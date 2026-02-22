https://ukraina.ru/20260222/perendzhiev-ssha-pri-trampe-pytayutsya-podmyat-kanadu-i-daniyu-a-nato-deystvuet-otdelno-1075936720.html

Перенджиев: США при Трампе пытаются подмять Канаду и Данию, а НАТО действует отдельно

В Арктике сложилась необычная ситуация: США при Трампе действуют самостоятельно, пытаясь подмять Канаду и Данию, а НАТО как структура проводит свои учения. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру

Рассуждая о ситуации в Арктике, эксперт обратил внимание на раскол внутри альянса. "Раньше мы их рассматривали как единое целое, а теперь видно, что США при Трампе выступают самостоятельным игроком, не координируя свои действия с остальными членами НАТО", — заявил Перенджиев.По его словам, Вашингтон преследует свои интересы. "Они фактически пытаются подмять под себя другие арктические государства: Канаду и Данию. Именно поэтому Трамп говорит не только про Канаду с Гренландией, но и о присоединении Фарерских островов", — пояснил эксперт.По его словам, Североатлантический альянс как структура все равно ориентируется на Арктику, создано арктическое командование НАТО, проводятся учения.Перенджиев отметил, что Россия отслеживает активность всех сторон. "Мы ведем разведывательную деятельность в части того, что делают США и НАТО", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.

