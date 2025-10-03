https://ukraina.ru/20251003/u-vraga-ne-dolzhno-byt-illyuziy--voennyy-analitik-o-vozmozhnykh-provokatsiyakh-nato-na-baltike-1069496710.html

"У врага не должно быть иллюзий" — военный аналитик о возможных провокациях НАТО на Балтике

Любые попытки стран НАТО пойти на силовые провокации, такие как перекрытие Финского залива, получат со стороны России адекватный и жесткий ответ, исключающий перерастание в глобальную войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Отвечая на вопрос о возможных провокациях Запада, Евсеев признал их вероятность, но напомнил о ранее данных Россией сигналах. "Понятно, что Европа уже сейчас пытается раскачивать ситуацию. <...> Европейские провокации, конечно, возможны, но пока США на них не очень ведутся", — отметил эксперт.Он привел примеры, когда решительная позиция России заставляла потенциальных провокаторов отступать. "В Сирии британцы уже принимали решение, что будут сбивать наши самолеты, но на это так и не пошли. И Эстония уже пыталась захватить наши суда. Вы же помните, какая жесткая реакция была с нашей стороны", — заявил Евсеев.По его словам, у Запада не должно оставаться иллюзий относительно возможной реакции России. "То есть у врага не должно быть иллюзий, что на какие-то провокации в Балтийском море и с Калининградом мы ответим жестко", — подчеркнул военный аналитик."Этого ответа будет достаточно, чтобы подобная провокация не переросла в глобальную войну", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.

