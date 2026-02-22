Перенджиев: США при Трампе пытаются подмять Канаду и Данию, а НАТО действует отдельно - 22.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260222/perendzhiev-ssha-pri-trampe-pytayutsya-podmyat-kanadu-i-daniyu-a-nato-deystvuet-otdelno-1075936720.html
Перенджиев: США при Трампе пытаются подмять Канаду и Данию, а НАТО действует отдельно
Перенджиев: США при Трампе пытаются подмять Канаду и Данию, а НАТО действует отдельно - 22.02.2026 Украина.ру
Перенджиев: США при Трампе пытаются подмять Канаду и Данию, а НАТО действует отдельно
В Арктике сложилась необычная ситуация: США при Трампе действуют самостоятельно, пытаясь подмять Канаду и Данию, а НАТО как структура проводит свои учения. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-02-22T05:30
2026-02-22T05:30
сша
канада
дания
новости
дональд трамп
нато
украина.ру
гренландия
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065254005_0:128:3141:1895_1920x0_80_0_0_0e4eaad03a78113895a11adb7f9ccb94.jpg
Рассуждая о ситуации в Арктике, эксперт обратил внимание на раскол внутри альянса. "Раньше мы их рассматривали как единое целое, а теперь видно, что США при Трампе выступают самостоятельным игроком, не координируя свои действия с остальными членами НАТО", — заявил Перенджиев.По его словам, Вашингтон преследует свои интересы. "Они фактически пытаются подмять под себя другие арктические государства: Канаду и Данию. Именно поэтому Трамп говорит не только про Канаду с Гренландией, но и о присоединении Фарерских островов", — пояснил эксперт.По его словам, Североатлантический альянс как структура все равно ориентируется на Арктику, создано арктическое командование НАТО, проводятся учения.Перенджиев отметил, что Россия отслеживает активность всех сторон. "Мы ведем разведывательную деятельность в части того, что делают США и НАТО", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
сша
канада
дания
арктика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065254005_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_e60e19f35b72b0b47be3570de4a022de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, канада, дания, новости, дональд трамп, нато, украина.ру, гренландия, международные отношения, международная политика, главные новости, главное, дзен новости сво, украина.ру дзен, арктика
США, Канада, Дания, Новости, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, Гренландия, международные отношения, Международная политика, Главные новости, главное, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, Арктика

Перенджиев: США при Трампе пытаются подмять Канаду и Данию, а НАТО действует отдельно

05:30 22.02.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО
Президент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Арктике сложилась необычная ситуация: США при Трампе действуют самостоятельно, пытаясь подмять Канаду и Данию, а НАТО как структура проводит свои учения. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Рассуждая о ситуации в Арктике, эксперт обратил внимание на раскол внутри альянса. "Раньше мы их рассматривали как единое целое, а теперь видно, что США при Трампе выступают самостоятельным игроком, не координируя свои действия с остальными членами НАТО", — заявил Перенджиев.
По его словам, Вашингтон преследует свои интересы. "Они фактически пытаются подмять под себя другие арктические государства: Канаду и Данию. Именно поэтому Трамп говорит не только про Канаду с Гренландией, но и о присоединении Фарерских островов", — пояснил эксперт.
По его словам, Североатлантический альянс как структура все равно ориентируется на Арктику, создано арктическое командование НАТО, проводятся учения.
Перенджиев отметил, что Россия отслеживает активность всех сторон. "Мы ведем разведывательную деятельность в части того, что делают США и НАТО", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СШАКанадаДанияНовостиДональд ТрампНАТОУкраина.руГренландиямеждународные отношенияМеждународная политикаГлавные новостиглавноедзен новости СВОУкраина.ру ДзенАрктика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:10"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта
06:00Зачистка ВСУ в селах под Терноватым: Алехин рассказал про новые успехи группировки "Восток"
05:45Алехин: ВСУ бежали из Миньковки, "южане" заняли новые рубежи и пробиваются к Федоровке Второй
05:30Перенджиев: США при Трампе пытаются подмять Канаду и Данию, а НАТО действует отдельно
05:15Прорыв на севере: штурмовики ВС РФ взяли под контроль Покровку и вошли в Кондратовку — эксперт
05:00Активизация под Константиновкой: Алехин рассказал про "разморозку" фронта в районе Червоного
04:45Военный эксперт: Штурмовики РФ зачищают Гришино, ВСУ в панике жалуются на "Рубикон" и ФАБы
04:30Владимир Брутер: Россия устала напоминать Трампу про "дух Анкориджа"
04:15Военный эксперт: Заявленная Сырским "стабилизация фронта" под Запорожьем обошлась ВСУ очень дорого
04:00Россия наращивает морскую авиацию и ракетные комплексы на Балтике — эксперт об ответе на угрозы НАТО
21:43Если бы не Евромайдан, Украина могла быть в ЕС уже давно
19:33К чему готовят Залужного на Украине, кто обидел Польшу на этот раз и в чём причина комплексов у поляков
19:00Ультиматум Венгрии и Словакии. Итоги 21 февраля
16:47Выяснились подробности нападения на террористов из "Айдара"*
16:32Российские подразделения развивают наступление на Славянском направлении
16:00Анархист от русской поэзии. 140 лет Алексею Крученых
15:59В Киеве ресторанный бизнес на грани кризиса, пока Кличко вручает награды зарубежным гостям
15:35Напавший на губернатора Чибиса Быданов погиб в зоне СВО. Главное к этому часу
13:44"Война войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник
13:35Взрывы в Альметьевске и отмена занятий в Казани: Татарстан атаковали беспилотники
Лента новостейМолния