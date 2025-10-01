Телефонных мошенников настигли и на Украине

https://ukraina.ru/20251001/telefonnykh-moshennikov-nastigli-i-na-ukraine-1069432474.html

Офис украинских телефонных мошенников поражён в Днепропетровске, заявил представитель подпольного движения Stop Grave со ссылкой на своих информаторов в городе. Об этом в ночь на 1 октября сообщает РИА Новости

2025-10-01T03:17

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059079181_0:182:3070:1910_1920x0_80_0_0_cf0775360b95db915a856a0ca1159f38.jpg

"Да, попали в такой офис", — сказал представитель подполья, отвечая на вопрос, действительно ли был поражён колл-центр украинских мошенников.О взрывах и пожаре в офисе, из которого осуществляются мошеннические звонки в Россию, сообщалось в украинских соцсетях. Вероятнее всего, офисное здание, расположенное в центре города, поразили БПЛА "Герань-2".Представитель подполья подтвердил, что в Днепропетровске располагается много подобных колл-центров.По данным ФСБ России, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против граждан России. При этом значительная часть полученных таким образом "доходов" направляется на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.Ранее мы писали о том, что, рассчитывая уберечься от российских ударов, украинские мошенники открывают свои офисы в объектах мирной гражданской инфраструктуры. В частности, такой колл-центр был обнаружен в помещениях супермаркета "Класс" на улице Клочковской, 104 в Харькове.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

