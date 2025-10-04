Открывается прямой путь на Лиман с востока: военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ - 04.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251004/otkryvaetsya-pryamoy-put-na-liman-s-vostoka-voennyy-ekspert-o-perspektivakh-nastupleniya-vs-rf-1069587482.html
Открывается прямой путь на Лиман с востока: военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ
Открывается прямой путь на Лиман с востока: военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ - 04.10.2025 Украина.ру
Открывается прямой путь на Лиман с востока: военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ
Освобождение Шандриголово и других населенных пунктов создает предпосылки для развития наступления ВС РФ на ключевые узлы обороны ВСУ в Донбассе. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-10-04T06:00
2025-10-04T06:00
новости
россия
донбасс
константиновка
геннадий алехин
украина.ру
красный лиман
сво
дзен новости сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/11/1063956211_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_f59d88aadd15c98206c34a4dc652e9ca.jpg
"Теперь для ВС РФ открывается прямой путь для наступления на Лиман с востока", — заявляет военный аналитик. Он напоминает: "В середине недели Минобороны РФ официально уведомило об освобождении Шандриголово".Алехин детализирует планы дальнейшего наступления: "Наши войска, по мнению военных экспертов, продолжат наступать в направлении Алексеево-Дружковки и Дружковки, чтобы перерезать автомобильную дорогу Н20 Константиновка – Славянск и осложнить логистику ВСУ в Константиновке". Он также рассматривает альтернативные направления: "Также ВС РФ могут попытаться наступать северо-западнее Часов Яра в направлении Краматорска и Славянска"."Продолжится обхват Красноармейско-Димитровской агломерации с севера и северо-востока, чтобы максимально глубоко продвинуться в направлении Доброполья", — подытожил автор статьи.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251003/dmitriy-gusev-otkaz-ot-rossiyskogo-gaza-rano-ili-pozdno-privedet-evropu-k-smene-vlasti-1069548871.html
россия
донбасс
константиновка
красный лиман
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/11/1063956211_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_239de74dd6070ba1e14799d6aacc65fd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, константиновка, геннадий алехин, украина.ру, красный лиман, сво, дзен новости сво, новости сво, война, война на украине, наступление вс рф, главные новости, новости россии, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Константиновка, Геннадий Алехин, Украина.ру, Красный Лиман, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, война, война на Украине, наступление ВС РФ, Главные новости, новости России, Спецоперация

Открывается прямой путь на Лиман с востока: военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ

06:00 04.10.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкФронтовые дороги СВО
Фронтовые дороги СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Освобождение Шандриголово и других населенных пунктов создает предпосылки для развития наступления ВС РФ на ключевые узлы обороны ВСУ в Донбассе. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Теперь для ВС РФ открывается прямой путь для наступления на Лиман с востока", — заявляет военный аналитик. Он напоминает: "В середине недели Минобороны РФ официально уведомило об освобождении Шандриголово".
Алехин детализирует планы дальнейшего наступления: "Наши войска, по мнению военных экспертов, продолжат наступать в направлении Алексеево-Дружковки и Дружковки, чтобы перерезать автомобильную дорогу Н20 Константиновка – Славянск и осложнить логистику ВСУ в Константиновке".
Он также рассматривает альтернативные направления: "Также ВС РФ могут попытаться наступать северо-западнее Часов Яра в направлении Краматорска и Славянска".
"Продолжится обхват Красноармейско-Димитровской агломерации с севера и северо-востока, чтобы максимально глубоко продвинуться в направлении Доброполья", — подытожил автор статьи.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Гусев интервью - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Вчера, 06:00
Дмитрий Гусев: Отказ от российского газа рано или поздно приведет Европу к смене властиСледующий этап после отказа от российского газа — смена власти в ЕС, считает Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" — организации, которая обеспечивает взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДонбассКонстантиновкаГеннадий АлехинУкраина.руКрасный ЛиманСВОдзен новости СВОновости СВОвойнавойна на Украиненаступление ВС РФГлавные новостиновости РоссииСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей
06:59"Лёха из окопа" vs "Залужний мутить двіж": что слушают по обе стороны линии фронта
06:41Есенин и русский борщ, "Бурлаки" в Самаре, украинский режиссёр переписывает историю. События культуры
06:30Одесса под водой, “толстяк” Аляски, тайны Китая и манипуляции Трампа. Неделя необычных фотофактов
06:15"Прогрызают 3-й рубеж обороны, за которым Покровское": Алехин о прорыве на юге Днепропетровской области
06:08Теряя Днепропетровщину, мечтать о Крыме. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:00Открывается прямой путь на Лиман с востока: военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ
05:45"Если Китай решит пойти на обострение с Россией, он сильно потеряет": Караганов про выбор Пекина
05:30Алехин о штурме Купянска: "Наши войска выбили врага с вокзала и овладели вещевым рынком"
05:15"Режим будет выдавливать людей": политолог Скориков о целенаправленном оттоке населения из Молдавии
05:00Полковник Алехин: "Стык границ областей грозит для ВСУ последствиями в виде обрушения фронта"
04:40"В значительной степени это блеф": эксперт раскрыл, почему Украина и союзники саботируют договоренности
04:30"Украина вышла на потолок по дронам": военный эксперт о последствиях ударов по нефтезаводам
04:15"Всё будет зависеть от элит": Караганов заявил о неизбежности тесного сотрудничества России и Китая
04:00ВС РФ продолжают наносить удары по объектам ВСУ, ВПК и инфраструктуры Украины. Сводка на 4:00
04:00"Наши "Кинжалы" и "Орешники" летают точно": Скориков о факторе сдерживания в Приднестровье
03:50"Участки под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью под огневыми ударами" - Алехин про создание буферной зоны
03:22"Красный уровень" по БПЛА объявлен в Ленобласти. Обновлённая сводка угроз по регионам России на 3:20
02:57Боец из Калининградской области 17 часов вёл бой с разведкой ВСУ
02:38Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьёзной для ядерной безопасности
Лента новостейМолния