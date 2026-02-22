https://ukraina.ru/20260222/voennyy-ekspert-shturmoviki-rf-zachischayut-grishino-vsu-v-panike-zhaluyutsya-na-rubikon-i-faby-1075935269.html
Военный эксперт: Штурмовики РФ зачищают Гришино, ВСУ в панике жалуются на "Рубикон" и ФАБы
В зоне ответственности группировки войск "Центр" бои дошли до западной части Гришино. Российские подразделения продолжили уничтожать добропольскую группировку украинской армии. Об этом написал в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Ситуация в зоне ответственности группировки "Центр" менялась с каждым днем" , — подчеркнул Алехин. Эксперт привел конкретные данные о том, где именно шли бои. "Бои уже шли в западной части Гришино" , — сообщил он.Алехин рассказал о реакции противника на действия российских подразделений. "Противник очень сильно жаловался на операторов наших БПЛА "Рубикон" и ФАБы" , — заявил аналитик.Он уточнил, по каким именно силам противника наносились удары. "Наши продолжили уничтожать добропольскую группировку украинской армии" , — констатировал собеседник издания.Полный текст статьи "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
