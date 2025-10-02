"Трампу понадобилось соглашение": Ищенко раскрыл, почему сделка по редкоземам останется на бумаге - 02.10.2025 Украина.ру
"Трампу понадобилось соглашение": Ищенко раскрыл, почему сделка по редкоземам останется на бумаге
"Трампу понадобилось соглашение": Ищенко раскрыл, почему сделка по редкоземам останется на бумаге
Заявления Дональда Трампа о редкоземельных металлах Украины и заключенная сделка носят исключительно пиар-характер и не имеют экономической перспективы, поскольку их реальная добыча невозможна из-за боевых действий и отсутствия логистики. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-10-02T04:24
2025-10-02T04:24
Комментируя интерес президента США к украинским недрам, Ищенко пояснил, что тот заключил соглашение в пиар-целях. "Трампу понадобилось соглашение. Трамп пришел и сказал, что на Украине очень много редкоземельных металлов. Мы сейчас заключим соглашение, и они все будут наши, американские", — заявил эксперт.Однако, по его словам, эти месторождения находятся либо в фронтовой зоне, либо уже контролируются Россией. Ищенко добавил, что даже в мирное время украинская промышленность сталкивалась с огромными трудностями из-за истощения ресурсов. Что касается газа, то эксперт указал, что нынешнее самообеспечение Украины является следствием уничтожения ее промышленности, а не успешной экономической политики. "У Украины потребление газа 20 миллиардов кубов, а добывает она сейчас 19 миллиардов кубов на своих собственных месторождениях. Но это произошло благодаря тому, что Украина уничтожила свою промышленность", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.О том, готова ли Европа повышать ставки в противостоянии с Россией — в материале "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.
04:24 02.10.2025
 
Заявления Дональда Трампа о редкоземельных металлах Украины и заключенная сделка носят исключительно пиар-характер и не имеют экономической перспективы, поскольку их реальная добыча невозможна из-за боевых действий и отсутствия логистики. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя интерес президента США к украинским недрам, Ищенко пояснил, что тот заключил соглашение в пиар-целях. "Трампу понадобилось соглашение. Трамп пришел и сказал, что на Украине очень много редкоземельных металлов. Мы сейчас заключим соглашение, и они все будут наши, американские", — заявил эксперт.
Однако, по его словам, эти месторождения находятся либо в фронтовой зоне, либо уже контролируются Россией. Ищенко добавил, что даже в мирное время украинская промышленность сталкивалась с огромными трудностями из-за истощения ресурсов.
"Трудности были уже у украинской металлургии. Несмотря на дешевые рабочие руки и то, что газ на Украине был значительно дешевле, чем в ЕС, металлургия украинская стала терять свои позиции на мировом рынке", — отметил обозреватель.
Что касается газа, то эксперт указал, что нынешнее самообеспечение Украины является следствием уничтожения ее промышленности, а не успешной экономической политики.
"У Украины потребление газа 20 миллиардов кубов, а добывает она сейчас 19 миллиардов кубов на своих собственных месторождениях. Но это произошло благодаря тому, что Украина уничтожила свою промышленность", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.
О том, готова ли Европа повышать ставки в противостоянии с Россией — в материале "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.
28 июня, 12:25
Продвижение ВС РФ лишает Украину месторождений редкоземельных металлов - The New York TimesПродвижение ВС РФ лишает Украину месторождений редкоземельных металлов, которые та предлагала США в рамках ресурсной сделки, передает The New York Times
Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, редкоземельные металлы, сделка, промышленность, ресурсы, металлургия
 
Лента новостейМолния