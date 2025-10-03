"У врага не должно быть иллюзий" — военный аналитик о возможных провокациях НАТО на Балтике - 03.10.2025 Украина.ру
"У врага не должно быть иллюзий" — военный аналитик о возможных провокациях НАТО на Балтике
"У врага не должно быть иллюзий" — военный аналитик о возможных провокациях НАТО на Балтике - 03.10.2025
"У врага не должно быть иллюзий" — военный аналитик о возможных провокациях НАТО на Балтике
Любые попытки стран НАТО пойти на силовые провокации, такие как перекрытие Финского залива, получат со стороны России адекватный и жесткий ответ, исключающий перерастание в глобальную войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-10-03T04:00
2025-10-03T04:00
Отвечая на вопрос о возможных провокациях Запада, Евсеев признал их вероятность, но напомнил о ранее данных Россией сигналах. "Понятно, что Европа уже сейчас пытается раскачивать ситуацию. &lt;...&gt; Европейские провокации, конечно, возможны, но пока США на них не очень ведутся", — отметил эксперт.Он привел примеры, когда решительная позиция России заставляла потенциальных провокаторов отступать. "В Сирии британцы уже принимали решение, что будут сбивать наши самолеты, но на это так и не пошли. И Эстония уже пыталась захватить наши суда. Вы же помните, какая жесткая реакция была с нашей стороны", — заявил Евсеев.По его словам, у Запада не должно оставаться иллюзий относительно возможной реакции России. "То есть у врага не должно быть иллюзий, что на какие-то провокации в Балтийском море и с Калининградом мы ответим жестко", — подчеркнул военный аналитик."Этого ответа будет достаточно, чтобы подобная провокация не переросла в глобальную войну", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, россия, запад, балтика, владимир евсеев, украина.ру, нато, снг, европа, сша, сирия, война, сво, дзен новости сво, калининградская область, калининград, новости сво
Новости, Россия, Запад, Балтика, Владимир Евсеев, Украина.ру, НАТО, СНГ, Европа, США, Сирия, война, СВО, дзен новости СВО, Калининградская область, Калининград, новости СВО

"У врага не должно быть иллюзий" — военный аналитик о возможных провокациях НАТО на Балтике

04:00 03.10.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в городах России
Празднование Дня ВМФ в городах России - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Любые попытки стран НАТО пойти на силовые провокации, такие как перекрытие Финского залива, получат со стороны России адекватный и жесткий ответ, исключающий перерастание в глобальную войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Отвечая на вопрос о возможных провокациях Запада, Евсеев признал их вероятность, но напомнил о ранее данных Россией сигналах. "Понятно, что Европа уже сейчас пытается раскачивать ситуацию. <...> Европейские провокации, конечно, возможны, но пока США на них не очень ведутся", — отметил эксперт.
Он привел примеры, когда решительная позиция России заставляла потенциальных провокаторов отступать. "В Сирии британцы уже принимали решение, что будут сбивать наши самолеты, но на это так и не пошли. И Эстония уже пыталась захватить наши суда. Вы же помните, какая жесткая реакция была с нашей стороны", — заявил Евсеев.
По его словам, у Запада не должно оставаться иллюзий относительно возможной реакции России. "То есть у врага не должно быть иллюзий, что на какие-то провокации в Балтийском море и с Калининградом мы ответим жестко", — подчеркнул военный аналитик.
"Этого ответа будет достаточно, чтобы подобная провокация не переросла в глобальную войну", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
Сергей Полетаев интервью - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Вчера, 07:00
Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазамМежду Россией и США налажена стратегическая культура взаимного сдерживания. Грубо говоря, мы знаем, куда звонить и предупреждать о пуске ракеты. И когда запахло жареным, эти механизмы снижения рисков сработали. А с кем об этом договариваться в Европе? Если на Европу свалится такая военная ответственность, они могут наломать дров
