Украинский слон – лучший друг американского слона

Украина – родина слонов. Доказательство этого есть в природоведческом музее при институте им. Шмальгаузена в Киеве, где выставлена хатка из бивней мамонта. В то же время, слон – эмблема Республиканской партии США, выдвиженцем которой является Дональд Трамп. Это мощная база под дружбу Киева и Вашингтона. Впрочем, есть и более серьёзные основания

2026-03-17T18:24

Отношения между Зеленским и Трампом складывались непросто с самого начала, а сейчас и вовсе дошло до того, что американский президент шпыняет украинского самозванца при каждой возможности – и украинская помощь ему не нужна, и к сделке Зеленский не готов, и вообще – он самый сложный переговорщик с точки зрения Трампа (а мы с самого начала писали… но Трамп не читает "Украину.ру").Рано или поздно Киев должен был сделать какие-то шаги навстречу Трампу и вот сейчас для этого создались уникальные возможности – не столько в плане что-то предложить, сколько в плане выделиться на общем фоне. И, надо сказать, Киеву это удалось сразу в двух пунктах.Во-первых, в вопросе Ирана.15 марта в интервью Financial Times Трамп попросил помощи у союзников. Довольно своеобразно:"У нас есть такая штука как НАТО. Мы были очень милы. Мы не должны были помогать им с Украиной. Украина находится в тысячах километров от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами".Тут, вообще, просто-таки театр абсурда.Вообще-то говоря НАТО – инструмент американской гегемонии и без США она нефункциональна. Правильное словоупотребление – не "у нас есть", а "мы есть". Однако, Трамп сам же отказался от этого инструмента и официально объявил, что не США не собираются выполнять свои обязательства перед союзниками. А союзники почему должны?Особенно прекрасно по поводу Украины – это ведь США планировали "революцию гидности" и провоцировали конфликт с Россией. Трамп, понятно, валит вину на Байдена, но вот в чём загвоздка – вооружение начал поставлять на Украину именно Трамп! Но да – забыл об этом.Сейчас, правда, Трамп считает, что "сделка" между Киевом и Москвой выгодна США и требует от Зеленского эту самую "сделку" срочно заключить.Итак, Зеленский оба интереса Трампа понял и начал действовать.Для начала Украина направила специалистов по борьбе с БПЛА в район Персидского залива. По правде говоря, киевский режим просто ищет рыночную нишу для торговли наёмниками в будущем, но сейчас кое-что поменялось.С одной стороны, Трамп заявил, что никакая помощь ему не нужна. Это ерунда конечно – США сильно отстают в использовании беспилотников, которые изменили всю архитектуру современного боя, но Трамп даже не верит в наличие у Ирана безэкипажных катеров, которые эффектно топят танкеры в Ормузском проливе, знать не зная, что их, оказывается, нет.…С другой стороны, страны НАТО дружненько открестились от планов Трампа:- Великобритания "не будет втянута в более широкую войну";- Франция, возможно, отправит корабли в залив, но не раньше прекращения войны (похоже, анекдоты про французскую армию – вовсе не анекдоты);- Греция не будет принимать участие в военных операциях в Ормузском проливе;- Италия "скептически относится к расширению текущей военно-морской миссии ЕС";- Япония не планирует направлять военные корабли в Ормузский пролив.Даже ЕС не собирается принимать участие в операции, но у него хотя бы есть оправдание – отсутствие боевых кораблей.В общем, подавляющее большинство союзников по НАТО США кинули. Это, правда, не свидетельствует об их большом уме, а совсем даже наоборот – они собираются воевать с Россией, причём – без иранской нефти. Какие молодцы…Собирается (но ещё не собралась) в Персидский залив Эстония. Это, конечно, смешно, но Трамп просил тральщики, а у Эстонии их есть – целых три штуки. Так что всё честно.Но эстонцы ещё только собираются, а Зеленский уже отправил. И это внятный сигнал Трампу – вот вам потенциальный член НАТО, который будет самым послушным (не будет конечно, но сейчас так надо).Второе направление – переговоры с Россией. И тут, внезапно, произошёл прорыв – впервые с начала войны по данным Киевского международного института социологии большинство украинских избирателей согласились на мир ценой территориальных уступок.Мы вообще много раз обращали внимание на абсурдность получаемых украинской социологией цифр. Что именно обозначают полученные данные совершенно непонятно. Понятно только, что доверять им нельзя, о чём сказал даже Дмитрий Кулеба (после того, как его отправили в отставку с министерского поста).И вот Киевский международный институт социологии публикует результаты проведённого (или нарисованного) 1-8 марта исследования, по которому 61% опрошенных готов на референдуме проголосовать за мирный договор, предполагающий территориальные уступки (в комплекте идут гарантии, экономическая помощь и, вишенка на торте, членство в ЕС в 2027 году, независимо от того, что думает по этому поводу сам ЕС).Надо обратить внимание на то, что цифра пропагандистски выверена – именно 61%. Это гарантированный успех референдума, но данные свидетельствуют об определённой общественной дискуссии. 51% – почти гарантированный срыв, 71% – слишком хорошо, чтобы быть похожим на правду, а так – в самый раз.Для сравнения – в декабре прошлого года тот же КМИС отчитывался, что 53% украинцев не допускают уступки хотя бы миллиметра своей территории (исторический минимум был в феврале-марте 2025 года – 50%). Отдельно, по данным февральского исследования, 57% не допускают передачи России всего Донбасса, но тут несравнимые данные – в мартовском исследовании обо всём Донбассе речь не идёт, идёт о "территориальных компромиссах".В данном случае совершенно не важно, действительная ли это картина общественного мнения или реализация заказа ОП. Так или иначе представляется очевидным, что или в декабре, или сейчас, или в обоих случаях КМИС соврал – за прошедшие три месяца каких-то радикальных изменений на линии фронта не произошло. Даже напротив – ВСУ, по официальным сводкам, успешно наступают в Днепропетровской области. Разумеется, на общественное мнение могло повлиять переключение США на другой регион, но вряд ли радикально – американских военных поставок уже год нет.Таким образом Америке подают сигнал – Украина готова к навязываемой Трампом "сделке". Разумеется, информационный повод слишком мелкий, чтобы даже просто дойти до POTUS, не говоря о том, чтобы его в чём-то убедить, но публикация таких данных выглядит внешнем проявлением работы, ведущейся дипломатами в закрытом режиме.Разумеется, сами по себе такие шаги не изменят уже сложившегося негативного отношения Трампа к Зеленскому, но вода камень точит. В конце концов такие сигналы ориентированы не только на Трампа, но и вообще на любую американскую администрацию.Об "иранской карте" Киева можно также прочитать в статье Евгении Кондаковой "Зеленскому рано печалиться: Трамп осознал, как Украина может помочь ему в противостоянии с Ираном"

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

