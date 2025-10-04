https://ukraina.ru/20251004/otkryvaetsya-pryamoy-put-na-liman-s-vostoka-voennyy-ekspert-o-perspektivakh-nastupleniya-vs-rf-1069587482.html

Открывается прямой путь на Лиман с востока: военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ

Открывается прямой путь на Лиман с востока: военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ - 04.10.2025

Открывается прямой путь на Лиман с востока: военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ

Освобождение Шандриголово и других населенных пунктов создает предпосылки для развития наступления ВС РФ на ключевые узлы обороны ВСУ в Донбассе. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

"Теперь для ВС РФ открывается прямой путь для наступления на Лиман с востока", — заявляет военный аналитик. Он напоминает: "В середине недели Минобороны РФ официально уведомило об освобождении Шандриголово".Алехин детализирует планы дальнейшего наступления: "Наши войска, по мнению военных экспертов, продолжат наступать в направлении Алексеево-Дружковки и Дружковки, чтобы перерезать автомобильную дорогу Н20 Константиновка – Славянск и осложнить логистику ВСУ в Константиновке". Он также рассматривает альтернативные направления: "Также ВС РФ могут попытаться наступать северо-западнее Часов Яра в направлении Краматорска и Славянска"."Продолжится обхват Красноармейско-Димитровской агломерации с севера и северо-востока, чтобы максимально глубоко продвинуться в направлении Доброполья", — подытожил автор статьи.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.

