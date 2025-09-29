https://ukraina.ru/20250929/rostislav-ischenko-rossii-predstoit-prinyat-slozhnoe-reshenie-po-ukraine-kotoraya-unichtozhila-svoyu-1069250862.html

Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику

Сейчас в России идет дискуссия по поводу того, занимать Украину полностью, потому что если оставить от нее кусок, то все равно этот кусок обязательно вернется на войну через некоторое время, или не занимать ее полностью, потому что восстановление слишком дорого стоит, а восстанавливать все равно придется. Оба варианта имеют аргументы за и против.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, недавно Украина подписала 100-летнее соглашение с Британией, подробности которого до сих пор не разглашаются. А 1 мая Украина же подписала ресурсную сделку с США. Не будет ли США и Британии тесно на одной Украине?- Для того, чтобы им было тесно на Украине, оттуда вначале надо вытолкать Россию. А я не думаю, что им это удастся. Россия под Запорожьем, недалеко от Днепропетровска, она в Донецке, она в Луганске, скоро может быть в Харькове и в Одессе даже. Так что на значительной части Украины Россия уже находится, а в других ее частях может оказаться в ближайшем будущем. Поэтому для начала в Соединенных Штатах и Британии там вообще нет.Путин сказал сейчас, что у нас на Украине находится 700-тысячная группировка, вы там видели хотя бы 70 тысяч западных войск? И не увидите, потому что, когда они собрались сюда послать 40 тысяч, они их просто не нашли. А для того, чтобы где-то присутствовать и как-то отстаивать свои интересы, войска надо находить, особенно там, где идет вооруженный конфликт.Бизнес-интересы, может быть, и будут пересекаться, но я не знаю, какой бизнес на Украине возможен.- Но ведь полезные ископаемые для чего-то Трампу понадобились?- Трампу понадобилось соглашение. Трамп пришел и сказал, что на Украине очень много редкоземельных металлов. Мы сейчас заключим соглашение, и они все будут наши, американские. Американцам это понравилось, Трамп соглашение заключил. Видели вы там американские компании, которые что-то разрабатывают? Эти самые месторождения редкоземельных металлов, которых там не так много, находятся либо в фронтовой зоне, либо контролируются уже Россией.Украина все-таки это промышленный район, который существует давно. Он строился действительно в районах богатых на тот момент месторождений. Там был и газ, там была и нефть, там был и уголь, там была и железная руда и прочие руды. Но за 200 лет разработок большая их часть исчерпалась.Трудности были уже у украинской металлургии. Несмотря на дешевые рабочие руки и то, что газ на Украине был значительно дешевле, чем в ЕС, металлургия украинская стала терять свои позиции на мировом рынке, стала постепенно нерентабельной. И более того, она уступала в рентабельности не только индийской, но и российской, которой было трудно конкурировать с индийской. Именно потому что месторождения железной руды и угля были выработаны и доставать все это приходилось с большей глубины с помощью дорогих технологий.А все, о чем говорил Трамп, это вообще из области легенд. Это примерно так же, как украинцы собирались добывать в Карпатах золото. И даже показывали, что что-то добыли. И один или два слитка из него сделали, но добыча его нерентабельна. У Украины потребление газа 20 миллиардов кубов, а добывает она сейчас 19 миллиардов кубов на своих собственных месторождениях. Но это произошло благодаря тому, что Украина уничтожила свою промышленность. Вы же должны помнить, что 20 миллиардов всегда на Украине потребляло население. А до 60, даже до 80 в самом начале независимости, потом до 60 миллиардов кубов общее потребление было.Сейчас экономика схлопнулась, промышленность практически не работает. Поэтому Украина вышла практически на самообеспечение. То, о чем она давно мечтала. Если сейчас еще и коммунальное хозяйство убить, можно будет газом даже приторговывать, полякам продавать. Если у себя топить дровами, но это же не условие для серьезного бизнеса.Там, где Россия сейчас занимает территорию, она в первую очередь начинает восстанавливать дороги. Там просто банально нет дорог, там одни направления. Логистика тоже играет не последнюю роль при ведении бизнеса. Поэтому в условиях Украины сейчас рассказывать о каком-то там бизнесе, можно только в пиар-целях.В свое время Кучма подписывал соглашения с монархиями Персидского залива соглашения о покупке газа. Это тогда подавалось украинскими СМИ как поиск альтернативного России пути снабжения газом. Кучма подписывал соглашение о том, что если когда-нибудь Украина захочет купить газ по тем ценам, по которым его захочет продать Саудовская Аравия, то она его купит. А Саудовская Аравия обязательно его тогда продаст по тем ценам, по которым она захочет его продать. А доставит его Украина как-нибудь сама, потому что нет газопроводов.И таких соглашений было с десяток, но газ было невозможно купить, потому что он стоил дороже российского, ни доставить на Украину. Точно такая же ситуация с американцами и британцами: соглашение есть, а экономического сотрудничества нет и не будет.Сейчас в России постоянно идет дискуссия по поводу того, занимать Украину полностью, потому что если оставить от нее кусок, то все равно этот кусок обязательно вернется на войну через некоторое время, или не занимать Украину полностью, потому что ее восстановление слишком дорого стоит, а восстанавливать все равно придется. И эта дискуссия бесконечная. И оба варианта имеют аргументы за и против. Так это в России, для которой это вопрос безопасности, а не экономической выгоды. Но пока что даже государственная власть не формулировала однозначную позицию.Мы не знаем, где пройдет граница, и будет ли граница вообще, или это будет сразу граница с Польшей. Потому что это зависит, опять-таки, все будет зависеть от состояния дел на земле. То есть мы не предвосхищаем решения по Украине. Потому что это очень сложное решение. И сложное именно в силу того, что Украина занималась саморазрушением практически с момента своего возникновения и уничтожила свою экономику и перспективы воссоздания этой экономики.- На минувшей неделе Канада, Британия, Франция и еще ряд стран, преимущественно европейских, дружно признали независимость Палестины. Нетаньяху по этому поводу негодует. Почему лидеры этих стран пошли на это?- США тоже делают резкие заявления по поводу Израиля. Это связано с тем, что когда произошла атака Хамас на Израиль, его реакция была неадекватной с точки зрения работы с информационным пространством. То есть она была традиционной для него: на силу ответим силой, ударим в ответ так, чтобы было неповадно больше на нас нападать. И вот он сейчас там стирает Газу в пыль.Но если раньше европейцы и американцы склонны были принимать израильскую концепцию, что вокруг арабы террористы, а в центре белый и пушистый Израиль, который сражается за свое будущее и вынужден применять жесткие методы. Но таких ситуаций, как в Газе не было. Последнее подобного рода возмущение, в том числе и в Европе, действия Израиля вызвали, когда произошла резня палестинцев в лагерях Сабра и Шатила. То есть, когда израильтяне пропустили туда христиан-маронитов, с которыми у палестинцев были весьма неприязненные отношения. И там то ли при участии израильских войск, то ли без них произошли массовые убийства.Но об этом забыли. И когда Газу начали стирать в пыль это вызвало соответствующую реакцию в мире.Почему Украина все время пытается убедить мир, что мы там бомбим всё подряд, жилые кварталы, детские садики, школы и так далее? Чтобы получить эмоциональную поддержку, но она не может предоставить соответствующие кадры. Она показывает там руины какого-то дома и говорит, вот здесь была больница. Но была ли там действительно больница, наблюдатель со стороны не видит.А в Газе видят, что здесь стояли дома, а сейчас пустое пространство. Два миллиона человек находятся в состоянии гуманитарной катастрофы, люди умирают от голода. И не надо забывать, что за последние 20-30 лет Европа стала в значительной мере исламской. А независимо от того, это пакистанцы, это марокканцы или это арабы, они все поддерживают мусульман против Израиля. И, естественно, они давят серьезно на европейские правительства.До этого в 1947-1949 году и позже на европейские правительства давили еврейские общины с опорой на Холокост. И это было огромным эмоциональным потрясением. А сейчас обратная ситуация, исламские общины давят на политиков. Поэтому и Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль. Он вынужден постоянно суетиться. Понятно, что Соединенные Штаты все равно помогают Израилю, но для США это их стратегический союзник на Ближнем Востоке. А для всех остальных стран НАТО это был когда-то партнер, но нельзя сказать, что незаменимый. Нефть и газ и прочие полезные ископаемые как раз находятся у мусульман, а не у Израиля. Поэтому вопрос поддержки Израиля для них становится весьма токсичным.Поэтому европейские страны одна за другой начинают признавать Палестину, тем более это как эффект домино. Признал кто-то один, и давление на всех остальных тут же усиливается.- Италия пока не признает, потому что, как говорят, Мелони не хочет ссориться с Трампом.- Италия тоже признает, и не потому что захочет поссориться с Трампом, а потому что Италия партнерствует сейчас с Турцией в Ливии и вообще в Восточном Средиземноморье. И это для итальянцев очень перспективное партнерство, если оно, конечно, реализуется полностью, не только в военно-политическом, но и в экономическом плане.Когда-то Турция была союзником Израиля, а сейчас Турция враг Израиля. И у Турции с Израилем отношения бродят по грани военных столкновений. Поэтому Италии будет сложно не только с точки зрения внутренней политики, но и с точки зрения ее внешнеполитических интересов очень долго находиться в состоянии непризнания.О ситуации в зоне СВО - Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях

