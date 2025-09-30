https://ukraina.ru/20250930/zaluzhnyy-tupik-v-voyne-no-pobedit-rossiya-poroshenko-oruzhiya-lyudey-kordonov-net-za-chto-pogibayut-boytsy-1069402492.html

Залужный: Тупик в войне, но победит Россия. Порошенко: Оружия, людей, кордонов нет, за что погибают бойцы

Пока мировые СМИ обсуждают выступления в ООН и очередные тарифы Трампа. Пока рассуждают об угрозах Зеленского (кому ещё он не угрожал? Венгрия прямым текстом уже просит "отцепиться" от неё). Пока истерят по поводу странных светящихся дронов над Европой, на Украине полегоньку, потихоньку начинает обостряться внутривидовая борьба.

Здесь "свой вайб".Причины провалаНачали с очень болезненной для украинского общества темы: Курская "операция" ВСУ, причины провала и потери украинских военнослужащих.Тема действительно для Зеленского и Офиса катастрофическая, и никакими "вот сейчас мы как ударим по Москве!" её не перешибёшь.Хотя Зеленский очень старается. Как бы ужасно это не звучало, но практически всё, что он делает, направлено либо на привлечение внимания Запада, либо на отвлечение внутренней аудитории.Крутится, вертится Зеленский, ни в грош не ставит он свой народ. И так вывернется, и этак. Как бы продолжить войну и не проводить выборы?То он запретил переговоры с президентом России, то требует этих переговоров. На резонное замечание: так снимите законодательно запрет на переговоры вначале, - он не отвечает и шагов никаких не делает.А почему? Потому что он не может! Он же теперь - нелегитимный.Нужны выборы, но провести их он тоже не может.Уже сейчас его рейтинг ниже, чем у Залужного, по всем опросам.И это ещё не начиналась предвыборная кампания!Но матёрые "оппозиционеры" уже открыли рты. Надо готовиться. Вбить пару колышков в крышку сами знаете чего сами знаете для кого.Они тоже на самом деле не очень-то пекутся о народе. Но в пылу риторики начинают говорить правду. Убийственную для режима Зеленского.Порошенко*: "За що загынулы бийци?""За что погибли бойцы?" - патетически восклицает Петро Порошенко. Он говорит о Курской авантюре.Откуда вещает Порошенко? С экрана телевизора? Конечно же, нет. Телевидение на Украине запрещено.Но в сети продолжает существовать телеканал "Прямой", принадлежащий Петру Алексеевичу, на него он и пришёл."Мы должны не только отдать дань памяти погибшим, но и спросить: за что они погибли? Какой был результат этой операции?И если бы хотя бы на территории Украины были построены защитные рубежи!Бойцы говорят: мы не можем найти. Ни под Сумами, ни под Покровском, ни в Запорожской области, ни в Константиновке. Не могут найти наших "кордонов"!А на сегодняшний день надо строить уже в Днепропетровской области. На Днепре нужны "кордоны"!На "мясные штурмы" у нас уже людей нет.Оружия в необходимом количестве для контрнаступления у нас нет.И света в конце тоннеля в плане поставок американского оружия пока что у нас нет."Это уже, кажется, не Пётр Порошенко, а какой-то пророссийский политический деятель!Заодно, кроме обвинения в Курской авантюре, Петр Алексеевич посетовал на отсутствие "рубежей обороны".Кто виноват? Ну понятно же, кто. Зеленский с Ермаком.На помощь Петру Порошенко в деле утопления рейтингов Зеленского поспешил генерал Залужный.Залужный: цена этих действий?Вышла статья генерала Залужного в украинском издании "Зеркало недели":"Курское наступление... не принесло необходимый успех. Цена этих действий мне не известна, но очевидно, что она была слишком высокой."Залужный раскритиковал тактику главкома ВСУ Сырского при вторжении в Курскую область: наступление малыми мобильными группами при поддержке бронетехники.Россия нашла способ противодействия: FPV дроны на оптоволокне. Это "наложило отпечаток на тактику действий именно пехоты".Также он в очередной раз указал на "тупик в войне" из-за развития дронов. Однако выйдет из него именно Россия:"Позиционный тупик действительно есть, он имеет характерные признаки. Однако наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно России."Украина ведёт войну "на истощение":"Такое систематическое истощение сил и средств рано или поздно обернётся полным "выгоранием" обороняющихся сил".Этот "тупик", с точки зрения Залужного, "с точки зрения ресурсного обеспечения, для Украины уже предсказуемо неприемлем".Камушек за камушком кидает в огород "Зеленского и Ермака" Залужный. Причём так, что и не придерёшься. Ведь он рассуждает вроде бы об искусстве войны.Но по сути это политические оценки. Из тупика "выйдет Россия". А Украина "проиграла в ресурсах".Залужный также кинул камень в огород своих оппонентов, которые запрещают ему цитировать военачальников России. Но он всё равно это делает.Ну а на что ему еще ссылаться? На доктрины НАТО, по которым и были организованы что контрнаступ 2023 года, что Курская авантюра? И планировали их не Залужный с Сырским, а штабы НАТО.Конечно, Залужному поставят в вину провал "контрнаступа" 2023 года, и он сразу же пытается противостоять этим обвинениям: "сначала наши планы странным образом попали в Россию". Но вообще этот провал Залужный "больно ощущает", и основная его причина - технологическое отставание.А также у Украины "не было преимущества в силах и средствах", и не было мобильных резервов.Дальше Залужный долго рассуждает о причинах провала контрнаступа. И называет основную причину - высокая эффективность БПЛА России.Что делать дальше?Нужны роботы, нужны чипы (от Китая и США) и нужна "полная научная и технологическая изоляция России". А также "технологическое превосходство Украины".Всё это абсолютно невозможно. Но что Залужный ещё может написать?Что Украина давно проиграла? Так он об этом и пишет: "тупик" и "неприемлемое истощение".А рассказ про роботов и технологическое превосходство - это для Запада. Не смогли обеспечить Украину роботами! Пеняйте теперь на себя.Потери УкраиныИ Залужный, и Порошенко поднимают крайне болезненную тему для Офиса президента.Курская катастрофа - это тот вопрос, на который у Зеленского нет ответа.И это еще они не называют цифру потерь! Оба утверждают, что "потери неизвестны". Они, конечно же, прекрасно знают эту цифру.Начальник Генштаба России Валерий Герасимов еще полгода назад сообщал, что потери ВСУ в Курской области - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.И количество тех, кто просто стал уходить в СЗЧ ("самоволку") резко выросло как раз после Курского "наступа". Цифры в 200-250 тысяч убежавших с фронта называют украинские журналисты. А возможно, уже и больше.Было потеряно 5 тысяч единиц различной западной техники, в том числе 1 тысяча танков!Просто вдуматься в эту цифру."На Москву!"Но ведь все эти факты (и статья Залужного) прямо противоречат последней цитате Трампа:"Украина может вернуть себе все свои территории и даже пойти дальше".Тем более с оговоркой: "без США, но при поддержке НАТО", что является, впрочем, только фигурой речи. НАТО - это же на 60 процентов и есть США.Но тем не менее, в Офисе президента очень обрадовались, опять начали потрясать кулаками и играть мускулами.Зеленский и глава украинского МИД Сибига моментально "приняли пас" от Трамповской администрации и стали угрожать России: "Бойтесь нас, бойтесь!"И вытащенный из своего уютного пчеловодческого мира бывший президент Ющенко воскликнул:"На Москву!"И опять спрятался на пасеке, до поры до времени. Впрочем, его рейтинг к концу президентства был, наверное, самым низким среди всех президентов Украины: около 6 процентов. И на что может повлиять его воинственная рекомендация?А Зеленский и Ермак, видимо, поняли слова Трампа как возможность опять перенести выборы куда-то далеко, на неопределённое время.Но где брать украинцев? Кем воевать, после всех этих контрнаступов и курских авантюр?Кем воевать?Что означает всё происходящее для Украины и украинцев?Впереди, конечно, всё более жёсткая мобилизация.Будет принудительное возвращение украинских мужчин из европейских стран.Будет мобилизация женщин.Не зря же на Украине создаётся автоматический учёт. В базе теперь будут находиться все: и мужчины, и женщины. И не только медики!Будут анализироваться данные банков (какая банковская тайна, о чём вы!). Будут брать данные регистрации в ЗАГСах, регистрации имущества. Тотальный контроль.Все украинцы, от 22 до 60 лет будут "на учёте".Считается, что так можно набрать около 2 миллионов человек мужчин. И около 1 миллиона женщин.И потом по этой базе пойдут по адресам. Сначала будут рассылать повестки, потом объявят в розыск (между прочим, абсолютно незаконная процедура, розыск возможен только по решению суда в случае уголовного производства).Ну а потом - то, что озвучил депутат партии "Голос" Сергей Рахманин: лишение имущества и гражданских прав.Причем имущество будут отбирать и у членов семьи "ухылянтов" и "ухылянток".Зеленский не остановится, пока не выжрет всю Украину.И всё это ещё больше уронит рейтинг Зеленского. Так что ему приходится выбирать: либо тотальная мобилизация, либо быстрее проводить выборы, пока у него есть хоть какие-то шансы.К несчастью для Украины, он очевидно идёт по пути мобилизации.Даже Залужный уже осторожно пишет, что это ни к чему не приведёт. Нужны роботы и "технологическое преимущество"."Большая концентрация людей даже в обороне абсолютно невозможна."Поэтому "есть смысл вести речь о связи этого явления и понятия "мобилизация", - витиевато пишет Залужный.Но в нужный момент этот аргумент обязательно появится."Мы же говорили!" - хором скажут Залужный и Порошенко. Эту ужасную мобилизацию проводил Зеленский, вопреки нашим советам.Пара гетьмановВ общем, очевидно, что Порошенко и Залужный предвыборную компанию уверенно начали.Идти они собираются, скорее всего, вместе. Залужный - президент, Порошенко - премьер. Слаженность в рядах сторонников "сывочолого гетьмана" и "отамана Залужного" будет только расти.Крепкая пара "гетьманов" готовится к борьбе против "Зе".Но к сожалению, для граждан Украины это означает дальнейшую бессмысленную войну. Продолжение "тупика", "истощение", "выгорание". Всё по предсказаниям Залужного.И никакие роботы не придут их защищать.О том, как сейчас происходит милитаризация Европы и Украины - в статье Ростислава Ищенко "Новости милитаризации"* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

