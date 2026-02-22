Активизация под Константиновкой: Алехин рассказал про "разморозку" фронта в районе Червоного - 22.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260222/aktivizatsiya-pod-konstantinovkoy-alekhin-rasskazal-pro-razmorozku-fronta-v-rayone-chervonogo-1075935807.html
Активизация под Константиновкой: Алехин рассказал про "разморозку" фронта в районе Червоного
Активизация под Константиновкой: Алехин рассказал про "разморозку" фронта в районе Червоного - 22.02.2026 Украина.ру
Активизация под Константиновкой: Алехин рассказал про "разморозку" фронта в районе Червоного
На Константиновском направлении после длительного затишья произошли подвижки. Число российских расчетов БПЛА кратно выросло, а вот "птах Мадьяра" заметно поубавилось. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-02-22T05:00
2026-02-22T05:00
россия
константиновка
запорожье
геннадий алехин
мадьяр
украина.ру
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061578340_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_9a03c456dfa72b806c55682fb9c3c98f.jpg
На Константиновском направлении на прошедшей неделе продолжились тяжелые и затяжные бои, сообщил Алехин. "Украинские командиры признали продвижение ВС РФ в районе Червоного. Этот район долгое время находился в замороженном состоянии, и вот теперь начались подвижки", — констатировал эксперт.По некоторым данным в указанных районах продолжилось накопление наших резервов в посадках, промзоне и заброшенных объектах, отмечает аналитик. "С мест сообщили, что российскими бойцами зачистили лесной массив севернее дачного кооператива "Металлург", что, безусловно, стало важным условием для окружения города", — подчеркнул Алехин.И самое главное — российские операторы дронов захватили господство в воздухе. "Число наших расчетов БПЛА кратно выросло, а вот "птах Мадьяра" заметно поубавилось", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
россия
константиновка
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061578340_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_a78d8129c10ea0bd6337877c9df1a545.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, константиновка, запорожье, геннадий алехин, мадьяр, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, военный эксперт, бпла, беспилотники, украина.ру дзен, дзен сво
Россия, Константиновка, Запорожье, Геннадий Алехин, Мадьяр, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, военный эксперт, БПЛА, беспилотники, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Активизация под Константиновкой: Алехин рассказал про "разморозку" фронта в районе Червоного

05:00 22.02.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На Константиновском направлении после длительного затишья произошли подвижки. Число российских расчетов БПЛА кратно выросло, а вот "птах Мадьяра" заметно поубавилось. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Константиновском направлении на прошедшей неделе продолжились тяжелые и затяжные бои, сообщил Алехин. "Украинские командиры признали продвижение ВС РФ в районе Червоного. Этот район долгое время находился в замороженном состоянии, и вот теперь начались подвижки", — констатировал эксперт.
По некоторым данным в указанных районах продолжилось накопление наших резервов в посадках, промзоне и заброшенных объектах, отмечает аналитик.
"С мест сообщили, что российскими бойцами зачистили лесной массив севернее дачного кооператива "Металлург", что, безусловно, стало важным условием для окружения города", — подчеркнул Алехин.
И самое главное — российские операторы дронов захватили господство в воздухе. "Число наших расчетов БПЛА кратно выросло, а вот "птах Мадьяра" заметно поубавилось", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияКонстантиновкаЗапорожьеГеннадий АлехинМадьярУкраина.руСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперациявоенный экспертБПЛАбеспилотникиУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:10"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта
06:00Зачистка ВСУ в селах под Терноватым: Алехин рассказал про новые успехи группировки "Восток"
05:45Алехин: ВСУ бежали из Миньковки, "южане" заняли новые рубежи и пробиваются к Федоровке Второй
05:30Перенджиев: США при Трампе пытаются подмять Канаду и Данию, а НАТО действует отдельно
05:15Прорыв на севере: штурмовики ВС РФ взяли под контроль Покровку и вошли в Кондратовку — эксперт
05:00Активизация под Константиновкой: Алехин рассказал про "разморозку" фронта в районе Червоного
04:45Военный эксперт: Штурмовики РФ зачищают Гришино, ВСУ в панике жалуются на "Рубикон" и ФАБы
04:30Владимир Брутер: Россия устала напоминать Трампу про "дух Анкориджа"
04:15Военный эксперт: Заявленная Сырским "стабилизация фронта" под Запорожьем обошлась ВСУ очень дорого
04:00Россия наращивает морскую авиацию и ракетные комплексы на Балтике — эксперт об ответе на угрозы НАТО
21:43Если бы не Евромайдан, Украина могла быть в ЕС уже давно
19:33К чему готовят Залужного на Украине, кто обидел Польшу на этот раз и в чём причина комплексов у поляков
19:00Ультиматум Венгрии и Словакии. Итоги 21 февраля
16:47Выяснились подробности нападения на террористов из "Айдара"*
16:32Российские подразделения развивают наступление на Славянском направлении
16:00Анархист от русской поэзии. 140 лет Алексею Крученых
15:59В Киеве ресторанный бизнес на грани кризиса, пока Кличко вручает награды зарубежным гостям
15:35Напавший на губернатора Чибиса Быданов погиб в зоне СВО. Главное к этому часу
13:44"Война войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник
13:35Взрывы в Альметьевске и отмена занятий в Казани: Татарстан атаковали беспилотники
Лента новостейМолния