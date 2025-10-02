https://ukraina.ru/20251002/nam-nado-perekhodit-na-pravyy-bereg-voennyy-ekspert-pro-operatsiyu-po-osvobozhdeniyu-khersona-1069465947.html

"Нам надо переходить на правый берег": военный эксперт про операцию по освобождению Херсона

"Нам надо переходить на правый берег": военный эксперт про операцию по освобождению Херсона - 02.10.2025 Украина.ру

"Нам надо переходить на правый берег": военный эксперт про операцию по освобождению Херсона

Операция по освобождению временно оккупированного Херсона станет следующей крупной задачей после решения вопросов в Запорожской области, в частности взятия Орехова и Гуляйполя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-10-02T05:24

2025-10-02T05:24

2025-10-02T05:24

новости

херсон

запорожская область

купянск

владимир евсеев

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066094561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a172ccfd882ab245a3a8bb5a11afbea.jpg

Евсеев подтвердил, что вопрос освобождения Херсона остается в повестке дня. Он напомнил, что войска находятся на островах, а ДРГ работают в тылу противника, что создает предпосылки для будущей операции.Он добавил, что у российских войск есть успешный опыт создания плацдармов, который был отработан севернее Купянска.Эксперт также оценил силы противника в районе Херсона. "Сил у киевского режима для обороны Херсона тоже не так много. Там в основном находятся части на доукомплектовании, а основного гарнизона нет", — сообщил Евсеев. Он связал перспективы освобождения города с общим развитием ситуации на фронте."Если мы подойдем к Запорожью и освободим Красноармейск, то высвободим много сил. Украина будет вынуждена бросать все свои резервы на их сдерживание, а мы сможем постепенно заняться Правобережьем", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251001/1069410962.html

херсон

запорожская область

купянск

покровск/красноармейск

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, запорожская область, купянск, владимир евсеев, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, покровск/красноармейск, война на украине, главные новости, новости россии, новости украины, новости сво, украина, украина аналитика