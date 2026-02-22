Чем вызвана истерика Польши, чего хочет Финляндия и будет ли новый раздел Европы – Хавич - 22.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260222/chem-vyzvana-isterika-polshi-chego-khochet-finlyandiya-i-budet-li-novyy-razdel-evropy--khavich-1075939953.html
Чем вызвана истерика Польши, чего хочет Финляндия и будет ли новый раздел Европы – Хавич
Чем вызвана истерика Польши, чего хочет Финляндия и будет ли новый раздел Европы – Хавич - 22.02.2026 Украина.ру
Чем вызвана истерика Польши, чего хочет Финляндия и будет ли новый раздел Европы – Хавич
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, обозреватель нашего издания Олег Хавич.Обсудили его материал "Репарации за... Украина.ру, 22.02.2026
2026-02-22T11:00
2026-02-22T11:00
новости
россия
олег хавич
украина.ру
польша
финляндия
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/16/1075939695_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7418d0aec57fcec9b57d6291f074967.png
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, обозреватель нашего издания Олег Хавич.Обсудили его материал "Репарации за советскую оккупацию". Сколько задолжала Польша России, чего хочет Финляндия, а также другие аспекты, которые связаны с европейской истерией и русофобией — обо всём этом и о многом другом узнаете из этого интервью. 00:49 – Польский вопрос репараций;07:53 – Почему премьер-министр Польши переключился на Россию?11:35 – О праве собственности в глобальной политике;20:31 – О реакции России на европейскую истерию.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
польша
финляндия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/16/1075939695_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_113cf71536bbe20fcd47c197b5c94468.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, олег хавич, украина.ру, польша, финляндия, видео, видео
Новости, Россия, Олег Хавич, Украина.ру, Польша, Финляндия, Видео

Чем вызвана истерика Польши, чего хочет Финляндия и будет ли новый раздел Европы – Хавич

11:00 22.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, обозреватель нашего издания Олег Хавич.

Обсудили его материал "Репарации за советскую оккупацию". Сколько задолжала Польша России, чего хочет Финляндия, а также другие аспекты, которые связаны с европейской истерией и русофобией — обо всём этом и о многом другом узнаете из этого интервью.

00:49 – Польский вопрос репараций;
07:53 – Почему премьер-министр Польши переключился на Россию?
11:35 – О праве собственности в глобальной политике;
20:31 – О реакции России на европейскую истерию.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияОлег ХавичУкраина.руПольшаФинляндияВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:39Послесловие к женевским переговорам. Прогресс без прогресса
11:29Бусификация скоро будет и в Европе. Эксперты и политики о настоящем и будущем
11:04Возобновление работы "Северных потоков" возможно при участии США. Главное к этому часу
11:00Чем вызвана истерика Польши, чего хочет Финляндия и будет ли новый раздел Европы – Хавич
10:28"Украинцы – инструмент, а с инструментом не договариваются". Что говорят на Украине в 4-ю годовщину СВО
10:04Украина дерзит Венгрии и Словакии. Хроника событий на утро 22 февраля
09:39Группировка "Север" успешно продвигается в Сумской области
09:33Взрывы в Киеве и области: российская армия нанесла комбинированный удар по энергетике и военным объектам
09:18Внешнее управление — единственный выход для Украины. Главное к этому часу
08:00Длинная телеграмма" Кеннана: основа политики Запада в отношении Москвы вот уже 80 лет
07:39Палантир против "орков": как США намерены справиться с Россией
07:35Западная Украина за минувшую неделю: ВСУ наступают... в собственном тылу
07:00Михаил Делягин: России достаточно сделать всего три шага, чтобы выбить украинское оружие из рук Запада
06:10"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта
06:00Зачистка ВСУ в селах под Терноватым: Алехин рассказал про новые успехи группировки "Восток"
05:45Алехин: ВСУ бежали из Миньковки, "южане" заняли новые рубежи и пробиваются к Федоровке Второй
05:30Перенджиев: США при Трампе пытаются подмять Канаду и Данию, а НАТО действует отдельно
05:15Прорыв на севере: штурмовики ВС РФ взяли под контроль Покровку и вошли в Кондратовку — эксперт
05:00Активизация под Константиновкой: Алехин рассказал про "разморозку" фронта в районе Червоного
04:45Военный эксперт: Штурмовики РФ зачищают Гришино, ВСУ в панике жалуются на "Рубикон" и ФАБы
Лента новостейМолния