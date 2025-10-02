https://ukraina.ru/20251002/1069484492.html

Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам

Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам - 02.10.2025 Украина.ру

Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам

Между Россией и США налажена стратегическая культура взаимного сдерживания. Грубо говоря, мы знаем, куда звонить и предупреждать о пуске ракеты. И когда запахло жареным, эти механизмы снижения рисков сработали. А с кем об этом договариваться в Европе? Если на Европу свалится такая военная ответственность, они могут наломать дров

2025-10-02T07:00

2025-10-02T07:00

2025-10-02T07:00

интервью

европа

сша

россия

дональд трамп

джо байден

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050695525_116:40:805:428_1920x0_80_0_0_6030768c07e1395e35e0bcd1040087b3.jpg

Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру - Сергей, у себя в телеграм-канале вы четко обозначили, что все эти провокации Европы по поводу российских дронов и самолетов рассчитаны исключительно на Трампа. Что конкретно она от него хочет? Больше политической поддержки? Оплаты поставок оружия на Украину? Или готовности пойти на эскалацию в отношениях с Россией вплоть до угрозы ядерной войны, как это было при Байдене? - Европе нужно, чтобы Трамп подтвердил свои обязательства по НАТО. Все-таки за все годы существования системы коллективной безопасности в рамках Альянса Европа жила в убеждении, что США будут за них воевать. А сейчас впервые в этом есть серьезные сомнения. Ходят очень серьезные разговоры, что в новой оборонной стратегии - первом такого рода документе, подготовленном при Трампе, будет прямым текстом прописано, что США сокращают свое военное присутствие в Европе, в частности, в Прибалтике. И как только появились эти новости, эстонцы синхронно развели истерику с российскими самолетами, которые якобы нарушили их воздушное пространство. Они буквально кричат: "На кого ты меня бросаешь? Меня тут убьют". Сейчас для европейцев главное - переломить этот принципиальный курс Трампа на отход от европейских дел, а остальное, как они думают, уже приложится. На что они рассчитывают? То ли им кажется, что Трамп и его администрация внушаема. То ли им кажется, что можно переждать, пока в США вернется старая власть и все будет как при Байдене. То ли им просто некуда деваться. И закатывать истерики - единственное, что они сейчас могут сделать. - Если европейцы действительно устроят провокацию, когда якобы русские диверсанты и дроны нанесут удар по Жешуву - это может произвести на Трампа впечатление? - Провокации работают тогда, когда все рвутся в бой. Можно вспомнить инцидент в Гляйвице, который послужил поводом для начала Второй мировой войны. Это была провокация Гитлера, рассчитанная на немецкое общество, которое и так было разогрето и рвалось в бой. А сейчас я не вижу, чтобы Европа всерьез собиралась воевать с Россией. Это не значит, что война России и Европа априори невозможна. Но сейчас Европа без поддержки США не представляет собой реальной военно-политической силы. Она может опираться только на прошлые трансатлантические доктрины, которые сейчас под большим вопросом. Это серьезный кризис для Европы. Наши эксперты вроде бы это регулярно проговаривают, но в своем анализе до конца не учитывают. - Вы еще часто высказываете мнение, что если Европа все же решится всерьез воевать с Россией, то это надо делать именно на Украине. Почему вы так думаете? Разве не логично было бы растянуть нам фронт, а не лезть на театр боевых действий, к которому мы за три года СВО полностью адаптировались? - А как можно расширить линию фронта? - Блокада Калининграда или какие-нибудь пострелушки на границе с Финляндией и Норвегией. - Дело в том, что сейчас в Европе совершенно мирная жизнь. А если они решат открыть второй фронт, он будет открыт в обе стороны. Пострелушки на границе с Финляндией и Норвегией - это тоже пострелушки в обе стороны. Только если у нас уже есть большой опыт противодействия ракетно-дроновым атакам, то у Финляндии и Норвегии его нет совсем. Что у них с ПВО? Оно у них есть? Если есть, насколько его хватит? Допустим, они соберут крупную сухопутную группировку. Для чего? Чтобы захватить Выборг, Петрозаводск и Мурманск? Допустим, это произойдет. Но нужно понимать, что любая подобная стратегическая угроза России мгновенно включит ядерный сценарий. - А если это будет ползучая эскалация? Не будем же мы из-за одного выстрела ядерной дубиной махать? - Ради одного выстрела не будем. На один выстрел ответим одним выстрелом, на два выстрела - двумя. У нас же производится тысяча "Гераней" в день. Из них 500 будет лететь по Украине, а 500 - по Финляндии и Норвегии. И пока я не вижу, чтобы кто-то из европейских стран был готов разделить судьбу Украины, сделать свои территории полем боя. Они же считают себя белыми людьми. Европейские политики могут заявлять все, что угодно. Но европейским планировщикам нужно будет четко записать, от скольких русских дронов они готовы защититься. При этом даже польская провокация показала, что когда к ним залетело пара десятков обманок, то из них нашли только три, а не сбили ни одной. Точнее, сбили один дом ракетой, которая стоит как сотня таких беспилотников. Русофобия - пожалуйста. Максимальная русофобия сейчас у поляков и прибалтов. При этом они визжат: "Защитите нас", а не кричат "Мы пойдем на Москву". То есть сухопутный сценарий со вторым фронтом я отметаю как нереалистичный. - Я спросил про блокаду Калининграда, потому что это совсем другая история. Это тот случай, когда перекрытие Финского залива и подрыв железной дороги может спровоцировать нас открыть огонь. - Это более реальная угроза. Балтика - это наш клубок нервов. Мы по этому маршруту нефть вывозим. Калининград можно заблокировать. Белоруссия фактически на передовой. Но российское руководство это хорошо видит — поэтому, в частности, уделяет такое внимание Белоруссии. Допустим, эта провокация удалась, когда Россию вынудили на какой-то ответ. А дальше что? - Трампу однозначно придется на это реагировать. - А есть уверенность, что Трамп впишется, а не будет как с Израилем? - Во-первых, за Израиль он так или иначе вписался. Во-вторых, финансовая и военно-техническая помощь Израилю оказывается в полной мере. - Только в случае с Европой Трамп может сказать: "Если вам это надо, платите сами". То есть не факт, что сценарий провокации по втягиванию США в войну пройдет как по нотам. И когда мы пытаемся предугадать, как поступит какой-то человек, надо смотреть, что он делал в прошлом. Давайте пофантазируем. Допустим, европейцы сбивают наш самолет над Балтикой, потому что он якобы нарушил воздушное пространство Польши или Эстонии. Что происходит дальше? Путин звонит Трампу и говорит: "Дональд, я вынужден на это ответить, и я отвечу там-то и тогда-то. Делай с этой информацией то, что сочтешь нужным. Я готов на этом закончить, но если с вашей стороны будет продолжение, мы ни перед чем не остановимся". Какой может быть наш ответ? Например, по военной базе, откуда взлетели истребители, которые сбили наш самолет, прилетают три "Кинжала", десять "Калибров" и 200 "Гераней". Красивые кадры взрывов, и никто не погиб. Минобороны говорит: "Был нанесен удар в ответ на провокацию европейских стран НАТО. Мы считаем на этом инцидент исчерпанным. А в случае повторения этой провокации ответ может быть более серьезным, вплоть до ядерного". После этого Трамп напишет у себя в соцсети: "Я провел прекрасный разговор с Путиным. Владимир меня уверил, что у него больше претензий к Европе нет". Эта схема уже отработана на Ближнем Востоке. Более того, Иран бил по американским военным базам, но об этом уже все забыли. А что мы будем иметь на выходе, если этот инцидент произойдет? Россия нанесла массированный удар по НАТО, а Трамп слился. Еще раз, это пример навскидку, но я даю его для того, чтобы показать реальный расклад сил. Я бы хотел привести еще один пример, который показывает, что провокации для того, чтобы заставить кого-то воевать за тебя, не работают. В свое время Фидель Кастро постоянно подталкивал СССР к тому, чтобы мы воевали с США за Кубу, потому что очень боялся американцев. Мы от этого уклонялись. И когда мы после Карибского кризиса убрали свои ядерные ракеты с Кубы, Кастро был в ярости, отчаянии и страхе. Он считал, что Хрущев его предал. Для СССР и США же кризис был совершенно не про Кубу и не про Кастро, он был про глобальный баланс сил и про пределы ядерной конфронтации, которые обе стороны тогда нащупывали наугад — и слава богу, нащупали. Кризис на Кубе оказался определяющим для будущих взаимоотношений двух ядерных держав. Про ядерный фактор нужно помнить всегда. Многие со мной не соглашаются, но я считаю, что ядерное сдерживание работает. Но работает не как стена, а как иммунитет. Когда надо, он включается и постепенно не дает ситуации развиться в катастрофическую. И Путин не постеснялся показать это Америке и всему миру осенью 2022 года, когда дал понять, что стратегического поражения Россия не допустит. Именно наличие ядерного оружия у главных участников украинского конфликта не позволил ему разрастись до третьей мировой войны. А теперь главная роль в противостоянии с Россией сейчас переходит от США к Европе. С одной стороны, европейцы с неофитской уверенностью бросаются делать разные заявления: "Эти старые трусы (Байден и Трамп) ничего не могли, а мы быстро все порешаем. Достаточно разбомбить еще один НПЗ и Россия развалится". С другой стороны, они сами боятся участвовать в этом противостоянии, потому что понимают, что без США они никто. Поэтому всю эту активность Европы я считаю медийной шелухой. Европа к войне не готовится - она просто истерит. Значит ли это, что ничего в этом плане не поменяется? Не значит, но здесь и сейчас расклад именно такой. - Если европейцы решатся воевать на Украине, то в каком формате? Завести войска в безопасные места, чтобы высвободить тыловые части ВСУ? Или сразу завести войска на ЛБС? - В том-то и дело, что если они всерьез полезут на Украину, это приведет Европу и весь мир на грань ядерной войны. Нет ответа на вопрос: "Как бы нам повоевать на Украине, чтобы чего-то добиться и при этом ничем не рисковать". Потому-то они и не воюют. Мы уже как-то говорили, что самый безопасный (и единственный реальный) вариант для них - работа ПВО с территории европейских стран и воздушное патрулирование для прикрытия западной Украины. Дальнобойные удары вглубь России без США абсолютно нереальны. Может быть, им удастся на это уломать Трампа, но пока он склонности к этому не проявляет. И потом, тут уже мы можем ядерку расчехлить и сказать: "Остынь, пожалуйста". Первый вариант Европа еще хоть как-то потянет, потому что у нее еще есть воздушный флот. Но он не приведет ни к чему. Чтобы перехватить 500 "Гераней", им понадобится 500 самолетов. А они у них есть? Даже если они есть, пускай гоняются за нашими дронами, пока у их истребителей летный ресурс не закончится. - А если они-таки придумают дроны-перехватчики? - Когда придумают, тогда и поговорим. Пока дроны-перехватчики не смог сделать никто. - В каком смысле? - В прямом. Дроны-перехватчики для поражения дальнобойных беспилотников пока не смог сделать никто. Лучший дрон-перехватчик - это зенитная ракета. А если этим дроном-перехватчиком будет управлять оператор, то это шаг назад в автоматизации. То есть, понадобятся тысячи операторов (с учетом смен), которые будут круглые сутки сидеть на боевом дежурстве. Следовательно, на фронте они уже не появятся. Гоняться на самолетах за крылатыми ракетами - еще куда ни шло, потому что их мало и они дорогие. Она дороже, чем самолетовылет и ракета класса "воздух-воздух". Но даже если у них разрабатываются дешевые ракеты для перехвата "Гераней" - воздушный аналог "Панциря", они их сначала испытают на Украине, и давайте дождемся, когда такое оружие реально массово встанет на вооружение.Вариант же, при котором европейские войска пойдут на передовую, мне кажется еще менее вероятным. - Если фактор ядерного сдерживания не приведет к разрастанию украинского конфликта до масштабов третьей мировой, почему мы за три года СВО все равно обсуждаем эти риски? - Пока война идет, эти риски существуют. Относительно Америки я более-менее спокоен. Между нами и США налажена стратегическая культура взаимного сдерживания. Грубо говоря, мы знаем, куда звонить и предупреждать о пуске ракеты. И когда запахло жареным, эти механизмы снижения рисков сработали. Это было еще в Сирии отработано. А с кем об этом договариваться в Европе? Если на Европу свалится такая военная ответственность, они могут наломать дров. - Пока у них есть две ядерные державы (Франция и Великобритания) и две относительно боеспособные сухопутные армии (Германия и Польша). - Сухопутная армия Германии — это две дивизии. Как военную силу Бундесвер надо сравнивать скорее с Белоруссией. Не говоря уже о том, что они танки "Лео-2" в 2023 году снимали с боевого дежурства и отправляли Украине. Потом немцы поняли, что их развели, и стали отдавать всякий хлам - "Лео-1". Артиллерии у них уже нет (запасы снарядов и часть артсистем уехали на Украину), а беспилотных войск еще нет. Объединенной армии Европы пока не существует, и я сомневаюсь, что она появится. Кто ей будет командовать? Любая западная коалиция, которая собиралась раньше - это были подпевалы вокруг Америки. США вполне могла воевать без них, но им нужна была круговая порука, чтобы все были замазаны. Это отработанная схема, начиная от Кореи и заканчивая Ираком и Афганистаном. А сейчас ситуация другая. Кто будет главой штаба? Где будет находиться этот штаб? А поляки будут немцам подчиняться? Допустим, разведку им Штаты подкинут. А кто будет планировать операции? Опять Пентагон? Если так, то отлично. Они запорожский контрнаступ ВСУ "великолепно" распланировали. Я на самом деле против всех этих разговоров. Во-первых, пока они бесполезны. Во-вторых, они могут стать самосбывающимся пророчеством. Как мы проговорили выше, провокации на Балтике возможны, потому что они считают ее нашим уязвимым местом, где можно нанести нам стратегический урон. Но тогда придется серьезно воевать. Готова Европа к этому? Без США - нет. И потом, война - это всегда продолжение политики. Когда мы говорим о войне с Европой, мы воспринимаем Европу как монолит - как единое государство с вертикалью управления, которое может принимать решения и воплощать их в жизнь. Это не так. Евросоюз не может принять решение, которое все примут к исполнению. Раньше это держалось, потому что Европа была в подчиненном положении к США. А теперь США уходят. И Евросоюз как единая организация вступит в глубочайший внутренний кризис. Вы мне можете возразить, что из-за этого кризиса они войну-то и начнут. Нет. Кризис Евросоюза состоит в том, что наднациональная настройка вступает в противоречие с национальными элитами в разных странах. Сейчас у власти в крупнейших странах Европы еще сидит этот либеральный интернационал. Но мне кажется, что без США эта иллюзий трансатлантического единства рассыплется. Конфликты возникнут не только между Брюсселем и странами, но и между самим странами. Возьмем тех же поляков. В Польше у власти националисты. Понятно, что они ненавидят Россию: если поляк не ненавидит Россию, его выписывают из поляков. Но они еще ненавидят и украинцев, и немцев, имеют претензии даже к Литве (Виленский край) – короче, польский патриот таит обиду на всех соседей без исключения. Похожая история в Германии. "АДГ" - это никакие не друзья России, и у них есть ресентимент в отношении Калининград-Кенигсберга. Только для того, чтобы дойти до Кенигсберга, надо пройти Данциг и Бреслау (Гданьск и Вроцлав). Таким образом, попытка объединить Европу для войны с Россией - это только одна тенденция. Мы должны принимать во внимание и встречную тенденцию - ослабление политических сил Европы, которые пытаются объединить Европу на основе борьбы "с российской угрозой". Есть высокая вероятность, что в ближайший избирательный цикл они власть потеряют. К власти придут националисты, которые, конечно, не любят Россию, но не считают ее главной проблемой. Посмотрим, что произойдет раньше. Успеет ли начаться война, или силы, которые Европу к войне толкают, потеряют власть. - Это все вроде бы правильно. Только, судя по проекту нашего бюджета, российское руководство считает, что война на Украине продлится еще два года. А за это время может случиться всякое. - Ключевое слово здесь - война на Украине. Мы, конечно, не знаем, как наш бюджет тратится. Но, насколько я знаю, на Украину дежурно летят три-четыре "Калибра" в месяц, а производятся они, по вражеским источникам, по две штуки в день. Значит, они куда-то складываются. Понимаете, в интернете третья мировая война бушует уже вовсю. А в реальности поляки и прибалты уже границу открыли, чтобы к ним товары ездили. Грузоборот год от года растет. Если резюмировать, то думаю, что вся эта провокационная риторика, при которой политиканы набирают политические очки, ничем не рискуя, продолжится до тех пор, пока не произойдут решительные изменения на фронте. Да, когда фронт на Украине начнет сыпаться, им надо будет что-то делать. Но пока за спиной Украины они могут говорить все, что угодно. Европейцы как шавки будут громко лаять и, возможно, попытаются укусить за пятку. И тут уже вопрос, как им ответить. Один из вариантов ответа мы уже разобрали.Также по теме - в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну

https://ukraina.ru/20231102/1050684830.html

https://ukraina.ru/20250930/1069353068.html

европа

сша

россия

калининград

балтика

польша

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, европа, сша, россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, ес, калининград, балтика, польша, финляндия, ядерное оружие, дроны, ракеты, герань, пво