"У врага не должно быть иллюзий" — военный аналитик о возможных провокациях НАТО на Балтике
Любые попытки стран НАТО пойти на силовые провокации, такие как перекрытие Финского залива, получат со стороны России адекватный и жесткий ответ, исключающий перерастание в глобальную войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Отвечая на вопрос о возможных провокациях Запада, Евсеев признал их вероятность, но напомнил о ранее данных Россией сигналах. "Понятно, что Европа уже сейчас пытается раскачивать ситуацию. <...> Европейские провокации, конечно, возможны, но пока США на них не очень ведутся", — отметил эксперт.
Он привел примеры, когда решительная позиция России заставляла потенциальных провокаторов отступать. "В Сирии британцы уже принимали решение, что будут сбивать наши самолеты, но на это так и не пошли. И Эстония уже пыталась захватить наши суда. Вы же помните, какая жесткая реакция была с нашей стороны", — заявил Евсеев.
По его словам, у Запада не должно оставаться иллюзий относительно возможной реакции России. "То есть у врага не должно быть иллюзий, что на какие-то провокации в Балтийском море и с Калининградом мы ответим жестко", — подчеркнул военный аналитик.
"Этого ответа будет достаточно, чтобы подобная провокация не переросла в глобальную войну", — заключил собеседник Украина.ру.
