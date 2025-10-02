https://ukraina.ru/20251002/trampu-ponadobilos-soglashenie-ischenko-raskryl-pochemu-sdelka-po-redkozemam-ostanetsya-na-bumage-1069443903.html

"Трампу понадобилось соглашение": Ищенко раскрыл, почему сделка по редкоземам останется на бумаге

"Трампу понадобилось соглашение": Ищенко раскрыл, почему сделка по редкоземам останется на бумаге - 02.10.2025 Украина.ру

"Трампу понадобилось соглашение": Ищенко раскрыл, почему сделка по редкоземам останется на бумаге

Заявления Дональда Трампа о редкоземельных металлах Украины и заключенная сделка носят исключительно пиар-характер и не имеют экономической перспективы, поскольку их реальная добыча невозможна из-за боевых действий и отсутствия логистики. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-10-02T04:24

2025-10-02T04:24

2025-10-02T04:24

новости

украина

россия

европа

ростислав ищенко

дональд трамп

украина.ру

редкоземельные металлы

сделка

промышленность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060898582_0:0:708:399_1920x0_80_0_0_ae0c166822fbe3c69be54359c7fc7a4b.jpg

Комментируя интерес президента США к украинским недрам, Ищенко пояснил, что тот заключил соглашение в пиар-целях. "Трампу понадобилось соглашение. Трамп пришел и сказал, что на Украине очень много редкоземельных металлов. Мы сейчас заключим соглашение, и они все будут наши, американские", — заявил эксперт.Однако, по его словам, эти месторождения находятся либо в фронтовой зоне, либо уже контролируются Россией. Ищенко добавил, что даже в мирное время украинская промышленность сталкивалась с огромными трудностями из-за истощения ресурсов. Что касается газа, то эксперт указал, что нынешнее самообеспечение Украины является следствием уничтожения ее промышленности, а не успешной экономической политики. "У Украины потребление газа 20 миллиардов кубов, а добывает она сейчас 19 миллиардов кубов на своих собственных месторождениях. Но это произошло благодаря тому, что Украина уничтожила свою промышленность", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.О том, готова ли Европа повышать ставки в противостоянии с Россией — в материале "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250628/1064395775.html

украина

россия

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, редкоземельные металлы, сделка, промышленность, ресурсы, металлургия, сша, главные новости, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине