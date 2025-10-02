Как Россия и Индия сплотились вопреки санкциям США и что будет дальше — Арвинд Гупта - 02.10.2025 Украина.ру
Как Россия и Индия сплотились вопреки санкциям США и что будет дальше — Арвинд Гупта
2025-10-02T22:13
2025-10-02T22:13
Глава и соучредитель фонда Digital India Арвинд Гупта на "Валдае" дал эксклюзивное интервью мультимедийному изданию Украина.ру. Он рассказал о том, как Индия и Россия выстраивают взаимоотношения в новом полицентричном мире, а также оценил перспективы Индии стать медиатором в переговорах между Москвой и Киевом: 00:24 – Взаимодействие России и Индии в многополярном мире; 01:25 – Влияние тарифов на товарооборот Индии и США; 02:34 – Как санкции США повлияли на отношения России и Индии; 03:12 – Стратегия отношений Индии и России. XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит с 29 сентября по 2 октября в г. Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР. В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года вставали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.
Как Россия и Индия сплотились вопреки санкциям США и что будет дальше — Арвинд Гупта

22:13 02.10.2025
 
Глава и соучредитель фонда Digital India Арвинд Гупта на "Валдае" дал эксклюзивное интервью мультимедийному изданию Украина.ру. Он рассказал о том, как Индия и Россия выстраивают взаимоотношения в новом полицентричном мире, а также оценил перспективы Индии стать медиатором в переговорах между Москвой и Киевом:
00:24 – Взаимодействие России и Индии в многополярном мире;
01:25 – Влияние тарифов на товарооборот Индии и США;
02:34 – Как санкции США повлияли на отношения России и Индии;
03:12 – Стратегия отношений Индии и России.
XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит с 29 сентября по 2 октября в г. Сочи.
Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР.
В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России.
В фокусе дискуссий этого года вставали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета.
На Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.
