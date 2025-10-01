https://ukraina.ru/20251001/spetsproekt-ukrainskoe-dose-1069454950.html

"Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине"

Начало 3 октября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Американское посредничество в переговорах между Украиной и Россией зашло в тупик. Сам конфликт расползается. В Европе паника из-за появления над военным объектами "неизвестных" БПЛА. Во всём винят Россию. К восточным границам НАТО перебрасываются войска, идёт обсуждение форматов прямого участия европейских стран в конфликте.Насколько велик риск эскалации и расширения конфликта?Участники:- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- капитан 1-ого ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир ЕРАНОСЯН;- политтехнолог, автор "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ;- политолог-американист Рафаэль ОРДУХАНЯН;- писатель, поэт, историк литературы, журналист Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ;- политический аналитик, обозреватель "Украина.ру" Олег ХАВИЧ.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

