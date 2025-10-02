"Нам надо переходить на правый берег": военный эксперт про операцию по освобождению Херсона - 02.10.2025 Украина.ру
"Нам надо переходить на правый берег": военный эксперт про операцию по освобождению Херсона
"Нам надо переходить на правый берег": военный эксперт про операцию по освобождению Херсона - 02.10.2025 Украина.ру
"Нам надо переходить на правый берег": военный эксперт про операцию по освобождению Херсона
Операция по освобождению временно оккупированного Херсона станет следующей крупной задачей после решения вопросов в Запорожской области, в частности взятия Орехова и Гуляйполя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-10-02T05:24
2025-10-02T05:24
Евсеев подтвердил, что вопрос освобождения Херсона остается в повестке дня. Он напомнил, что войска находятся на островах, а ДРГ работают в тылу противника, что создает предпосылки для будущей операции.Он добавил, что у российских войск есть успешный опыт создания плацдармов, который был отработан севернее Купянска.Эксперт также оценил силы противника в районе Херсона. "Сил у киевского режима для обороны Херсона тоже не так много. Там в основном находятся части на доукомплектовании, а основного гарнизона нет", — сообщил Евсеев. Он связал перспективы освобождения города с общим развитием ситуации на фронте."Если мы подойдем к Запорожью и освободим Красноармейск, то высвободим много сил. Украина будет вынуждена бросать все свои резервы на их сдерживание, а мы сможем постепенно заняться Правобережьем", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.
"Нам надо переходить на правый берег": военный эксперт про операцию по освобождению Херсона

05:24 02.10.2025
 
Операция по освобождению временно оккупированного Херсона станет следующей крупной задачей после решения вопросов в Запорожской области, в частности взятия Орехова и Гуляйполя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Евсеев подтвердил, что вопрос освобождения Херсона остается в повестке дня. Он напомнил, что войска находятся на островах, а ДРГ работают в тылу противника, что создает предпосылки для будущей операции.
"О его освобождении можно будет более подробно поговорить после того, как мы решим ряд задач в Запорожской области (Орехов и Гуляйполе). На правый берег Днепра нам переходить надо", — заявил эксперт.
Он добавил, что у российских войск есть успешный опыт создания плацдармов, который был отработан севернее Купянска.
Эксперт также оценил силы противника в районе Херсона. "Сил у киевского режима для обороны Херсона тоже не так много. Там в основном находятся части на доукомплектовании, а основного гарнизона нет", — сообщил Евсеев. Он связал перспективы освобождения города с общим развитием ситуации на фронте.
"Если мы подойдем к Запорожью и освободим Красноармейск, то высвободим много сил. Украина будет вынуждена бросать все свои резервы на их сдерживание, а мы сможем постепенно заняться Правобережьем", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.
