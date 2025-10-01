https://ukraina.ru/20251001/telefonnykh-moshennikov-nastigli-i-na-ukraine-1069432474.html
Телефонных мошенников настигли и на Украине
03:17 01.10.2025 (обновлено: 03:23 01.10.2025)
"Да, попали в такой офис", — сказал представитель подполья, отвечая на вопрос, действительно ли был поражён колл-центр украинских мошенников.
О взрывах и пожаре в офисе, из которого осуществляются мошеннические звонки в Россию, сообщалось в украинских соцсетях. Вероятнее всего, офисное здание, расположенное в центре города, поразили БПЛА "Герань-2".
Представитель подполья подтвердил, что в Днепропетровске располагается много подобных колл-центров.
По данным ФСБ России, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против граждан России. При этом значительная часть полученных таким образом "доходов" направляется на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
Ранее мы писали
о том, что, рассчитывая уберечься от российских ударов, украинские мошенники открывают свои офисы в объектах мирной гражданской инфраструктуры. В частности, такой колл-центр был обнаружен в помещениях супермаркета "Класс" на улице Клочковской, 104 в Харькове.
