Чем вызвана истерика Польши, чего хочет Финляндия и будет ли новый раздел Европы – Хавич
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, обозреватель нашего издания Олег Хавич.
Обсудили его материал "Репарации за советскую оккупацию". Сколько задолжала Польша России, чего хочет Финляндия, а также другие аспекты, которые связаны с европейской истерией и русофобией — обо всём этом и о многом другом узнаете из этого интервью.
00:49 – Польский вопрос репараций;
07:53 – Почему премьер-министр Польши переключился на Россию?
11:35 – О праве собственности в глобальной политике;
20:31 – О реакции России на европейскую истерию.
