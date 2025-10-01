https://ukraina.ru/20251001/spetsproekt-ukrainskoe-dose-1069454950.html
"Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине"
"Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине" - 01.10.2025 Украина.ру
"Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине"
Мультимедийная конференция
2025-10-01T14:35
2025-10-01T14:35
2025-10-01T14:38
новости
украинское досье
россия
украина
эксклюзив
европа
евгений федоров
владимир ераносян
михаил павлив
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069449441_0:123:1474:952_1920x0_80_0_0_0ae2af8b82069691d9fe5847ebf422b6.jpg
Начало 3 октября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Американское посредничество в переговорах между Украиной и Россией зашло в тупик. Сам конфликт расползается. В Европе паника из-за появления над военным объектами "неизвестных" БПЛА. Во всём винят Россию. К восточным границам НАТО перебрасываются войска, идёт обсуждение форматов прямого участия европейских стран в конфликте.Насколько велик риск эскалации и расширения конфликта?Участники:- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- капитан 1-ого ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир ЕРАНОСЯН;- политтехнолог, автор "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ;- политолог-американист Рафаэль ОРДУХАНЯН;- писатель, поэт, историк литературы, журналист Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ;- политический аналитик, обозреватель "Украина.ру" Олег ХАВИЧ.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
россия
украина
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069449654_0:0:1080:1920_1920x0_80_0_0_5ce7e2447e8f8bfe1a53de47b441fe14.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинское досье, россия, украина, эксклюзив, европа, евгений федоров, владимир ераносян, михаил павлив, украина.ру, миа "россия сегодня", нато
Новости, Украинское Досье, Россия, Украина, Эксклюзив, Европа, Евгений Федоров, Владимир Ераносян, Михаил Павлив, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", НАТО
"Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине"
14:35 01.10.2025 (обновлено: 14:38 01.10.2025)
Мультимедийная конференция
Начало 3 октября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Американское посредничество в переговорах между Украиной и Россией зашло в тупик. Сам конфликт расползается. В Европе паника из-за появления над военным объектами "неизвестных" БПЛА. Во всём винят Россию. К восточным границам НАТО перебрасываются войска, идёт обсуждение форматов прямого участия европейских стран в конфликте.
Насколько велик риск эскалации и расширения конфликта?
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- капитан 1-ого ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир ЕРАНОСЯН;
- политтехнолог, автор "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ;
- политолог-американист Рафаэль ОРДУХАНЯН;
- писатель, поэт, историк литературы, журналист Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ;
- политический аналитик, обозреватель "Украина.ру" Олег ХАВИЧ.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".