"Трампу понадобилось соглашение": Ищенко раскрыл, почему сделка по редкоземам останется на бумаге
Заявления Дональда Трампа о редкоземельных металлах Украины и заключенная сделка носят исключительно пиар-характер и не имеют экономической перспективы, поскольку их реальная добыча невозможна из-за боевых действий и отсутствия логистики. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя интерес президента США к украинским недрам, Ищенко пояснил, что тот заключил соглашение в пиар-целях. "Трампу понадобилось соглашение. Трамп пришел и сказал, что на Украине очень много редкоземельных металлов. Мы сейчас заключим соглашение, и они все будут наши, американские", — заявил эксперт.
Однако, по его словам, эти месторождения находятся либо в фронтовой зоне, либо уже контролируются Россией. Ищенко добавил, что даже в мирное время украинская промышленность сталкивалась с огромными трудностями из-за истощения ресурсов.
"Трудности были уже у украинской металлургии. Несмотря на дешевые рабочие руки и то, что газ на Украине был значительно дешевле, чем в ЕС, металлургия украинская стала терять свои позиции на мировом рынке", — отметил обозреватель.
Что касается газа, то эксперт указал, что нынешнее самообеспечение Украины является следствием уничтожения ее промышленности, а не успешной экономической политики.
"У Украины потребление газа 20 миллиардов кубов, а добывает она сейчас 19 миллиардов кубов на своих собственных месторождениях. Но это произошло благодаря тому, что Украина уничтожила свою промышленность", — подытожил собеседник Украина.ру.
