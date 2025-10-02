Ищенко: Украина занималась саморазрушением с момента возникновения и уничтожила свою экономику
Заключенные Киевом соглашения с Западом повторяют бесплодную модель прошлых лет, когда подписанные документы не имели реального экономического фундамента, а будущее Украины остается неопределенным из-за тотального саморазрушения государства. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ищенко привел в пример соглашения, которые в свое время подписывал экс-президент Украины Леонид Кучма. "Кучма подписывал соглашение о том, что если когда-нибудь Украина захочет купить газ по тем ценам, по которым его захочет продать Саудовская Аравия, то она его купит", — напомнил эксперт.
По его словам, тогда, как и сейчас, подобные документы были лишь пиар-акцией. "Точно такая же ситуация с американцами и британцами: соглашение есть, а экономического сотрудничества нет и не будет", — констатировал Ищенко.
Говоря о будущем Украины, обозреватель отметил, что в России идет дискуссия о дальнейших шагах, поскольку восстановление страны будет крайне затратным.
"Сейчас в России постоянно идет дискуссия по поводу того, занимать Украину полностью, потому что если оставить от нее кусок, то все равно этот кусок обязательно вернется на войну через некоторое время, или не занимать Украину полностью, потому что ее восстановление слишком дорого стоит", — пояснил Ищенко.
Причину проблем эксперт видит в долгосрочной политике Киева. "Украина занималась саморазрушением практически с момента своего возникновения и уничтожила свою экономику и перспективы воссоздания этой экономики", — заключил собеседник издания.
