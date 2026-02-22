https://ukraina.ru/20260222/chem-vyzvana-isterika-polshi-chego-khochet-finlyandiya-i-budet-li-novyy-razdel-evropy--khavich-1075939953.html

Чем вызвана истерика Польши, чего хочет Финляндия и будет ли новый раздел Европы – Хавич

2026-02-22T11:00

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, обозреватель нашего издания Олег Хавич.Обсудили его материал "Репарации за советскую оккупацию". Сколько задолжала Польша России, чего хочет Финляндия, а также другие аспекты, которые связаны с европейской истерией и русофобией — обо всём этом и о многом другом узнаете из этого интервью. 00:49 – Польский вопрос репараций;07:53 – Почему премьер-министр Польши переключился на Россию?11:35 – О праве собственности в глобальной политике;20:31 – О реакции России на европейскую истерию.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

