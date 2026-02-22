https://ukraina.ru/20260222/voennyy-ekspert-zayavlennaya-syrskim-stabilizatsiya-fronta-pod-zaporozhem-oboshlas-vsu-ochen-dorogo-1075935622.html

Военный эксперт: Заявленная Сырским "стабилизация фронта" под Запорожьем обошлась ВСУ очень дорого

Военный эксперт: Заявленная Сырским "стабилизация фронта" под Запорожьем обошлась ВСУ очень дорого - 22.02.2026 Украина.ру

Военный эксперт: Заявленная Сырским "стабилизация фронта" под Запорожьем обошлась ВСУ очень дорого

На Восточно-Запорожском направлении украинское командование предприняло попытки прорвать российскую оборону. Противник атаковал в окрестностях Терноватого и Орестополя. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-02-22T04:15

2026-02-22T04:15

2026-02-22T04:15

запорожье

запорожская область

россия

александр сырский

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074830334_0:98:2986:1777_1920x0_80_0_0_2cdcb45a56efafbf68adf5b255888ea9.jpg

Алехин рассказал об обстановке на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. "Основное внимание противоборствующих сторон приковали к северному флангу, где ВСУ атаковали в окрестностях Терноватого и Орестополя", — сообщил эксперт.Он описал тактику, которую использовал противник. "Противник регулярно пытался забросить пехотные группы между позициями ВС РФ", — рассказал ветеран боевых действий.В большинстве случаев живую силу противника уничтожили сразу на месте высадки, заявил Алехин. "В начале года противник осуществлял рейдовые действия, и лишь в феврале решил задействовать технику" , — отметил эксперт.Алехин назвал причину таких действий украинского командования. Руководствуясь политическими мотивами, командование ВСУ было готово разменивать людей на несколько лесополос и небольшие села, констатировал аналитик.Заявленная главкомом ВСУ Александром Сырским так называемая "стабилизация фронта" восточнее [временно оккупированного] Запорожья обошлась противнику очень дорого", подчеркнул Алехин.Он сделал вывод о просчете украинского командования. "Уже понятно, что [Александр Станиславович] Сырский сильно недооценил боеспособность войск группировки "Восток" , — резюмировал автор статьи.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.Также про актуальную ситуацию в зоне СВО — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.

запорожье

запорожская область

россия

запорожское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожье, запорожская область, россия, александр сырский, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, запорожское направление, запорожский фронт, военный эксперт, новости, главные новости, сводка сво