"Украинцы – инструмент, а с инструментом не договариваются". Что говорят на Украине в 4-ю годовщину СВО

"Украинцы – инструмент, а с инструментом не договариваются". Что говорят на Украине в 4-ю годовщину СВО - 22.02.2026 Украина.ру

"Украинцы – инструмент, а с инструментом не договариваются". Что говорят на Украине в 4-ю годовщину СВО

Накануне четвертой годовщины с момента начала СВО на Украине обсуждают, какими могли бы быть варианты развития событий и когда следует ожидать окончания конфликта

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0b/1075494124_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_136f6e4da8dd5126f8727e84b4d56614.jpg.webp

Многие сожалеют об упущенных возможностях заключить мир, которые не единожды были за минувшие четыре года, но Зеленский и его западные кураторы предпочли воевать дальше и уничтожать украинцев. И сейчас официальная позиция киевского режима сводится к тому, чтобы убедить западных партнеров, что Украина может повоевать еще год-другой.При этом в Киеве даже не надеются вернуть территории – речь идет исключительно о том, чтобы повоевать и положить еще тысячи людей ради того, чтобы получать западную помощь. Западу необходимо, чтобы Украина повоевала еще несколько лет, чтобы там успели наладить военное производство, а Киев пытается убедить своих партнеров в способности сделать это, не принимая во внимание того, сколько еще украинцев погибнет даже без шанса победить Россию.Издание Wall Street Journal на прошлой неделе сообщало, что Зеленский поручил окружению готовиться к продолжению войны в ближайшие три года. Чрез три года как раз завершается каденция Трампа, поэтому это будет означать не конец войны. Это говорит лишь о желании, чтобы новая администрация США возобновила помощь в полном объеме ради эскалации конфликта.Нардеп Александр Дубинский считает, что планы Зеленского еще три года воевать связаны с тем, что он хочет дождаться смены президента США и договориться о прекращении дел против него и окружения (и чтоб награбленное не забирали).Командующий Нацгвардией Александр Пивненко в интервью BBC убеждает британцев, что Украина может воевать еще несколько лет. По его мнению, отвод войск из Донбасса делает бессмысленным несколько лет войны: "Можно было просто сразу договориться и отдать". По этой же извращенной логике любые последующие договоренности (за исключением капитуляции РФ) тоже будут "бесмыссленными".Президентские выборы на Украине, следовательно, тоже откладываются на три года или более. Зеленский хочет пересидеть Трампа. Он заявляет, что младше Владимира Путина, то есть надеется и его пережить и пересидеть. То же касается и европейских лидеров, многие из которых не так уж и молоды. Проще говоря, покидать пост он не собирается в принцип, действуя по принципу: все умрут, а я останусь.К четвертой годовщине начала СВО в Киев ожидают западных лидеров, говорит спикер МИД Георгий Тихий. Ожидают их в Киеве не только ради траурных мероприятий на Майдане. Согласно заявлению украинского МИДа, итоги войны на Украине сформируют европейский и глобальный порядок безопасности. Ради улучшения положения западных стран в этом глобальном порядке украинские солдаты и умирают. Зеленский желает повоевать еще несколько лет, чтобы улучшить будущие позиции Лондона (на условные пару пунктов)."Украина выигрывает время для Европы, не давая российским танкам катиться улицами европейских городов", - вещает глава МИД Украины Сибига, фактически пытаясь продать украинцев в качестве живого товара.Тем временем депутат Анна Скороход рассказывает, что большинство украинцев хочет мира. И задает логичный вопрос: если воюем до последнего украинца, то кто здесь будет жить потом? "Мы же в таких условиях, знаете, когда все вспоминают Януковича. Говорили, что хуже некуда, да? Оказывается, есть куда", - жалуется депутат.Украинское издание "Страна" тоже констатировало на прошлой неделе, что в обществе произошли перемены настроений и, судя по данным опросов, усиливается усталость от войны и желание скорейшего заключения мира.Украинский экономист Алексей Кущ накануне четвертой годовщины СВО пишет, что Украина будет и дальше терять территории. И такой сценарий, дескать, не выгоден для неё. Но есть еще один сценарий, по его мнению, - европейский. Он предполагает "проброс" войны еще на 3-4 года в надежде на возвращение демократов к власти в 2029 году. Он считает, что вероятность завершения войны в этом году - примерно 40%, тогда как шансы на продолжение войны существенно выше - 60%.Европа воспринимает войну в Украине как ключевой фокус своей безопасности, подчеркивает Кущ, но, если Украина остановит этот такт войны, она выйдет из общего военного трека надолго, при чем, непонятно, сможет ли в него вернуться через, например, три-пять лет.Экономист также отмечает, насколько менялись цели войны для Киева за последние 4 года. "22-23 годы - ставилась цель выхода на границы 91-го. 24-й - речь уже идёт о линии противостояния на 24 февраля 22-го, то есть на начало войны. А 25-й год - фактически мы говорим о нескольких городах Донецкой области", - отмечает экономист.Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* считает, что и Россия начинала в 2022 СВО ради заключения новой сделки с учётом российских интересов. Однако, как подчеркивает Арестович, Украина в этих переговорах все равно вторична и несубъектна."Украинцы - инструмент. К инструменту могут относиться уважительно, ремонтировать его, совершенствовать, вкладывая ресурсы, но не более того. С инструментом не договариваются на равных. Многие заинтересованы в том, чтобы "это инструмент продолжал работать по назначению" - чтобы Украина продолжала воевать", - говорит Арестович.И до тех пор, пока украинцы выполняют нужную для европейцев и британцев роль, последние готовы закрывать глаза на нарушения прав человека, топтание Конституции, тотальную коррупцию в высших эшелонах власти.Накануне четвертой годовщины СВО на Украине вновь запели старую песню о том, что РФ скоро развалится или не сможет вести войну в силу экономического коллапса. В украинском телемарафоне рассказывают о падении цен на нефть (умалчивая, когда они растут) и вновь, как в 2022 году подсчитывают, сколько у РФ осталось ракет."Судя по очень серьезной, настойчивой кампании во всех соцсетях - крах экономики России это последняя наша надежда. Однотипные мальчики, девочки, бабушки и дедушки сыпят в комментариях данными на стоимость нефти, доле нефтегазовых доходов РФ и уровнях дефицита. Для домохозяек - вполне убедительно. Но никто из них не задался вопросом, а что же у нас?", - спрашивает в связи с этим нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене.Издание "Страна" тоже приходит к выводу, что ожидаемый коллапс экономики РФ не предопределен, зато более определенно можно сказать, что еще три года ударов по украинской промышленности и энергетике крайне затруднит их восстановление в сколь-нибудь обозримом будущем.Политолог Руслан Бортник достаточно скептически относится к переговорам по поводу урегулирования. Он считает, что украинская делегация на них стоит приблизительно на том же месте и "просто вытоптала уже большую лунку". Но на том же месте, констатирует политолог, она и будет стоять, пока не сменится военно-технологический баланс, пока кто-то из сторон не дестабилизируется изнутри или пока не будут разрушены союзы вокруг сторон.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю: ВСУ наступают... в собственном тылу

