https://ukraina.ru/20251002/ischenko-ukraina-zanimalas-samorazrusheniem-s-momenta-vozniknoveniya-i-unichtozhila-svoyu-ekonomiku-1069444530.html

Ищенко: Украина занималась саморазрушением с момента возникновения и уничтожила свою экономику

Ищенко: Украина занималась саморазрушением с момента возникновения и уничтожила свою экономику - 02.10.2025 Украина.ру

Ищенко: Украина занималась саморазрушением с момента возникновения и уничтожила свою экономику

Заключенные Киевом соглашения с Западом повторяют бесплодную модель прошлых лет, когда подписанные документы не имели реального экономического фундамента, а будущее Украины остается неопределенным из-за тотального саморазрушения государства. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-10-02T04:48

2025-10-02T04:48

2025-10-02T04:48

новости

украина

россия

киев

ростислав ищенко

леонид кучма

украина.ру

экономика

восстановление

саудовская аравия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:18:600:356_1920x0_80_0_0_314d2c5f88215b3f1db15c54bde0c270.jpg

Ищенко привел в пример соглашения, которые в свое время подписывал экс-президент Украины Леонид Кучма. "Кучма подписывал соглашение о том, что если когда-нибудь Украина захочет купить газ по тем ценам, по которым его захочет продать Саудовская Аравия, то она его купит", — напомнил эксперт.По его словам, тогда, как и сейчас, подобные документы были лишь пиар-акцией. "Точно такая же ситуация с американцами и британцами: соглашение есть, а экономического сотрудничества нет и не будет", — констатировал Ищенко.Говоря о будущем Украины, обозреватель отметил, что в России идет дискуссия о дальнейших шагах, поскольку восстановление страны будет крайне затратным. Причину проблем эксперт видит в долгосрочной политике Киева. "Украина занималась саморазрушением практически с момента своего возникновения и уничтожила свою экономику и перспективы воссоздания этой экономики", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.О том, готова ли Европа повышать ставки в противостоянии с Россией — в материале "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251001/ekonomika-ukrainy-i-voyna-energeticheskie-provokatsii-yadernoe-dezhavyu-i-otoplenie-kak-v-evrope-1069433713.html

украина

россия

киев

саудовская аравия

сша

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, ростислав ищенко, леонид кучма, украина.ру, экономика, восстановление, саудовская аравия, сша, британия, главные новости, аналитика, аналитики, эксперты, украина аналитика, аналитика событий на украине