Открывается прямой путь на Лиман с востока: военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ
Освобождение Шандриголово и других населенных пунктов создает предпосылки для развития наступления ВС РФ на ключевые узлы обороны ВСУ в Донбассе. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Теперь для ВС РФ открывается прямой путь для наступления на Лиман с востока", — заявляет военный аналитик. Он напоминает: "В середине недели Минобороны РФ официально уведомило об освобождении Шандриголово".
Алехин детализирует планы дальнейшего наступления: "Наши войска, по мнению военных экспертов, продолжат наступать в направлении Алексеево-Дружковки и Дружковки, чтобы перерезать автомобильную дорогу Н20 Константиновка – Славянск и осложнить логистику ВСУ в Константиновке".
Он также рассматривает альтернативные направления: "Также ВС РФ могут попытаться наступать северо-западнее Часов Яра в направлении Краматорска и Славянска".
"Продолжится обхват Красноармейско-Димитровской агломерации с севера и северо-востока, чтобы максимально глубоко продвинуться в направлении Доброполья", — подытожил автор статьи.
