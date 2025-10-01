"Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине" - 01.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251001/spetsproekt-ukrainskoe-dose-1069454950.html
"Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине"
"Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине" - 01.10.2025 Украина.ру
"Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине"
Мультимедийная конференция
2025-10-01T14:35
2025-10-01T14:38
новости
украинское досье
россия
украина
эксклюзив
европа
евгений федоров
владимир ераносян
михаил павлив
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069449441_0:123:1474:952_1920x0_80_0_0_0ae2af8b82069691d9fe5847ebf422b6.jpg
Начало 3 октября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Американское посредничество в переговорах между Украиной и Россией зашло в тупик. Сам конфликт расползается. В Европе паника из-за появления над военным объектами "неизвестных" БПЛА. Во всём винят Россию. К восточным границам НАТО перебрасываются войска, идёт обсуждение форматов прямого участия европейских стран в конфликте.Насколько велик риск эскалации и расширения конфликта?Участники:- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;- капитан 1-ого ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир ЕРАНОСЯН;- политтехнолог, автор "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ;- политолог-американист Рафаэль ОРДУХАНЯН;- писатель, поэт, историк литературы, журналист Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ;- политический аналитик, обозреватель "Украина.ру" Олег ХАВИЧ.Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
россия
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069449654_0:0:1080:1920_1920x0_80_0_0_5ce7e2447e8f8bfe1a53de47b441fe14.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украинское досье, россия, украина, эксклюзив, европа, евгений федоров, владимир ераносян, михаил павлив, украина.ру, миа "россия сегодня", нато
Новости, Украинское Досье, Россия, Украина, Эксклюзив, Европа, Евгений Федоров, Владимир Ераносян, Михаил Павлив, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", НАТО

"Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине"

14:35 01.10.2025 (обновлено: 14:38 01.10.2025)
 
© Украина.руУкраинское досье. Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине
Украинское досье. Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Мультимедийная конференция
Начало 3 октября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Американское посредничество в переговорах между Украиной и Россией зашло в тупик. Сам конфликт расползается. В Европе паника из-за появления над военным объектами "неизвестных" БПЛА. Во всём винят Россию. К восточным границам НАТО перебрасываются войска, идёт обсуждение форматов прямого участия европейских стран в конфликте.
Насколько велик риск эскалации и расширения конфликта?
Участники:
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений ФЁДОРОВ;
- капитан 1-ого ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир ЕРАНОСЯН;
- политтехнолог, автор "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ;
- политолог-американист Рафаэль ОРДУХАНЯН;
- писатель, поэт, историк литературы, журналист Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ;
- политический аналитик, обозреватель "Украина.ру" Олег ХАВИЧ.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинское ДосьеРоссияУкраинаЭксклюзивЕвропаЕвгений ФедоровВладимир ЕраносянМихаил ПавливУкраина.руМИА "Россия сегодня"НАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:05В США назвали кандидата на "первую жертву" в случае войны с Россией
16:00"Радио тысячи холмов" – за 34 года до Майдана
15:59Опрос раскрыл, кого украинцы винят в высоком уровне коррупции
15:49Украинцы бегут в Белоруссию, ВС РФ контролируют сёла севернее Димитрова. Новости к этому часу
15:35Макрон и Орбан нашли точку сближения
15:24"Стена дронов": о чем новая антироссийская задумка Европы и какая в ней опасность
15:12"Готовьтесь": на Украине предупредили о зимней кампании ВС РФ
14:58Евросоюз потребовал вывести "несанкционированный персонал" с ЗАЭС и территории Украины
14:54Президент Грузии порассуждал о войне с Россией
14:52"Дытячый садочок" оказался офисом мошенников
14:38"Пентагон с ними не расстанется": названа причина, по которой Украине не достанутся ракеты "Томагавк"
14:35Павел Волков: На Украине происходит обратная русификация
14:35"Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине"
14:35Санду хочет "избавиться" от российских войск в Приднестровье
14:30От какого "Охотника" из России не сможет спрятаться НАТО на Балтике и в Тихом океане — Насонов
14:22Ударом по Днепропетровску поражено производство БПЛА
14:17Зеленский присвоил статус "городов-героев" прифронтовым населённым пунктам
14:07Пять тысяч сирийских головорезов для ВСУ. О чем договорился Зеленский с Аш-Шараа
14:05Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии по определённой модели
14:05ВС РФ сосредоточили основные усилия на Рубцовском (Красно-Оскольском) направлении
Лента новостейМолния