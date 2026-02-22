https://ukraina.ru/20260222/alekhin-vsu-bezhali-iz-minkovki-yuzhane-zanyali-novye-rubezhi-i-probivayutsya-k-fedorovke-vtoroy-1075935092.html

Алехин: ВСУ бежали из Миньковки, "южане" заняли новые рубежи и пробиваются к Федоровке Второй

Алехин: ВСУ бежали из Миньковки, "южане" заняли новые рубежи и пробиваются к Федоровке Второй

На Северском направлении российские войска добились значительных успехов, официально освободив один из населенных пунктов. Штурмовые подразделения активно действовали в сложной лесистой местности. Об этом написал в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Анализируя ход спецоперации на прошлой неделе, Алехин сообщил о важном успехе на направлении действий группировки "Юг". "Официально заявили об освобождении Миньковки" , — привел эксперт последние данные.Аналитик указал на вероятное развитие ситуации. "Судя по всему, в ближайшее время закроют "карман" южнее этого села" , — заявил ветеран боевых действий.Причиной этого стали действия российских штурмовиков. "Заход наших частей в микрорайон Украинский Хутор резко ухудшил возможности вражеского гарнизона к сопротивлению" , — пояснил Алехин.Продолжилось планомерное улучшение позиций. "Подразделения группировки "Юг" продолжили улучшать свои позиции в районе Голубовки, а также заняли новые рубежи на отрезке Приволье — Никифоровка и пробиваются к Федоровке Второй" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.

