Как Россия и Индия сплотились вопреки санкциям США и что будет дальше — Арвинд Гупта

Как Россия и Индия сплотились вопреки санкциям США и что будет дальше — Арвинд Гупта

Глава и соучредитель фонда Digital India Арвинд Гупта на "Валдае" дал эксклюзивное интервью мультимедийному изданию Украина.ру. Он рассказал о том, как Индия и... Украина.ру, 02.10.2025

Глава и соучредитель фонда Digital India Арвинд Гупта на "Валдае" дал эксклюзивное интервью мультимедийному изданию Украина.ру. Он рассказал о том, как Индия и Россия выстраивают взаимоотношения в новом полицентричном мире, а также оценил перспективы Индии стать медиатором в переговорах между Москвой и Киевом: 00:24 – Взаимодействие России и Индии в многополярном мире; 01:25 – Влияние тарифов на товарооборот Индии и США; 02:34 – Как санкции США повлияли на отношения России и Индии; 03:12 – Стратегия отношений Индии и России. XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит с 29 сентября по 2 октября в г. Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР. В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года вставали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaruНаш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

