Алехин: ВСУ бежали из Миньковки, "южане" заняли новые рубежи и пробиваются к Федоровке Второй - 22.02.2026
Алехин: ВСУ бежали из Миньковки, "южане" заняли новые рубежи и пробиваются к Федоровке Второй
Алехин: ВСУ бежали из Миньковки, "южане" заняли новые рубежи и пробиваются к Федоровке Второй - 22.02.2026 Украина.ру
Алехин: ВСУ бежали из Миньковки, "южане" заняли новые рубежи и пробиваются к Федоровке Второй
На Северском направлении российские войска добились значительных успехов, официально освободив один из населенных пунктов. Штурмовые подразделения активно действовали в сложной лесистой местности. Об этом написал в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-02-22T05:45
2026-02-22T05:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075143769_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_2a9a929b7b7e47f72c00a7a8c6b91e8e.jpg
Анализируя ход спецоперации на прошлой неделе, Алехин сообщил о важном успехе на направлении действий группировки "Юг". "Официально заявили об освобождении Миньковки" , — привел эксперт последние данные.Аналитик указал на вероятное развитие ситуации. "Судя по всему, в ближайшее время закроют "карман" южнее этого села" , — заявил ветеран боевых действий.Причиной этого стали действия российских штурмовиков. "Заход наших частей в микрорайон Украинский Хутор резко ухудшил возможности вражеского гарнизона к сопротивлению" , — пояснил Алехин.Продолжилось планомерное улучшение позиций. "Подразделения группировки "Юг" продолжили улучшать свои позиции в районе Голубовки, а также заняли новые рубежи на отрезке Приволье — Никифоровка и пробиваются к Федоровке Второй" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
На Северском направлении российские войска добились значительных успехов, официально освободив один из населенных пунктов. Штурмовые подразделения активно действовали в сложной лесистой местности. Об этом написал в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Анализируя ход спецоперации на прошлой неделе, Алехин сообщил о важном успехе на направлении действий группировки "Юг". "Официально заявили об освобождении Миньковки" , — привел эксперт последние данные.
Аналитик указал на вероятное развитие ситуации. "Судя по всему, в ближайшее время закроют "карман" южнее этого села" , — заявил ветеран боевых действий.
"В Константиновке, по сообщению вражеских источников, ВСУ испытали дефицит живой силы на линии соприкосновения" , — констатировал эксперт.
Причиной этого стали действия российских штурмовиков. "Заход наших частей в микрорайон Украинский Хутор резко ухудшил возможности вражеского гарнизона к сопротивлению" , — пояснил Алехин.
Продолжилось планомерное улучшение позиций. "Подразделения группировки "Юг" продолжили улучшать свои позиции в районе Голубовки, а также заняли новые рубежи на отрезке Приволье — Никифоровка и пробиваются к Федоровке Второй" , — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния