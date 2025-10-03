https://ukraina.ru/20251003/ukraina-bez-tyla--polnyy-proval-gennadiy-alekhin-otkryvaet-sekrety-rossiyskoy-strategii--1069533348.html
Украина без тыла — полный провал. Геннадий Алехин открывает секреты российской стратегии
В среду, 1 октября, ВС РФ нанесли массированные удары по целям в Сумской, Черниговской и Киевской областях - об этом сообщил телеграм-канал Украина.ру
О том, какие цели преследовало командование российских войск, рассказал военный обозреватель издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
О том, какие цели преследовало командование российских войск, рассказал военный обозреватель издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.