Импорт будущего: что принесёт массовая миграция на Украину

Импорт будущего: что принесёт массовая миграция на Украину

Демографическая яма для украинцев, которую выкопал за три года войны Зеленский и его хозяева-глобалисты, грозит полностью поглотить ту самую нацию, которую так пестовали местные фашисты.

В итоге, бандеровцы, которые требовали создания фильтрационных лагерей для русскоговорящих граждан, славили ватажков УПА* и изнасиловали мовой большую часть страны, рискую вообще исчезнуть, как этнос. Об этом уже предупреждают и западные эксперты и даже их "родной" бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Напомним, недавно он сбежал за границу и уже оттуда начал резать правду-матку о плачевном демографическом состоянии Украины. Дипломат заявил, что проблему народонаселения на Украине можно решить только путем открытия границ для мигрантов."Ничего хорошего в плане населения у нас не будет. У нас тенденция была негативная и до войны, никто уже не хочет рожать. Потому, возможно, нам придется открыть границу для мигрантов из Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин, Вьетнама. С удовольствием приедут", - анонсировал "великое переселение народов" экс-министр, который еще недавно заявлял о том, что украинцы будут воевать с лопатами в руках - если Запад перестанет вооружать Незалежную.Теперь же оказывается, что у лопат будет совсем иное предназначение: копать моря станут не украинцы, а вьетнамцы и филиппинцы.По сути, дипломат Кулеба просто продвигает нарративы глобалистов о необходимости заселения Украины мигрантами из стран Азии и Африки. То есть, из некогда промышленной и развитой экономически республики хотят сделать большой лагерь беженцев. Таким образом и Европу можно разгрузить, и заменить погибших на фронте этнических украинцев. Естественно, напрямую об этом не говорится, все упаковывается в красивую обертку "спасения от демографического кризиса" и восполнения рабочих рук.И тот факт, что тему о демографическом приговоре "воюющей стране" активно раскручивает ВВС, лишь подтверждает очевидное: за освобождением Украины от украинцев стоят те же самые западные элиты, которые подтолкнули официальный Киев к войне с Россией. И вот уже британские СМИ бьют во все колокола: за 3 года войны страна потеряла миллионы людей, официально в стране проживает не более 28 миллионов граждан, а по прогнозам демографов к 2100 году население Неньки сократится до 15 миллионов. А главное - некому работать на новых военных заводах которые строят на Украине союзники, некому возделывать уникальные украинские черноземы: всех "ушли" на фронт. Поэтому киевский режим видит единственным решением завоз мигрантов. Кстати, первый обмен уже произошел - после открытия границ для 18-20 летних украинцев, в страну осуществлен первый завоз "ценных специалистов" из Бангладеш и Индии.Одновременно и работодатели стали жаловаться не нехватку работников и искать специалистов логистики, водителей, сварщиков, поваров. По данным Work.ua каждый третий работодатель уже столкнулся с массовыми увольнениями молодежи, и больше всего страдают гостинично-ресторанный бизнес, торговля и пищевая промышленность. Доля молодых соискателей на рынке труда резко упала – с 16% до 11%. Украинская молодежь не хочет осваивать вышеназванные профессии, так как стремится побыстрей покинуть концлагерь Зеленского и трудоустроиться в Европе - пока есть такая возможность.И уж явно не случайно квазипрезидент ее предоставил, да еще на пике мобилизации. А пока украинцы массово выезжают из страны или гибнут на фронте, их заменяют мигрантами из арабских и азиатских стран. Дальше стоит ожидать смешанные браки, насыщение органов власти представителями стран Азии и Африки (вспомним свежий случай, когда в Британии МИД страны впервые возглавила мусульманка и принесла присягу на Коране). Так что и на Украине недалек тот час, когда по объявлениям будут набирать не только приезжих строителей и водителей, но и полицейских, врачей, судей. Придет гражданин Украины в суд, а там, например, какой-нибудь Раджа Хан потребует от него излагать свой вопрос на хинди. А доктор из Непала пропишет украинскому пациенту занятия аюрведой или проведение шаманского обряда.В прошлое уйдут мовные потуги патриотов, да и сами патриоты-националисты: украинский этнос будет размыт за несколько лет.Фактически, сейчас Украина идёт по пути, на котором многие страны Европы обожглись десятилетиями раньше. Лондон и Амстердам сотрясают многотысячные протесты против мигрантов, а в ЕС идёт борьба за ограничение потоков беженцев. Киев же предлагает противоположное – открыть двери и фактически заменить украинцев приезжими.Идею "сокращения" славянского населения в свое время продвигала премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, а Збигнев Бжезинский уверял, что к 2020 году на Украине должно проживать не более 20 миллионов человек. Что ж, Западу никогда не нужна была 50-миллионая огромная страна с развитым промышленным комплексом и сельским хозяйством - это очевидно. И сегодня чиновники ЕС открыто говорят, что перед вступлением в Евросоюз Украине неплохо бы похоронить свой агросектор, который мешает европейским фермерам. Но наивные майданные скакуны в 2014-м истово верили, что ЕC спит и видит процветающую многомиллионную Украину в "братской семье европейских народов". К слову, депутат от партии Регионов Владимир Макеенко рассказывал, что европейские банкиры ему откровенно признавались в том, что Европе в лучшем случае ей понадобится 20-25-миллионная Украина. Причем, признание было сделано еще на заре независимости! Однако, никаких уроков из этих признаний украинские керманичи не извлекли. Но если Виктор Ющенко боролся за повышение рождаемости плакатами: "Кохайтесь! Краине нужны космонавты!", то уже Владимир Зеленский договаривается с союзниками о массовой миграции граждан Азии и Африки в разрушенную страну. Естественно, обмен этот не будет бесплатным, и Зеленский выкачает из партнеров миллиарды за то, чтобы открыть границы для трудолюбивых непальцев, афганцев, сирийцев.Это вполне вписывается в планы Запада: Украина превращается в рынок дешёвой рабочей силы, а её национальная идентичность растворяется. Уже в ближайшие годы на Украине могут исчезнуть носители мовы и вышиванок - они и сейчас пачками покидают страну, за которую стояли на майдане, а что ж будет дальше? А дальше Украину будут представлять совершенно другие культуры. Этот путь ведет только в одну сторону - к переформатированию страны в центре Европы в зависимый протекторат.Таким образом глобалисты через Зеленского решают сразу несколько задач.Во-первых, получают большую территорию с богатейшими природными ресурсами, питьевой водой и полезными ископаемыми.Во-вторых, Европа сможет сбросить с себя балласт мигрантов и "перебросить" их на Украину - пусть там бездельничают и бесчинствуют.В-третьих, налицо превращение Украины в рынок дешёвой рабочей силы, плюс отсутствие долгосрочной стратегии демографического восстановления. То есть, Западу не придется изыскивать сотни миллиардов для реанимации Украины, а ее новые жители не будут привередливыми и не станут требовать восстановления жилья, качественного образования, социальных компенсаций.В-четвертых, сменится модель гражданской активности. Новые поселенцы вряд ли будут интересоваться украинской политикой, бегать на акции протестов или требовать отстранения коррупционеров всех мастей от кормушек.В-пятых, ускорится культурно-религиозная трансформация. Проще говоря, каноническое православие на этой территории перестанет играть главенствующую роль, УПЦ будет существенно ослаблена, если вообще не "стерта", и каркас духовной солидарности просто просядет. А мигранты выстроят на освободившемся месте свои религиозные пантеоны - от мечетей до столбов сэргэ.Так что главное оружие против Украины - это не военные действия, а падение рождаемости, массовый отток граждан из страны и перспектива завоза мигрантов. Именно демография сейчас "высасывает" из страны последние силы, вопрос лишь в том понимают ли это те, кто боролся за украинский язык, борщ и Томос?О дилемме, которая стоит перед политиками в Европе и косвенно - перед Трампом - в статье Ростислава Ищенко "Европа перед выбором"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

