Активизация под Константиновкой: Алехин рассказал про "разморозку" фронта в районе Червоного

На Константиновском направлении после длительного затишья произошли подвижки. Число российских расчетов БПЛА кратно выросло, а вот "птах Мадьяра" заметно поубавилось. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061578340_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_9a03c456dfa72b806c55682fb9c3c98f.jpg

На Константиновском направлении на прошедшей неделе продолжились тяжелые и затяжные бои, сообщил Алехин. "Украинские командиры признали продвижение ВС РФ в районе Червоного. Этот район долгое время находился в замороженном состоянии, и вот теперь начались подвижки", — констатировал эксперт.По некоторым данным в указанных районах продолжилось накопление наших резервов в посадках, промзоне и заброшенных объектах, отмечает аналитик. "С мест сообщили, что российскими бойцами зачистили лесной массив севернее дачного кооператива "Металлург", что, безусловно, стало важным условием для окружения города", — подчеркнул Алехин.И самое главное — российские операторы дронов захватили господство в воздухе. "Число наших расчетов БПЛА кратно выросло, а вот "птах Мадьяра" заметно поубавилось", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.

