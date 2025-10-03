https://ukraina.ru/20251003/sk-rf-nazval-chislennost-postradavshikh-i-ubitykh-kievskim-rezhimom--1069559421.html

СК РФ назвал численность пострадавших и убитых киевским режимом

Более 27 тысяч мирных жителей пострадали от преступлений киевского режима с 2014 года, из них 7,2 тысячи человек убиты. Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке.Первый зампред ведомства Эдуард Кабурнеев привел данные о масштабе работы: с 2014 года возбуждено 8 167 дел о преступлениях киевского режима."В результате агрессии Украины пострадало 27 тысяч мирных жителей, из которых убиты 7 240, в том числе 225 несовершеннолетних. Обвинительные приговоры постановлены в отношении 674 лиц", - сказано в официальном сообщении. Уже заочно привлечены 1004 иностранных гражданина. Завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145 из них состоялись обвинительные приговоры. За последние две недели завершены расследования в отношении наемников из Финляндии, Швеции, Бразилии, Великобритании, Испании и других стран. Испанский подданный Арроба Мордильо, с 2022 года принимающий участие в вооруженном конфликте в качестве наемника, объявлен в международный розыск. Также разыскивается шведский подданный - бывший военнослужащий королевской армии Нильс Далгрен. "Ведется поисковая работа по обнаружению мест массовых захоронений мирных граждан на территории новых субъектов России, находившихся под оккупацией украинских вооруженных формирований, где могут находиться останки людей, ставших жертвами преступлений киевского режима начиная с 2014 года. В ходе поисковых мероприятий в этому году эксгумированы 113 тел", - рассказали в СК РФ. Завершено расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой*, которая внесена в список иноагентов, экстремистов и террористов. Её высказывания были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским. Она также объявлена в международный розыск. Окончено расследование в отношении украинского националиста Владислава Балинского, который распространил заведомо ложную информацию о действиях российской армии. Он также с подельниками Ганулом и Доровских повредил мемориальный объект "Крылья Победы". Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, фигурант объявлен в международный розыск. Заочно осуждена на 10 лет лишения свободы директор эстонского Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова. Она объявлена в международный розыск."В 2023-2025 годах она обеспечивала возможность размещения на стене Нарвского музея, обращенной в сторону Ивангорода в Ленинградской области, плаката, содержащего заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации и исполнении государственными органами России своих полномочий", - пояснили в следственном ведомстве.Бастрыкин посетил музейную экспозицию о Великой Отечественной войне на Заполярье и разгроме немецко-фашистских войск на Крайнем Севере. Его отец во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях в этом районе на торпедном катере в составе Северного флота.* Выполняет функции иностранного агента, внесена в список иноагентов, экстремистов и террористов.О Курской "операции" ВСУ, причинах провала и потерях украинских военнослужащих в материале Залужный: Тупик в войне, но победит Россия. Порошенко: Оружия, людей, кордонов нет, за что погибают бойцы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

