способствовали продвижению. "Штурмовики умело использовали погодные условия: потепление, влажность, туман", — поясняет Алехин.Развитие успеха продолжилось и на других участках. "В районе Кондратовки подразделения ВС РФ продвинулись вглубь населённого пункта, заняв его часть", — сообщил военный аналитик, уточнив, что сопротивление ВСУ еще не сломлено окончательно: "Бои продолжаются в центральной зоне, где противник удерживает отдельные позиции и пытается стабилизировать линию соприкосновения" .Особое значение, по словам эксперта, имеет продвижение вдоль важной транспортной артерии. "Наши штурмовые группы развили продвижение на юг вдоль трассы" , — акцентировал Алехин. "Закрепление на этом участке усиливает контроль над дорогой и осложняет манёвр противника", — резюмировал автор статьи.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
россия, сумская область, запорожье, геннадий алехин, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, харьков, харьковская область, харьковскийфронт, наступление вс рф, наступление россии, война на украине
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Подразделения ВС РФ на Харьковском и Сумском направлениях улучшили тактическое положение, используя сложные погодные условия. Штурмовики 34-й бригады сумели захватить ключевой населенный пункт, продвинувшись вглубь обороны ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Подразделения группировки войск "Север" улучшают тактическое преимущество на всех участках фронта", — констатировал Алехин, анализируя обстановку. Эксперт сразу выделил успешные действия "северян": "В Сумской области воины из 34-й гвардейской мотострелковой бригады взяли Покровку".
Описывая тактику, эксперт обратил внимание на нюансы, которые способствовали продвижению. "Штурмовики умело использовали погодные условия: потепление, влажность, туман", — поясняет Алехин.
Развитие успеха продолжилось и на других участках. "В районе Кондратовки подразделения ВС РФ продвинулись вглубь населённого пункта, заняв его часть", — сообщил военный аналитик, уточнив, что сопротивление ВСУ еще не сломлено окончательно: "Бои продолжаются в центральной зоне, где противник удерживает отдельные позиции и пытается стабилизировать линию соприкосновения" .
Особое значение, по словам эксперта, имеет продвижение вдоль важной транспортной артерии. "Наши штурмовые группы развили продвижение на юг вдоль трассы" , — акцентировал Алехин. "Закрепление на этом участке усиливает контроль над дорогой и осложняет манёвр противника", — резюмировал автор статьи.
Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Россия, Сумская область, Запорожье, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Харьков, Харьковская область, ХарьковскийФронт, наступление ВС РФ, наступление России, война на Украине
 
