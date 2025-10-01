Телефонных мошенников настигли и на Украине - 01.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251001/telefonnykh-moshennikov-nastigli-i-na-ukraine-1069432474.html
Телефонных мошенников настигли и на Украине
Телефонных мошенников настигли и на Украине - 01.10.2025 Украина.ру
Телефонных мошенников настигли и на Украине
Офис украинских телефонных мошенников поражён в Днепропетровске, заявил представитель подпольного движения Stop Grave со ссылкой на своих информаторов в городе. Об этом в ночь на 1 октября сообщает РИА Новости
2025-10-01T03:17
2025-10-01T03:23
новости
украина
днепропетровск
вс рф
удары
мошенники
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059079181_0:182:3070:1910_1920x0_80_0_0_cf0775360b95db915a856a0ca1159f38.jpg
"Да, попали в такой офис", — сказал представитель подполья, отвечая на вопрос, действительно ли был поражён колл-центр украинских мошенников.О взрывах и пожаре в офисе, из которого осуществляются мошеннические звонки в Россию, сообщалось в украинских соцсетях. Вероятнее всего, офисное здание, расположенное в центре города, поразили БПЛА "Герань-2".Представитель подполья подтвердил, что в Днепропетровске располагается много подобных колл-центров.По данным ФСБ России, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против граждан России. При этом значительная часть полученных таким образом "доходов" направляется на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.Ранее мы писали о том, что, рассчитывая уберечься от российских ударов, украинские мошенники открывают свои офисы в объектах мирной гражданской инфраструктуры. В частности, такой колл-центр был обнаружен в помещениях супермаркета "Класс" на улице Клочковской, 104 в Харькове.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250928/1069309865.html
украина
днепропетровск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059079181_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_d2fc03de84af249a8ab571023f94753d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, днепропетровск, вс рф, удары, мошенники, всу
Новости, Украина, Днепропетровск, ВС РФ, удары, мошенники, ВСУ

Телефонных мошенников настигли и на Украине

03:17 01.10.2025 (обновлено: 03:23 01.10.2025)
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : CC0, Freepik
Читать в
ДзенTelegram
Офис украинских телефонных мошенников поражён в Днепропетровске, заявил представитель подпольного движения Stop Grave со ссылкой на своих информаторов в городе. Об этом в ночь на 1 октября сообщает РИА Новости
"Да, попали в такой офис", — сказал представитель подполья, отвечая на вопрос, действительно ли был поражён колл-центр украинских мошенников.
О взрывах и пожаре в офисе, из которого осуществляются мошеннические звонки в Россию, сообщалось в украинских соцсетях. Вероятнее всего, офисное здание, расположенное в центре города, поразили БПЛА "Герань-2".
Представитель подполья подтвердил, что в Днепропетровске располагается много подобных колл-центров.
По данным ФСБ России, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против граждан России. При этом значительная часть полученных таким образом "доходов" направляется на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
Ранее мы писали о том, что, рассчитывая уберечься от российских ударов, украинские мошенники открывают свои офисы в объектах мирной гражданской инфраструктуры. В частности, такой колл-центр был обнаружен в помещениях супермаркета "Класс" на улице Клочковской, 104 в Харькове.
Пока Украина и Турция называют себя стратегическими партнерами, из киевских офисов годами обчищали граждан самой Турции - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
28 сентября, 18:11
Мошеннические колл-центры из Киева годами воровали деньги у граждан ТурцииНа Украине долгое время действовала сеть мошеннических колл-центров, ориентированных на граждан Турции. Об этом 28 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаДнепропетровскВС РФударымошенникиВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05В это трудно поверить, но Киев еще больше ужесточает мобилизацию!
07:00Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну
06:47Угроза остаться без отопления, пенсий и соцвыплат. Что ожидает украинцев в октябре
06:30Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины
06:30Что дальше? Вероятно, Одесса. Рик Санчес о том, к чему Россию толкает глухота ЕС и Киева
06:23Экономика Украины и война: энергетические провокации, ядерное дежавю и отопление как в Европе
06:10Арвинд Гупта: Индия не поддается давлению США и впредь будет вести себя также твердо
06:00Пресмыкаются перед Трампом и хотят увековечить "бусификацию". Чем занимаются украинские политики
06:00"Зачистка Гагаузии уже началась": Иван Скориков о первом ударе режима Санду по автономии
05:50Хавич: законопроект президента Польши Навроцкого имеет мало шансов на принятие
05:47Президент Польши одним законопроектом ударил по бандеровцам и политическим оппонентам
05:45"Ничем не обнаружить": эксперт Алехин о разведчиках из пенопласта, не выходящих в эфир
05:36"Ядерные боезаряды остаются под контролем России": Стефанович о механизме применения СЯО в Белоруссии
05:28"Дроны совершили революцию": военный эксперт о самом грозном оружии XXI века
05:18Позывной "Ясыть": Утром разговаривала с бойцом, а днем его бедренные кости разваливались в моих руках
05:18Франция может расширить свой "зонтик" на всю Европу: эксперт о европейском ядерном факторе
05:12"Зачистка может начаться после выборов": Скориков о сроках расправы над оппозицией в Молдавии
05:00"Охотничьи ружья" против дронов: полковник Алехин о тактике мобильных групп
04:54Китай наращивает, но не спешит раскрывать карты: эксперт рассказал о ядерной программе КНР
04:48По украинским лекалам: Скориков о возможном сценарии развития событий в Молдавии
Лента новостейМолния