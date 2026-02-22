https://ukraina.ru/20260222/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-vsu-nastupayut-v-sobstvennom-tylu-1075920512.html

Западная Украина за минувшую неделю: ВСУ наступают... в собственном тылу

Западная Украина за минувшую неделю: ВСУ наступают... в собственном тылу

Бывшие военные либо атакуют – причем как гражданских, так и полицию, либо становятся причиной конфликта правоохранителей с населением. Однако сами они беззащитны перед мошенничеством со стороны родных

эксклюзив

черновицкая область

украина

западная украина

юлия тимошенко

вооруженные силы украины

нацполиция

сбу

Всплеск насилия: бывшие военные "идут в наступление" в тылуНа прошлой неделе в двух областях региона произошли инциденты, "главными героями" которых стали бывшие военные. Они либо сами атаковали – причём как гражданских, так и полицию, либо становились причиной конфликта правоохранителей с местным населением.Вечером в воскресенье, 15 февраля, телеграм-каналы Хмельницкого сообщили, что в торговом центре "Оазис" произошла стрельба. Позже выяснилось, что бывший военный нанес удар пистолетом охраннику ТЦ, из-за чего у мужчины началось сильное кровотечение. Очевидцы, подумав, что это огнестрельное ранение, вызвали полицию.Нападавшим оказался бывший работник "Оазиса". Он действительно служил в ВСУ, получил ранение и контузию. Находясь в ТЦ в состоянии опьянения, приставал к персоналу. Впоследствии начал приставать к семье, которая делала покупки, и рассказывать, как героически он воевал.Конфликт мог разразиться ещё тогда, однако жена остановила горе-воина, а охрана вывела его из здания. Но у выхода из ТЦ мужчина ударил пистолетом охранника в лицо, у того началось кровотечение. Бригада скорой помощи выезжала по вызову в "Оазис", медики доставили раненого охранника в травмпункт городской больницы.Нападавшего скрутили другие охранники, они удерживали его до прибытия полиции, которая первым делом опровергла информацию о стрельбе. Дальнейшая судьба мужчины и правовая квалификация его действий до сих пор неизвестны.В тот же вечер в центре Черновцов 32-летний мужчина в военной форме во время конфликта со знакомыми бросил гранату в сторону их автомобиля. "Предварительно известно, что в результате происшествия травмированы трое граждан. Одного человека госпитализировали в больницу, другим – медицинская помощь оказана на месте происшествия", – сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области. Нападавшего задержали, при этом, несмотря на использование взрывного устройства, дело было открыто по статье "хулиганство".Не исключено, что именно это подстегнуло другого "гранатометчика" – через несколько дней, вечером 19 февраля, в городе Сторожинец Черновицкой области, гранату бросили уже в полицейскую машину. Она прибыла на вызов из-за пьяного дебоша на улице, но когда полицейские начали общаться с нетрезвым мужчиной, тот внезапно бросил в них гранату. Один из полицейских получил тяжелейшие травмы, в том числе и черепно-мозговые, врачи борются за его жизнь. Второй, водитель, обошелся легкими травмами, его жизни ничего не угрожает.Чтобы задержать нападавшего, провели специальную полицейскую операцию. Мужчину задержали на АЗС в 25 километрах от места происшествия. Оказалось, что это 48-летний житель Сторожинца, бывший военнослужащий, который в 2023 году был уволен из рядов ВСУ по состоянию здоровья."Во время задержания мужчина тоже держал в руках боевую гранату, во время обыска его авто было изъято ещё две боевые гранаты. Вёл себя спокойно, никаких объяснений, почему он так сделал, не дал. Предварительно мы понимаем, что когда он был в зоне боевых действий и возвращался оттуда домой, то привез с собой эти вещественные доказательства", – заявил журналистам руководитель Нацполиции в Черновицкой области Виктор Нечитайло.Посягательство на жизнь полицейских – это особо тяжкое преступление, реакция будет жесткой и принципиальной, добавил Нечитайло. Досудебное расследование ведут по статье 348 Уголовного кодекса – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, она предусматривает от девяти до пятнадцати лет заключения, или даже пожизненное.Ощутимо меньше – до трёх лет лишения или ограничения свободы – грозит жителям ещё одного населенного пункта Буковины, села Мамалыга на границе с Румынией и Молдавией. Они утром 19 февраля попытались отбить у полиции своего односельчанина, сбежавшего из армии. На видео, обнародованном буковинскими телеграмм-каналами, видно, как мужчина в форме полицейского спецназа наносит удары гражданским лицам ногой и рукояткой пистолета. Слышны также звуки выстрелов – по предварительной информации, правоохранитель произвел их в воздух.В это время другие жители села пытались препятствовать стражам порядка и блокировали их служебный транспорт. В частности, на видео можно увидеть, как один из мужчин пробивает вилами колеса микроавтобуса, в котором находятся полицейские. Мужчина продолжал держать вилы наизготовку, когда спецназовцы подошли к нему.Теперь обеим сторонам конфликта угрожает ответственность: селянам – за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа, полицейским – за превышение власти или служебных полномочий. Что произошло с задержанным в Мамалыге дезертиром – не сообщается.На пленных украинских военных зарабатывают их родныеВ Ровенской области военный, вернувшийся из плена, заявил, что мать присвоила более 4 миллионов гривен, которые ему выплачивало государство, и теперь судится за эти деньги. Об этом 19 февраля сообщил телеканал "Ровно 1".22-летний Дмитрий рассказал журналистам, что подписал контракт еще до начала СВО. В июне 2022 года он попал в плен к русским и находился там около трёх лет. Но вернувшись из плена, он узнал, что его мать присвоила деньги, которые семья получала от государства, и уехала за границу."Государство нам в плену платит 125 тысяч за каждый месяц за то, что мы там находимся. К февралю 2025 года у меня тридцать два месяца. Получала мать вместо меня все эти средства, и она отказалась мне их отдавать. Сумма, за которую я сейчас сужусь с ней – это 4 миллиона 200 тысяч гривен. Уже первый этап прошёл, и в марте предстоит решающий суд", – сказал Дмитрий в интервью."Сначала родственники убеждали меня, что получали около 20 тысяч гривен в месяц. Но после проверки банковских выписок стало ясно, что суммы были значительно больше", – добавил он. Окончательным поводом к обращению в суд, по словам военного, стала информация о том, что мать выписала его из квартиры, где он был зарегистрирован.Мать военнослужащего от публичных комментариев отказалась. Она сообщила журналистам, что находится за границей, и попросила больше не звонить по телефону. Её адвокат в подготовительном судебном заседании иск не признала и подала письменный отзыв. Следующее судебное заседание по делу назначено на 20 марта 2026 года.После обнародования этой информации телеканалом "Ровно 1" проблему вдруг заметили в полиции и прокуратуре Ровенской области. Следователи открыли уголовное производство по ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), в рамках которого устанавливаются все обстоятельства.Однако доживет ли Дмитрий хотя бы до суда – неизвестно. Дело в том, что после освобождения из плена, оказавшись без денег и квартиры, он вернулся в ряды ВСУ и сейчас находится на линии боевого столкновения. Так что если прокуратура и признает его потерпевшим по делу, даже официально сообщить об этом будет сложно.Уклонисты с паспортами дипломатов и умершихВсё больше мужчин мобилизационного возраста хотят уехать за пределы Украины, однако легальных возможностей для этого становится всё меньше. В таких условиях лица, помогающие уклонистам пересечь границу, придумывают всё новые схемы бегства.Одну из таких схем организовал инспектор таможенного оформления во Львовской области, сообщили 17 февраля в прокуратуре. К "бизнесу" он также привлек инспектора пограничной службы. В пересечении границы уклонистам помогал знакомый водитель инспектора, имевший право на выезд с Украины.Мужчин, не имеющих оснований для выезда, перевозили через границу по паспортам других людей, достигших пенсионного возраста. Среди использованных документов – паспорта 77-летнего родственника водителя и даже 70-летнего умершего отца таможенника. На территории иностранных государств мужчины пользовались уже своими документами.За свои услуги дельцы брали по 15 тысяч долларов с каждого уклониста. По данным следствия, им удалось перевезти за границу трёх военнообязанных мужчин, в том числе одного военного, самовольно оставившего часть.Таможеннику и водителю избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога – более 1,6 млн грн и 884 тыс грн соответственно. Таможенник также отстранен от исполнения служебных обязанностей. Относительно пограничника решается вопрос об избрании меры пресечения. Также суд наложил арест на имущество участников схемы, изъял два автомобиля, мобильные телефоны и другие документы.А вот бывший преподаватель Львовского государственного университета внутренних дел, о передаче в суд дела которого сообщили 20 февраля в прокуратуре и СБУ, никого вывезти за границу не успел, хотя схему придумал оригинальную. Он обещал мужчине мобилизационного возраста оформить документы, согласно которым тот якобы трудоустроен в представительстве одной из международных организаций. В дальнейшем это позволило бы "клиенту" получить дипломатический паспорт и беспрепятственно уехать за пределы Украины.Свои услуги "переправщик" оценил в 18 000 долларов США. Однако реализовать задуманное ему не удалось: мужчину задержали в центре Львова сразу после передачи первой части средств – 9000 долларов США. Однако меру пресечения ему избрали в виде личного обязательства.Хотя правоохранители традиционно не называют фамилии, однако львовские СМИ сообщили, что задержанный – кандидат юридических наук Игорь Ситар. Он близок к лидеру Львовской областной организации партии "Батькивщина", отставному генерал-лейтенанту милиции Михаилу Цимбалюку, по слухам, является его кумом.Примечательно, что Игорь Ситар представляет партию Юлии Тимошенко во Львовской областной избирательной комиссии и является заместителем председателя этой комиссии. В этом статусе Ситар не далее 13 февраля представлял нового депутата Львовского областного совета. Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: второе посольство Британии, туннель в Словакию и русские валентинки

