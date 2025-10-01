https://ukraina.ru/20251001/pyat-tysyach-siriyskikh-golovorezov-dlya-vsu-o-chem-dogovorilsya-zelenskiy-s-ash-sharaa-1069453253.html

Пять тысяч сирийских головорезов для ВСУ. О чем договорился Зеленский с Аш-Шараа

Пять тысяч сирийских головорезов для ВСУ. О чем договорился Зеленский с Аш-Шараа - 01.10.2025 Украина.ру

Пять тысяч сирийских головорезов для ВСУ. О чем договорился Зеленский с Аш-Шараа

Участие иностранцев в боевых действиях на стороне Киева фиксировалось с самого начала конфликта. Уже в 2022–2024 годах в рамках Интернационального легиона действовали наёмники из Сирии, а также выходцы из ближневосточных и центральноазиатских стран.

2025-10-01T14:07

2025-10-01T14:07

2025-10-01T15:47

украина

сирия

киев

владимир зеленский

трамп и зеленский

башар асад

вооруженные силы украины

оон

весь павлив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069453838_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_79808ac46ea66aa7a5e78643c445a61d.jpg

Их численность оставалась ограниченной — речь шла максимум о тысяче человек. Они вливались в общие подразделения и не образовывали самостоятельных крупных формирований.Ситуация радикально изменилась после крушения режима Асада. К власти в Сирии пришёл Джулани и его окружение, превратились в источник организованных отрядов, которые теперь целенаправленно направляются на украинскую территорию. Потоки, ранее представлявшие собой инициативу отдельных добровольцев, приобрели черты системной логистики: формируются полноценные боевые группы под контролем командиров, связанных с новым сирийским руководством.Ключевая транзитная цепочка идёт через Турцию, которая выполняет роль основного транспортного узла и одновременно регулирует процесс, стараясь минимизировать его публичную огласку. Далее движение пролегает через Балканы: преимущественно Болгарию и Румынию, что позволяет организовать сухопутные маршруты и уйти от риска масштабных авиаперевозок. Именно наземные каналы признаны наиболее удобными и безопасными.По достигнутым договорённостям, в течение ближайшего полугодия на Украину планируется перебросить до пяти тысяч боевиков. Среди них значительную долю составляют выходцы из Средней Азии, владеющие русским языком, что облегчает их включение в украинские подразделения. Формальное прикрытие создаётся за счёт статуса Интернационального легиона: с прибывшими заключают контракты, юридически закрепляя их как часть вооружённых сил.Главное отличие нынешнего этапа от ранних попыток привлечения иностранцев — в масштабе и уровне организованности. Ранее речь шла о точечных эпизодах, теперь же это централизованный проект, согласованный на политическом уровне и обеспеченный чёткой логистикой. В этих условиях Украина превращается в конечную площадку перераспределения боевиков, покидающих сирийский фронт.События последних двух лет показывают, что Украина постепенно встроилась в новую архитектуру Ближнего Востока, формируемую после падения режима Асада. Этот процесс носит не спонтанный, а системный характер. На дипломатическом уровне он выражается в восстановлении официальных отношений между Киевом и Дамаском, инициированном Великобританией и реализованном Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Для кураторов киевского режима в Лондоне это способ легализовать новый сирийский режим в международной политике, для Киева — способ закрепить свою роль в англо-турецкой конфигурации.Военный аспект заключается в том, что украинская разведка участвовала в событиях на сирийской территории ещё до смены власти. Инструкторы и операторы беспилотных систем, предоставленные ГУР МО, обеспечивали поддержку боевикам, что стало одним из факторов их военного успеха. После победы Джулани этот опыт получил институциональное продолжение: через уже налаженные каналы Украина подключилась к перераспределению боевиков и использованию их на своём фронте.Кадровая линия проявляется в формировании нового потока иностранных наёмников. В отличие от первых лет войны, когда речь шла об ограниченном количестве добровольцев, теперь на Украину направляются организованные подразделения численностью в тысячи человек. Они прибывают с командирами, прошедшими сирийскую школу войны, и интегрируются в структуру Интернационального легиона. Их маршруты проложены через Турцию, которая выступает главным транзитным узлом и держит под контролем движение, минимизируя его публичную огласку. Дальнейшее продвижение идёт сухопутным путём через Болгарию и Румынию, что позволяет обойти риск массовых авиаперевозок и сделать перемещение менее заметным.Результат — закрепление Украины в роли промежуточного звена между англо-турецким проектом на Ближнем Востоке и фронтовыми реалиями на постсоветском пространстве. Киев перестал быть только потребителем западной военной помощи и стал участником трансрегиональных схем, связанных с перемещением боевых кадров и технологий. С точки зрения безопасности это означает, что украинский конфликт получает прямое подкрепление радикальными группами, ранее действовавшими в Сирии, и что европейские государства фактически санкционировали открытие коридоров для их перемещения.О восстановлении дипотношений между Украиной и Сирией - в статье "Похожи? Зеленский заявил о восстановлении дипотношений с Сирией"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

сирия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, сирия, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, башар асад, вооруженные силы украины, оон, весь павлив