"Несчастный украинский народ подвергся грабежу" - эксперты и политики о происходящем на Украине

В украинском экспертном сообществе обсуждают, получится ли у Зеленского втянуть Европу и НАТО в большую войну с Россией и думают, что будет с Украиной и украинцами, когда наступит мир.

До мира ещё надо дожить. Председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что Зеленскому, который в своё время на выборах разгромил Порошенко* мирной риторикой (попросту обманув избирателей — ред.) сегодня нужна только война: "Наркофюрер делает все, чтобы уйти от мирного урегулирования конфликта, поскольку любой возможный мир – это провал его преступной политики, и за него придется отвечать перед украинским народом".При этом политик указал, что если Киев рассчитывает на европейцев, то самим европейцам рассчитывать не на кого, поэтому "ЕС явно в войну вступать не собирается"."Это видно из заявления президента Финляндии Стубба, который заявил, что военная составляющая гарантий безопасности Украины прорабатывается и практически готова. По словам Стубба, основная ответственность в гарантиях безопасности будет лежать на Украине и ВСУ, которых будет поддерживать Европа. Иными словами, никаких гарантий Европа Украине Зеленского не даст", - написал политик в статье, опубликованной на сайте движения.Вообще, по словам Медведчука, "Зеленский уже разрушил Украину, и держится то, что от нее осталось, только на Европе. Чем дольше Европа будет поддерживать Украину Зеленского, тем быстрее разрушится сама, процесс пошёл...".При этом киевский режим не оставляет попыток втянуть Европу и НАТО в большую войну с Россией. По данным российской СВР, после организованных Киевом провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии, готовится инсценировка заброски ДРГ, будто бы состоящих из военнослужащих спецподразделений РФ и Белоруссии (на самом деле это будут российские и белорусские боевики, воюющие на стороне ВСУ)."Предполагается, что после "выявления и нейтрализации" ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше", - информирует пресс-бюро СВР России.В сообщении указывается, что "в Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жёсткому, желательно военному ответу России... Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания большой войны".Относительно перспектив масштабирования войны и вовлечения в неё Европы высказался зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, такой войны быть не должно, во всяком случае, России она не нужна. Но в условиях, когда "в европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет", она может начаться и случайно."Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому нужно быть начеку", - предостерёг Медведев.О возможности серьёзной эскалации высказался экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв."Сейчас никто не верит в то, что США передаст "Томагавки" на Украину и Зеленский начнет ими наносить удары по российским военным и невоенным объектам. Соглашусь, что вероятность этого события мала. Но надо заранее предусмотреть ответ, который Россия даст, если ракеты всё же будут переданы. Это не должно быть для нас неожиданностью. Ответы должны быть заранее разработаны для всех вариантов", - написал аналитик в своём телеграм-канале.Он напомнил, что спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп не возражает против дальнобойных ударов Украины по территории России.Что дальше? По мнению ряда российских и зарубежных военных экспертов и политиков, на быстрое завершение конфликта рассчитывать не стоит."Все россказни о военном разгроме противника (при нынешнем характере боевых действий, без его радикального изменения, предпосылок для чего пока не видно) – не более, чем иллюзия, враньё, которые уже три с половиной года скармливает населению "для поднятия боевого духа" глобальная "партия войны" с филиалами и в Украине, и в России, и на Западе", - считает экс-депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш.По его мнению, "эта война имеет два выхода – или достижение договорённостей о компромиссном мире, или перерастание её в Третью мировую войну, которая с высокой степенью вероятности станет ядерной".Тем временем на Украине желающих умереть за Зеленского и его западных хозяев становится всё меньше. Многие из тех, кого отловили военкомы, пытаются бежать уже из учебок ВСУ. Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" напоминает, что за первые восемь месяцев 2025 года зарегистрировано 142,7 тыс. уголовных производств по статьям 407 и 408 УК Украины (самовольное оставление части и дезертирство). А всего с начала военного конфликта таких случаев набралось уже 265,8 тысяч.Это официальные данные, по неофициальным - в СЗЧ с начала конфликта ушли более 400 тысяч человек.Что ждёт Украину? Что делать украинцам, даже если они вдруг очнутся и сами сметут власть, которая гонит их, как теперь уже все понимают, на верную смерть? Легко не будет, война уже нанесла колоссальный ущерб, считает вынужденно покинувший страну украинский журналист, пацифист, узник совести и номинант Нобелевской премии мира Руслан Коцаба."Энергетики нет, инфраструктуры нет, экономики нет, финансовая зависимость полнейшая на ближайшие 40-50 лет с этими сотнями миллиардов международных долгов, миллионы беженцев, вынужденная миграция, 80% которой уже никогда не вернется в свою страну, так как некуда возвращаться, и плюс, как говорят, почти 2 миллиона потерь: пропавших без вести и тех, которые оставили после себя только холмики с флажком на кладбище. Они ни своей семье, ни свой стране никак не помогли тем, что их утилизировали политики в своих бизнес-интересах" - так правозащитник обрисовал ситуацию в интервью изданию Украина.ру.Он продолжил: "Как это горько ни звучит, но это сермяжная правда войны, особенно такой войны, в которой Украина выступает орудием в конфликте НАТО и России. Воюет не Украина, воюют Украиной".А за что воюют? Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал с соцсети Х, что "Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистическая борьба за землю, ресурсы и деньги".При этом, по словам политика, "несчастный украинский народ подвергается грабежу, а те, кто подталкивает к войне, выдают эксплуатацию под видом защиты".Так стоит ли украинцам умирать за интересы таких "защитников"?* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё - в обзоре Сергея Зуева "Готовьтесь к худшему". Украинские и российские эксперты обсуждают коварство Трампа

