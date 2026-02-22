Длинная телеграмма" Кеннана: основа политики Запада в отношении Москвы вот уже 80 лет - 22.02.2026 Украина.ру
История
Длинная телеграмма" Кеннана: основа политики Запада в отношении Москвы вот уже 80 лет
22 февраля 1946 года советник посольства США в Москве Джордж Кеннан отправил в Вашингтон самую длинную телеграмму в истории (она так и называется). В ней говорилось, что сотрудничество с СССР невозможно и что с ним можно разговаривать только с позиции силы
Джордж Кеннан со времён работы в качестве советника американской делегации в Европейской консультативной комиссии в Лондоне в начале 1944 года был уверен, что Госдеп игнорирует его квалификацию и специальную подготовку.На самом деле начальство высоко ценило дипломата, особенно его свободное владение русским языком и познания в русской литературе и культуре – ведь Кеннан закончил не только военную академию в Висконсине, Принстонский университет и Школу дипломатической службы в Вашингтоне, но и специальную русскую программу в Институте изучения Востока Берлинского университета. Благодаря этому 29-летий Кеннан получил должность помощника посла США в СССР Уильяма Буллита в ноябре 1933 года (сразу после установления дипотношений между Вашингтоном и Москвой), и работал там до осени 1938-го.Кеннан вернулся в Москву весной 1944 года на должность советника посольства США, и фактически стал вторым человеком в американской дипломатической миссии. Однако первым был не просто блестящий дипломат, а друг и доверенное лицо президента Франклина Рузвельта – Уильям Аверелл Гарриман, стоявший у истоков Антигитлеровской коалиции и ленд-лиза. Гарриман был сторонником всестороннего советско-американского сотрудничества – в отличие от Кеннана, который ещё во время первого срока службы в Москве негативно характеризовал политику Сталина.В январе 1946 года Гарриман завершил миссию и отбыл в Вашингтон, а Кеннан был назначен временным поверенным в делах США в Советском Союзе. В начале февраля в американское посольство в Москве пришел запрос из Министерства финансов США – разъяснить причины, по которым СССР не поддерживает Всемирный банк и Международный валютный фонд.Кеннан воспользовался возможностью изложить начальству свои взгляды как на текущую политику советского руководства, так на глубинные её причины, и предложить новую стратегию отношений с СССР. Это было не просто донесение за №511 – получился почти религиозный манифест на 8 тысяч слов. "Подобно речи протестантского проповедника в XVIII веке, эта телеграмма делилась на пять частей", – заметил в своих мемуарах Кеннан.Джон Гэддис, биограф Кеннана, пишет, что его героя вдохновила на телеграмму речь Сталина в Большом театре 9 февраля 1946 года. В этом выступлении Кеннан, тонкий знаток скрытых смыслов политического диалекта сталинской эпохи, увидел готовность СССР к противостоянию с Западом, и предложил в ответ стратегию "сдерживания". Собственно, именно "длинною телеграмму", а не прозвучавшую 5 марта 1946 года речь Уильяма Черчилля в Фултоне, стоит считать началом "Холодной войны", а самого Кеннана – её архитектором.Первые четыре части "длинной телеграммы" были посвящены анализу мировоззрения советского руководства и его проектирования на реальную политику – как на официальном, так и на неофициальном уровнях. Ключевой вывод:"Невосприимчивая к логике рассуждений, Советская власть весьма восприимчива к логике силы. (…) Правящий класс России уважает только сильных".Дипломат исходил из реальных послевоенных событий. В мае 1945 года, несмотря на протест Москвы, британская танковая дивизия заняла Триест, на который претендовала Югославия – и противостоять этому СССР не стал. В августе того же года Сталин настаивал на разделе Японии по примеру Германии и готовился высадить советские войска на острове Хоккайдо. Также он хотел занять территорию Ливии и даже начал подготовку к броску в Средиземное море. Но когда президент США Трумэн ответил твёрдым отказом, на дальнейшее обострение Сталин не пошел.Кеннан предложил коллективному Западу решить свои внутренние проблемы, противопоставить "разрушительной идеологии СССР" свою "конструктивную пропаганду", противодействовать любым попыткам Москвы выйти за пределы своей сферы влияния при помощи политики мирного сдерживания – с одновременной демонстрацией решимости проявить силу.Его послание пришлось ко двору руководству США, и соответствовало изменениям настроений американского общества: если в марте 1945 года Советскому Союзу доверяли 55% опрошенных американцев, то в марте 1946-го – только 33%. Сам Кеннан вспоминал:"Не будет преувеличением сказать, что этот мой трактат вызвал тогда в Вашингтоне сенсацию. Наконец-то моё обращение к нашему правительству вызвало резонанс, который длился несколько месяцев. Президент, я полагаю, прочел мою телеграмму. Военно-морской министр Форрестол даже ознакомил с ней сотни наших высших и старших офицеров"."Длинная телеграмма" была разослана во все посольства США. Кеннан с его стройной теорией мотивов действий Москвы и рецептами противостояния Кремлю был автоматически записан в авторы концепции "сдерживания" и вдохновителем "доктрины Трумэна". В 1947 года на страницах авторитетного издания Foreign Affairs под псевдонимом "Икс" была напечатана статья Кеннана "Истоки советского поведения", которая стала первым публичным изложением "доктрины сдерживания". Генри Киссинджер позже отмечал, что "среди дипломатов в нашей истории Кеннан подошел ближе других к авторству доктрины эпохи, в которую жил".Это было сделано с разрешения Госдепа, где Кеннан к тому времени занимал должность директора политического планирования. Основу статьи составлял тезис о том, что США, как и весь западный мир, не могут чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока не будет ликвидирован социалистический строй в Советском Союзе.Но спустя несколько лет после написания статьи Кеннан начал утверждать, что под сдерживанием он имел в виду экономическое и политическое противостояние, но никак не военное. В апреле 1951 года в Foreign Affairs появился его текст "Америка и русское будущее". В нём Кеннан предостерегал своих сограждан: прежде чем вернуться к дурной американской привычке "разбомбить и освободить" другую страну, американцы должны уяснить для себя, какой им хотелось бы видеть Россию в будущем и, самое главное, какая Россия может быть создана самими её гражданами, согласно традициям и историческим обстоятельствам.Кеннан ещё в 1951 году допускал распад СССР и возникновение на его месте возникнут новых независимых государств – но они "не обеспечат своей устойчивости и будущего процветания, если они встанут на ложный путь, отдавшись чувству мести и ненависти к русскому народу, который вместе с ними разделял их трагическую судьбу". "Украина, несомненно, заслуживает полного признания самобытного гения и способностей её народа, равно как её нужд и возможностей в области развития собственного языка и собственной культуры. Но в экономическом отношении Украина в такой же мере составная часть России, как Пенсильвания – составная часть Соединенных Штатов", – акцентировал он.В мае 1952 года Джордж Кеннан получил возможность реализовать свои идеи на практике, став послом США в СССР. Но в Москве он оказался в абсолютной изоляции в условиях враждебных советско-американских отношений – которые стали такими в значительной мере благодаря ему самому.В конце сентября 1952 года по дороге в Лондон на совещание глав американских дипломатических миссий Джордж Кеннан сделал остановку в Западном Берлине, где поговорил с американскими репортерами. На следующий день в газете The New York Times появилась заметка с цитатой из Кеннана, который сравнивал свои ощущения от "ледяной атмосферы изоляции" в Москве с временем, когда после объявления Германией войны США он, служащий американской дипмиссии в Берлине, был интернирован на шесть месяцев гитлеровскими властями. В итоге Кеннан был объявлен "персоной нон грата", ему даже не разрешили лично вывезти из посольства свою жену и детей.Вернувшись в США, Джордж Кеннан создал русскоязычное Издательство имени Чехова в Нью-Йорке – как подразделение "Восточно-Европейского фонда" исследовательских проектов на базе Колумбийского университета. Он вернулся на дипломатическую службу в 1961 году, два года проработав послом США в Югославии, после чего окончательно ушёл в отставку и до конца жизни был критиком Госдепартамента и внешней политики США в целом.Кеннан выступал против деятельности НАТО и видел огромную опасность в гонке ядерных вооружений. В своих публичных выступлениях, статьях и эссе он осуждал Вьетнамскую войну и критиковал милитаризацию американской внешней политики. Кеннан называл "миротворцем" Леонида Брежнева и резко выступал против Рональда Рейгана, который подходил к Советскому Союзу как раз в духе "Длинной телеграммы".Джордж Кеннан предостерегал Вашингтон от "триумфализма" после развала СССР, отмечая, что американцы совершенно напрасно, "глупо и по-детски" считают, что именно их усилия решительно повлияли на ход огромных политических потрясений в такой великой стране, как Россия. В 1997 году The New York Times напечатала его статью, в которой Кеннан называл решение администрации Клинтона расширить НАТО до границ бывшего Советского Союза "самой роковой ошибкой американской политики за весь период после конца Холодной войны"."Можно ожидать, что такое решение усилит националистические, антизападные и милитаристские тенденции в российском общественном мнении, - писал он, – будет иметь негативные последствия для развития демократии в России, возродит атмосферу Холодной войны в отношениях между Востоком и Западом и толкнет российскую внешнюю политику в те направления, какие решительно нам не понравятся", – написал тогда Кеннан, и опять оказался прав.Джордж Кеннан, обладавший изящным слогом, написал сотни статей и 17 книг, за две из которых он получил престижную Пулицеровскую премию. Но самый заметный след в истории оставила его статья, напечатанная в 1947 году в журнале Foreign Affairs, и предшествовавшая ей "Длинная телеграмма". Правда, в 1960-е Кенннан заявлял, что это был лишь "алармистский детонатор, призванный пробудить граждан к опасностям коммунистического заговора".Сейчас высказанные Кеннаном 80 лет назад аргументы используются уже не против СССР, а против России. Три года назад в газете The Financial Times бывшие советники британского премьера Тони Блэра предложили применить концепции сдерживания, изложенные в "длинной телеграмме" Джорджа Кеннана, к современному подходу Запада к России. А 8 января 2026 года действующий премьер Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили "сдерживание России на Крайнем Севере".Так что иногда не горят не только рукописи, но и телеграммы…** Кеннан был лично знаком с Булгаковым и присутствовал на весеннем бале в резиденции посла США, который был позже описан в романе "Мастер и Маргарита". – Ред.
22 февраля 1946 года советник посольства США в Москве Джордж Кеннан отправил в Вашингтон самую длинную телеграмму в истории (она так и называется). В ней говорилось, что сотрудничество с СССР невозможно и что с ним можно разговаривать только с позиции силы
Джордж Кеннан со времён работы в качестве советника американской делегации в Европейской консультативной комиссии в Лондоне в начале 1944 года был уверен, что Госдеп игнорирует его квалификацию и специальную подготовку.
На самом деле начальство высоко ценило дипломата, особенно его свободное владение русским языком и познания в русской литературе и культуре – ведь Кеннан закончил не только военную академию в Висконсине, Принстонский университет и Школу дипломатической службы в Вашингтоне, но и специальную русскую программу в Институте изучения Востока Берлинского университета. Благодаря этому 29-летий Кеннан получил должность помощника посла США в СССР Уильяма Буллита в ноябре 1933 года (сразу после установления дипотношений между Вашингтоном и Москвой), и работал там до осени 1938-го.
Кеннан вернулся в Москву весной 1944 года на должность советника посольства США, и фактически стал вторым человеком в американской дипломатической миссии. Однако первым был не просто блестящий дипломат, а друг и доверенное лицо президента Франклина РузвельтаУильям Аверелл Гарриман, стоявший у истоков Антигитлеровской коалиции и ленд-лиза. Гарриман был сторонником всестороннего советско-американского сотрудничества – в отличие от Кеннана, который ещё во время первого срока службы в Москве негативно характеризовал политику Сталина.
В январе 1946 года Гарриман завершил миссию и отбыл в Вашингтон, а Кеннан был назначен временным поверенным в делах США в Советском Союзе. В начале февраля в американское посольство в Москве пришел запрос из Министерства финансов США – разъяснить причины, по которым СССР не поддерживает Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Кеннан воспользовался возможностью изложить начальству свои взгляды как на текущую политику советского руководства, так на глубинные её причины, и предложить новую стратегию отношений с СССР. Это было не просто донесение за №511 – получился почти религиозный манифест на 8 тысяч слов. "Подобно речи протестантского проповедника в XVIII веке, эта телеграмма делилась на пять частей", – заметил в своих мемуарах Кеннан.
Джон Гэддис, биограф Кеннана, пишет, что его героя вдохновила на телеграмму речь Сталина в Большом театре 9 февраля 1946 года. В этом выступлении Кеннан, тонкий знаток скрытых смыслов политического диалекта сталинской эпохи, увидел готовность СССР к противостоянию с Западом, и предложил в ответ стратегию "сдерживания". Собственно, именно "длинною телеграмму", а не прозвучавшую 5 марта 1946 года речь Уильяма Черчилля в Фултоне, стоит считать началом "Холодной войны", а самого Кеннана – её архитектором.
Первые четыре части "длинной телеграммы" были посвящены анализу мировоззрения советского руководства и его проектирования на реальную политику – как на официальном, так и на неофициальном уровнях. Ключевой вывод:
"Невосприимчивая к логике рассуждений, Советская власть весьма восприимчива к логике силы. (…) Правящий класс России уважает только сильных".
© открытый источникУильям Буллит
Уильям Буллит
© открытый источник
Уильям Буллит
Дипломат исходил из реальных послевоенных событий. В мае 1945 года, несмотря на протест Москвы, британская танковая дивизия заняла Триест, на который претендовала Югославия – и противостоять этому СССР не стал. В августе того же года Сталин настаивал на разделе Японии по примеру Германии и готовился высадить советские войска на острове Хоккайдо. Также он хотел занять территорию Ливии и даже начал подготовку к броску в Средиземное море. Но когда президент США Трумэн ответил твёрдым отказом, на дальнейшее обострение Сталин не пошел.
Кеннан предложил коллективному Западу решить свои внутренние проблемы, противопоставить "разрушительной идеологии СССР" свою "конструктивную пропаганду", противодействовать любым попыткам Москвы выйти за пределы своей сферы влияния при помощи политики мирного сдерживания – с одновременной демонстрацией решимости проявить силу.
Его послание пришлось ко двору руководству США, и соответствовало изменениям настроений американского общества: если в марте 1945 года Советскому Союзу доверяли 55% опрошенных американцев, то в марте 1946-го – только 33%. Сам Кеннан вспоминал:
"Не будет преувеличением сказать, что этот мой трактат вызвал тогда в Вашингтоне сенсацию. Наконец-то моё обращение к нашему правительству вызвало резонанс, который длился несколько месяцев. Президент, я полагаю, прочел мою телеграмму. Военно-морской министр Форрестол даже ознакомил с ней сотни наших высших и старших офицеров".
"Длинная телеграмма" была разослана во все посольства США. Кеннан с его стройной теорией мотивов действий Москвы и рецептами противостояния Кремлю был автоматически записан в авторы концепции "сдерживания" и вдохновителем "доктрины Трумэна". В 1947 года на страницах авторитетного издания Foreign Affairs под псевдонимом "Икс" была напечатана статья Кеннана "Истоки советского поведения", которая стала первым публичным изложением "доктрины сдерживания". Генри Киссинджер позже отмечал, что "среди дипломатов в нашей истории Кеннан подошел ближе других к авторству доктрины эпохи, в которую жил".
Это было сделано с разрешения Госдепа, где Кеннан к тому времени занимал должность директора политического планирования. Основу статьи составлял тезис о том, что США, как и весь западный мир, не могут чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока не будет ликвидирован социалистический строй в Советском Союзе.
Но спустя несколько лет после написания статьи Кеннан начал утверждать, что под сдерживанием он имел в виду экономическое и политическое противостояние, но никак не военное. В апреле 1951 года в Foreign Affairs появился его текст "Америка и русское будущее". В нём Кеннан предостерегал своих сограждан: прежде чем вернуться к дурной американской привычке "разбомбить и освободить" другую страну, американцы должны уяснить для себя, какой им хотелось бы видеть Россию в будущем и, самое главное, какая Россия может быть создана самими её гражданами, согласно традициям и историческим обстоятельствам.
Кеннан ещё в 1951 году допускал распад СССР и возникновение на его месте возникнут новых независимых государств – но они "не обеспечат своей устойчивости и будущего процветания, если они встанут на ложный путь, отдавшись чувству мести и ненависти к русскому народу, который вместе с ними разделял их трагическую судьбу". "Украина, несомненно, заслуживает полного признания самобытного гения и способностей её народа, равно как её нужд и возможностей в области развития собственного языка и собственной культуры. Но в экономическом отношении Украина в такой же мере составная часть России, как Пенсильвания – составная часть Соединенных Штатов", – акцентировал он.
В мае 1952 года Джордж Кеннан получил возможность реализовать свои идеи на практике, став послом США в СССР. Но в Москве он оказался в абсолютной изоляции в условиях враждебных советско-американских отношений – которые стали такими в значительной мере благодаря ему самому.
В конце сентября 1952 года по дороге в Лондон на совещание глав американских дипломатических миссий Джордж Кеннан сделал остановку в Западном Берлине, где поговорил с американскими репортерами. На следующий день в газете The New York Times появилась заметка с цитатой из Кеннана, который сравнивал свои ощущения от "ледяной атмосферы изоляции" в Москве с временем, когда после объявления Германией войны США он, служащий американской дипмиссии в Берлине, был интернирован на шесть месяцев гитлеровскими властями. В итоге Кеннан был объявлен "персоной нон грата", ему даже не разрешили лично вывезти из посольства свою жену и детей.
Вернувшись в США, Джордж Кеннан создал русскоязычное Издательство имени Чехова в Нью-Йорке – как подразделение "Восточно-Европейского фонда" исследовательских проектов на базе Колумбийского университета. Он вернулся на дипломатическую службу в 1961 году, два года проработав послом США в Югославии, после чего окончательно ушёл в отставку и до конца жизни был критиком Госдепартамента и внешней политики США в целом.
Кеннан выступал против деятельности НАТО и видел огромную опасность в гонке ядерных вооружений. В своих публичных выступлениях, статьях и эссе он осуждал Вьетнамскую войну и критиковал милитаризацию американской внешней политики. Кеннан называл "миротворцем" Леонида Брежнева и резко выступал против Рональда Рейгана, который подходил к Советскому Союзу как раз в духе "Длинной телеграммы".
Джордж Кеннан предостерегал Вашингтон от "триумфализма" после развала СССР, отмечая, что американцы совершенно напрасно, "глупо и по-детски" считают, что именно их усилия решительно повлияли на ход огромных политических потрясений в такой великой стране, как Россия. В 1997 году The New York Times напечатала его статью, в которой Кеннан называл решение администрации Клинтона расширить НАТО до границ бывшего Советского Союза "самой роковой ошибкой американской политики за весь период после конца Холодной войны".
"Можно ожидать, что такое решение усилит националистические, антизападные и милитаристские тенденции в российском общественном мнении, - писал он, – будет иметь негативные последствия для развития демократии в России, возродит атмосферу Холодной войны в отношениях между Востоком и Западом и толкнет российскую внешнюю политику в те направления, какие решительно нам не понравятся", – написал тогда Кеннан, и опять оказался прав.
Джордж Кеннан, обладавший изящным слогом, написал сотни статей и 17 книг, за две из которых он получил престижную Пулицеровскую премию. Но самый заметный след в истории оставила его статья, напечатанная в 1947 году в журнале Foreign Affairs, и предшествовавшая ей "Длинная телеграмма". Правда, в 1960-е Кенннан заявлял, что это был лишь "алармистский детонатор, призванный пробудить граждан к опасностям коммунистического заговора".
Сейчас высказанные Кеннаном 80 лет назад аргументы используются уже не против СССР, а против России. Три года назад в газете The Financial Times бывшие советники британского премьера Тони Блэра предложили применить концепции сдерживания, изложенные в "длинной телеграмме" Джорджа Кеннана, к современному подходу Запада к России. А 8 января 2026 года действующий премьер Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили "сдерживание России на Крайнем Севере".
Так что иногда не горят не только рукописи, но и телеграммы…*
* Кеннан был лично знаком с Булгаковым и присутствовал на весеннем бале в резиденции посла США, который был позже описан в романе "Мастер и Маргарита". – Ред.
