"Революция на граните": 35 лет "нулевому" майдану

Решение вопросов государственной важности на майдане – одна из важнейших украинских псевододемократических традиций. Именно так выбирали кошевых атаманов и гетманов Запорожской Сечи. Но то, что было хорошо в XVI-XVII веках выглядит средневековой дикостью в веке XXI… Впрочем, возврат к ней произошёл раньше – в последнее десятилетие XX века

история

история

история украины

история ссср

майдан

леонид кравчук

2 октября 1990 года на площади Октябрьской революции, позднее переименованной в площадь Независимости, началась акция протеста, которую ее участники назвали "революцией на граните", приписав важную роль в обретении Украиной независимости. Её участники до последнего времени играли определённую роль в украинской политике.В последние годы существования Советского Союза, его граждане, особенно в крупных городах, проявляли небывалую политическую активность. Собирались многочисленные шествия и митинги, пикеты, как грибы росли общественные организации.Не была исключением и Украинская ССР. В марте 1990 года в республике прошли выборы Верховного Совета. Выборы проводились по принятому за год до этого новому избирательному законодательству, на альтернативной основе в два тура по одномандатным мажоритарным округам. В Верховном Совете УССР 239 голосов получили коммунисты, 125 — украинские национал-демократы (Рух и ряд других объединений) победившие на Западной Украине и оформившие фракцию "Народная Рада", около 70 представители ещё нескольких демократических движений, а так же ряд независимых депутатов.Председателем был избран Владимир Ивашко, с 1989 года занимавший пост первого секретаря ЦК КПУ и входивший в состав ЦК КПСС. В парламент он прошёл по округу в Дарницком районе Киева, но депутатом был всего чуть больше двух месяцев. 9 июля Ивашко сложил полномочия и депутатский мандат, заняв созданную специально для него должность заместителя генерального секретаря ЦК КПСС. Вместо него председателем верховного совета был избран Леонид Кравчук — второй секретарь ЦК КПУ, член ЦК КПСС.16 июля 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, в которой она в существующих границах провозглашалась национальным государством украинского народа. Однако наиболее радикальная часть украинской молодежи посчитала это недостаточным и решила надавить на Верховный Совет чтобы ускорить процесс выхода Украины из состава СССР.В 10 утра 2 октября более сотни молодых людей вышли на центральную площадь столицы УССР, прихватив с собой спальные принадлежности и плакаты с политическими лозунгами. Они объявили голодовку, выдвинув ряд требований разной степени исполнимости.1. Отставка председателя Совета министров УССР Виталия Масола.2. Проведение новых выборов на многопартийной основе весной 1991 года.3. Национализация имущества КПСС и ВЛКСМ находящегося на Украине4. Отказ от подписания союзного договора5. Возвращение на Украину всех граждан УССР, которые служат в армии за границами республики.Вечером того же дня протестующие разбили на площади палатки, а президиум киевского городского совета принял решение разрешить несанкционированную акцию. Уже на утро к протестующим прибыли официальные лица — депутаты Верховного Совета УССР, чиновники министерства образования и т.д.К студентам присоединилась народная артистка Украины Неонила Крюкова. В лагере насчитывалось 137 голодающих и почти полсотни палаток с большим шатром в центре и верёвочным ограждением по периметру. У протестующих была пресс-служба, медицинская служба и охрана, которая получала бесплатные обеды в Доме профсоюзов. В лагерь приходили сочувствующие жители столицы, и периодически толпа занимала проезжую часть Крещатика, перекрывая движение транспорта.На второй день акции в палаточный лагерь стали прибывать активисты из других городов, в основном с Западной Украины. 5 октября в лагерь для переговоров прибыл председатель Верховного Совета Кравчук. Его встречу с протестующими показали по республиканскому телевидению.По данным парламентской комиссии на 8 октября голодало 158 человек из 24 городов УСССР. Во время обсуждения ситуации в Верховном Совете часть депутатов-коммунистов усмешками встретили сообщение об ухудшении здоровья участников акции и обвинили их в шантеже. В ответ на это известный украинский писатель Олесь Гончар публично вышел из рядов КПСС.Через два дня на площади появилась звукоусиливающая аппаратура. В тот же день протестующие во главе с несколькими радикальными депутатами добились короткого выхода в прямой эфир республиканского телевидения. После этого с разъяснением ситуации выступил Кравчук. В результате работники телевидения массово сдали партбилеты. В выходные дни 13 и 14 октября в Киеве произошли массовые акции в поддержку голодающих, а на 15 октября была назначена всеобщая забастовка.Конечно никакой забастовки не состоялось, события в Киеве оставались всё ещё локальными, но работа нескольких крупнейших ВУЗов Киева и городов Западной Украины была парализована. Над главным корпусом Киевского университета был поднят жёлто-голубой флаг. В тот же день протестующие прибыли под здание Верховного Совета, произошло столкновение с милицией.На следующий день в парке у здания Верховного Совета был разбит ещё один палаточный лагерь протестующих. Общая численность тех, кто объявил об участии в голодовке достигла почти 300 человек, но важно отметить, что с первого дня из них голодали только 27 человек. Для рассмотрения требований протестующих была создана согласительная комиссия, в которую вошли пять представителей коммунистов, пять демократов и пять лидеров студенческих выступлений. Таким образом консервативно настроенные политики оказались в заведомом меньшинстве.День спустя, 17 октября, большинством голосов Верховный Совет принял постановление в котором полностью или частично удовлетворялись пункты требований протестующих. Был отправлен в отставку глава Совмина Масол. Позднее он вернётся в кресло премьер-министра уже в 1994-95 годах. На 1991 год был назначен референдум о доверии Верховному Совету, а также намечен перечень изменений в избирательное законодательство. Вернуть солдат родом из УССР для прохождения службы на территории Украины было невозможно, но Верховный Совет обещал разработать закон, по которому новые призывники смогут остаться служить уже на территории Украины. На требование национализации имущества компартии и комсомола было решено создать комиссию. И, наконец, по ключевому пункту о новом союзном договоре парламентарии обязались его не подписывать до нормализации политической и экономической ситуации в республике и построения правовой суверенной Украинской державы. Эта формулировка показательно сама по себе. Депутаты формально не отказывались от союзного договора, но всем было понятно, что никакой нормализации обстановки не предвидится, а значит и подписывать новый договор Украина не будет. Вместе с тем и вероятность создания правовой суверенной державы оценивалась осенью 1990 года не менее скептически.Этих противоречивых пунктов было достаточно, чтобы свернуть акции протеста. "Революция на граните" стала первой масштабной акцией собственно украинских национально-демократических и националистических сил. Именно тогда была отработана модель навязывания мнения активного меньшинства путем массовых протестов с активным привлечением молодежи. Многие участники тех событий играли заметную роль в украинской общественной жизни, хотя некоторые из тогдашних студентов теперь принадлежат к разным политическим лагерям.Вот только некоторые из них:Олесь (Александр) Доний – один из лидеров протеста, внук директора Института истории партии ЦК Компартии Украины. Народный депутат Украины нескольких созывов, активный участник майданов 2004 и 2014 гг.;Павел Розенко – внук председателя Госплана УССР, заместителя Председателя Совета Министров УССР, экс-вице-премьер;Вячеслав Кириленко – экс-вице-премьер;Остап Семерак – бывший министр экологии и природных ресурсов;Виктор Уколов — спичрайтер Петра Порошенко;Юрий Луценко – бывший генеральный прокурор Украины;Олег Тягнибок – в 1990 возглавлял медицинскую службу палаточного лагеря, создатель украинской социал-националистической партии, в 2004 году переименованной в ВО "Свобода";Олег Барна – был народным депутатом, в декабре 2015 года унёс с трибуны премьер-министра Арсения Яценюка, в 2023 году погиб на фронте;Вахтанг Кипиани – журналист, главред издания "Историческая Правда";Руслан Коцаба – журналист, один из самых известных политзаключенных режима Порошенко, в 2022 году смог выехать в США;Олег Хавич – общественный деятель, политэмигрант, один из авторов издания Украина.ру;Владимир Чемерис – правозащитник, в 2022 году получил статус свидетеля по делу Telegram-канала "Репрессии в Украине".

