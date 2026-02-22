Военный эксперт: Заявленная Сырским "стабилизация фронта" под Запорожьем обошлась ВСУ очень дорого - 22.02.2026 Украина.ру
Военный эксперт: Заявленная Сырским "стабилизация фронта" под Запорожьем обошлась ВСУ очень дорого
Военный эксперт: Заявленная Сырским "стабилизация фронта" под Запорожьем обошлась ВСУ очень дорого - 22.02.2026
Военный эксперт: Заявленная Сырским "стабилизация фронта" под Запорожьем обошлась ВСУ очень дорого
На Восточно-Запорожском направлении украинское командование предприняло попытки прорвать российскую оборону. Противник атаковал в окрестностях Терноватого и Орестополя. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-02-22T04:15
2026-02-22T04:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074830334_0:98:2986:1777_1920x0_80_0_0_2cdcb45a56efafbf68adf5b255888ea9.jpg
Алехин рассказал об обстановке на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. "Основное внимание противоборствующих сторон приковали к северному флангу, где ВСУ атаковали в окрестностях Терноватого и Орестополя", — сообщил эксперт.Он описал тактику, которую использовал противник. "Противник регулярно пытался забросить пехотные группы между позициями ВС РФ", — рассказал ветеран боевых действий.В большинстве случаев живую силу противника уничтожили сразу на месте высадки, заявил Алехин. "В начале года противник осуществлял рейдовые действия, и лишь в феврале решил задействовать технику" , — отметил эксперт.Алехин назвал причину таких действий украинского командования. Руководствуясь политическими мотивами, командование ВСУ было готово разменивать людей на несколько лесополос и небольшие села, констатировал аналитик.Заявленная главкомом ВСУ Александром Сырским так называемая "стабилизация фронта" восточнее [временно оккупированного] Запорожья обошлась противнику очень дорого", подчеркнул Алехин.Он сделал вывод о просчете украинского командования. "Уже понятно, что [Александр Станиславович] Сырский сильно недооценил боеспособность войск группировки "Восток" , — резюмировал автор статьи.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.Также про актуальную ситуацию в зоне СВО — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Военный эксперт: Заявленная Сырским "стабилизация фронта" под Запорожьем обошлась ВСУ очень дорого

04:15 22.02.2026
 
На Восточно-Запорожском направлении украинское командование предприняло попытки прорвать российскую оборону. Противник атаковал в окрестностях Терноватого и Орестополя. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Алехин рассказал об обстановке на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. "Основное внимание противоборствующих сторон приковали к северному флангу, где ВСУ атаковали в окрестностях Терноватого и Орестополя", — сообщил эксперт.
Он описал тактику, которую использовал противник. "Противник регулярно пытался забросить пехотные группы между позициями ВС РФ", — рассказал ветеран боевых действий.
В большинстве случаев живую силу противника уничтожили сразу на месте высадки, заявил Алехин. "В начале года противник осуществлял рейдовые действия, и лишь в феврале решил задействовать технику" , — отметил эксперт.
Алехин назвал причину таких действий украинского командования. Руководствуясь политическими мотивами, командование ВСУ было готово разменивать людей на несколько лесополос и небольшие села, констатировал аналитик.
Заявленная главкомом ВСУ Александром Сырским так называемая "стабилизация фронта" восточнее [временно оккупированного] Запорожья обошлась противнику очень дорого", подчеркнул Алехин.
Он сделал вывод о просчете украинского командования. "Уже понятно, что [Александр Станиславович] Сырский сильно недооценил боеспособность войск группировки "Восток" , — резюмировал автор статьи.
Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.
Также про актуальную ситуацию в зоне СВО — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
