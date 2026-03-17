Украинский слон – лучший друг американского слона - 17.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260317/ukrainskiy-slon--luchshiy-drug-amerikanskogo-slona-1076891928.html
Украинский слон – лучший друг американского слона
Украина – родина слонов. Доказательство этого есть в природоведческом музее при институте им. Шмальгаузена в Киеве, где выставлена хатка из бивней мамонта. В то же время, слон – эмблема Республиканской партии США, выдвиженцем которой является Дональд Трамп. Это мощная база под дружбу Киева и Вашингтона. Впрочем, есть и более серьёзные основания
мнения
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
нато
ес
республиканская партия
иран
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073757060_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_105bbcf8ce3d48854c19b66987f9af3c.jpg
https://ukraina.ru/20260305/buduschee-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-volkov-o-mire-usloviyakh-i-ultimatumakh-zelenskogo-i-trampa-1076420013.html
https://ukraina.ru/20260305/iranskiy-shans-zelenskogo-1076425529.html
https://ukraina.ru/20240205/1053098440.html
https://ukraina.ru/20260126/iz-tualeta-k-pobede-narod-i-vlast-na-ukraine-poka-ediny-1074821353.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073757060_135:0:1335:900_1920x0_80_0_0_22d62f66b2c7bf676e14fd2770125e2e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
© APВстреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина – родина слонов. Доказательство этого есть в природоведческом музее при институте им. Шмальгаузена в Киеве, где выставлена хатка из бивней мамонта. В то же время, слон – эмблема Республиканской партии США, выдвиженцем которой является Дональд Трамп. Это мощная база под дружбу Киева и Вашингтона. Впрочем, есть и более серьёзные основания
Отношения между Зеленским и Трампом складывались непросто с самого начала, а сейчас и вовсе дошло до того, что американский президент шпыняет украинского самозванца при каждой возможности – и украинская помощь ему не нужна, и к сделке Зеленский не готов, и вообще – он самый сложный переговорщик с точки зрения Трампа (а мы с самого начала писали… но Трамп не читает "Украину.ру").
Рано или поздно Киев должен был сделать какие-то шаги навстречу Трампу и вот сейчас для этого создались уникальные возможности – не столько в плане что-то предложить, сколько в плане выделиться на общем фоне. И, надо сказать, Киеву это удалось сразу в двух пунктах.
Во-первых, в вопросе Ирана.
15 марта в интервью Financial Times Трамп попросил помощи у союзников. Довольно своеобразно:
"У нас есть такая штука как НАТО. Мы были очень милы. Мы не должны были помогать им с Украиной. Украина находится в тысячах километров от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами".
- РИА Новости, 1920, 05.03.2026
5 марта, 13:57
Будущее российско-украинских переговоров. Волков о мире, условиях и ультиматумах Зеленского и Трампа
Тут, вообще, просто-таки театр абсурда.
Вообще-то говоря НАТО – инструмент американской гегемонии и без США она нефункциональна. Правильное словоупотребление – не "у нас есть", а "мы есть". Однако, Трамп сам же отказался от этого инструмента и официально объявил, что не США не собираются выполнять свои обязательства перед союзниками. А союзники почему должны?
Особенно прекрасно по поводу Украины – это ведь США планировали "революцию гидности" и провоцировали конфликт с Россией. Трамп, понятно, валит вину на Байдена, но вот в чём загвоздка – вооружение начал поставлять на Украину именно Трамп! Но да – забыл об этом.
Сейчас, правда, Трамп считает, что "сделка" между Киевом и Москвой выгодна США и требует от Зеленского эту самую "сделку" срочно заключить.
Итак, Зеленский оба интереса Трампа понял и начал действовать.
Для начала Украина направила специалистов по борьбе с БПЛА в район Персидского залива. По правде говоря, киевский режим просто ищет рыночную нишу для торговли наёмниками в будущем, но сейчас кое-что поменялось.
- РИА Новости, 1920, 05.03.2026
5 марта, 17:06
Иранский шанс ЗеленскогоНачало американской операции в Иране обычно рассматривают в контексте рисков для Зеленского и его террористического режима. Однако кризис – это не только риски, но и возможности. И Зеленский пытается ими воспользоваться, даже несмотря на то, что его возможности крайне ограничены
С одной стороны, Трамп заявил, что никакая помощь ему не нужна. Это ерунда конечно – США сильно отстают в использовании беспилотников, которые изменили всю архитектуру современного боя, но Трамп даже не верит в наличие у Ирана безэкипажных катеров, которые эффектно топят танкеры в Ормузском проливе, знать не зная, что их, оказывается, нет.…
С другой стороны, страны НАТО дружненько открестились от планов Трампа:
- Великобритания "не будет втянута в более широкую войну";
- Франция, возможно, отправит корабли в залив, но не раньше прекращения войны (похоже, анекдоты про французскую армию – вовсе не анекдоты);
- Греция не будет принимать участие в военных операциях в Ормузском проливе;
- Италия "скептически относится к расширению текущей военно-морской миссии ЕС";
- Япония не планирует направлять военные корабли в Ормузский пролив.
Даже ЕС не собирается принимать участие в операции, но у него хотя бы есть оправдание – отсутствие боевых кораблей.
В общем, подавляющее большинство союзников по НАТО США кинули. Это, правда, не свидетельствует об их большом уме, а совсем даже наоборот – они собираются воевать с Россией, причём – без иранской нефти. Какие молодцы…
Собирается (но ещё не собралась) в Персидский залив Эстония. Это, конечно, смешно, но Трамп просил тральщики, а у Эстонии их есть – целых три штуки. Так что всё честно.
Но эстонцы ещё только собираются, а Зеленский уже отправил. И это внятный сигнал Трампу – вот вам потенциальный член НАТО, который будет самым послушным (не будет конечно, но сейчас так надо).
Хроника выборов президента США - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
5 февраля 2024, 16:36
Дональд Трамп и развал НАТООдна из заслуг Дональда Трампа состоит в том, что он вскрыл глубокий кризис, в котором находится НАТО. Произошло это ещё в 2016 году, когда он обратил внимание на малые расходы на оборону европейских партнёров
Второе направление – переговоры с Россией. И тут, внезапно, произошёл прорыв – впервые с начала войны по данным Киевского международного института социологии большинство украинских избирателей согласились на мир ценой территориальных уступок.
Мы вообще много раз обращали внимание на абсурдность получаемых украинской социологией цифр. Что именно обозначают полученные данные совершенно непонятно. Понятно только, что доверять им нельзя, о чём сказал даже Дмитрий Кулеба (после того, как его отправили в отставку с министерского поста).
И вот Киевский международный институт социологии публикует результаты проведённого (или нарисованного) 1-8 марта исследования, по которому 61% опрошенных готов на референдуме проголосовать за мирный договор, предполагающий территориальные уступки (в комплекте идут гарантии, экономическая помощь и, вишенка на торте, членство в ЕС в 2027 году, независимо от того, что думает по этому поводу сам ЕС).
Надо обратить внимание на то, что цифра пропагандистски выверена – именно 61%. Это гарантированный успех референдума, но данные свидетельствуют об определённой общественной дискуссии. 51% – почти гарантированный срыв, 71% – слишком хорошо, чтобы быть похожим на правду, а так – в самый раз.
Для сравнения – в декабре прошлого года тот же КМИС отчитывался, что 53% украинцев не допускают уступки хотя бы миллиметра своей территории (исторический минимум был в феврале-марте 2025 года – 50%). Отдельно, по данным февральского исследования, 57% не допускают передачи России всего Донбасса, но тут несравнимые данные – в мартовском исследовании обо всём Донбассе речь не идёт, идёт о "территориальных компромиссах".
В данном случае совершенно не важно, действительная ли это картина общественного мнения или реализация заказа ОП. Так или иначе представляется очевидным, что или в декабре, или сейчас, или в обоих случаях КМИС соврал – за прошедшие три месяца каких-то радикальных изменений на линии фронта не произошло. Даже напротив – ВСУ, по официальным сводкам, успешно наступают в Днепропетровской области. Разумеется, на общественное мнение могло повлиять переключение США на другой регион, но вряд ли радикально – американских военных поставок уже год нет.
- РИА Новости, 1920, 26.01.2026
26 января, 16:45
Из туалета к победе. Народ и власть на Украине пока единыИзвечные русские вопросы "Кто виноват?" и "Что делать?" на украинской почве носят явный милитаристский оттенок, потому что идет война. Между Украиной и Россией. Это и делает поиск ответов на эти вопросы крайне актуальным и очень болезненным.
Таким образом Америке подают сигнал – Украина готова к навязываемой Трампом "сделке". Разумеется, информационный повод слишком мелкий, чтобы даже просто дойти до POTUS, не говоря о том, чтобы его в чём-то убедить, но публикация таких данных выглядит внешнем проявлением работы, ведущейся дипломатами в закрытом режиме.
Разумеется, сами по себе такие шаги не изменят уже сложившегося негативного отношения Трампа к Зеленскому, но вода камень точит. В конце концов такие сигналы ориентированы не только на Трампа, но и вообще на любую американскую администрацию.
Об "иранской карте" Киева можно также прочитать в статье Евгении Кондаковой "Зеленскому рано печалиться: Трамп осознал, как Украина может помочь ему в противостоянии с Ираном"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОЕСРеспубликанская партияИранПереговоры по Украине 2026переговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:45Авианосец США уходит на Крит, Иран изымает Starlink. Новости к этому часу
19:30Сергей Ищенко: Если Украина вступит в войну с Ираном, до нее дотянутся ракетами "Хорремшахр" и "Саджиль"
19:22Трамп очень обиделся на трусливых "союзников"
19:03Трамп нервничает и отказывается от помощи, "худшее руководство в Брюсселе". Главное к этому часу
19:02Трамп возмущён сопротивлением "побеждённого" Ирана, Зеленский решает вопросы в Лондоне. Итоги 17 марта
18:24Украинский слон – лучший друг американского слона
18:13Итоги 17.03.26: убийство секретаря Совбеза Ирана, бунт в Раде и дедлайн от МВФ
17:51В Днепропетровске людоловы из ТЦК до смерти избили мобилизованного мужчину — СМИ
17:24"Неблагодарные твари": Корчинский* призвал депутатов "целовать задницу" Зеленского
17:02Ударит ли Иран по Украине и потянет ли Зеленский второй фронт — Ищенко
16:47"Мы вас не пропустим": звезда "Сватов" очень хотел служить в ВСУ, но что-то пошло не так
16:34План победы Трампа. Как США стараются вернуть статус главного гегемона планеты
16:08Обстановку на Херсонском направлении докладывает "Дневник десантника"
16:02"Неслуги народа": Верховную Раду поразил политический паралич из-за жадности депутатов
16:00Киевские ангелы и одесский демон. 170 лет Михаилу Врубелю
15:58В Одесской области пятерых военнослужащих задержали за кражу и продажу оружия
15:54Украина согласилась возобновить работу трубопровода "Дружба" через полтора месяца
15:46США и Израиль ударили по культурно-историческому комплексу Саадабад в Иране. Новости войны к этому часу
15:39Зеленский прибыл в Лондон, ЕС не готов к сделке с Россией. Новости к этому часу
15:32Александр Харламенко: Если Трамп сломает Кубу, он будет готов к любым авантюрам против России на Украине
Лента новостейМолния