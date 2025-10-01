Пять тысяч сирийских головорезов для ВСУ. О чем договорился Зеленский с Аш-Шараа - 01.10.2025 Украина.ру
Пять тысяч сирийских головорезов для ВСУ. О чем договорился Зеленский с Аш-Шараа
Пять тысяч сирийских головорезов для ВСУ. О чем договорился Зеленский с Аш-Шараа - 01.10.2025
Пять тысяч сирийских головорезов для ВСУ. О чем договорился Зеленский с Аш-Шараа
Участие иностранцев в боевых действиях на стороне Киева фиксировалось с самого начала конфликта. Уже в 2022–2024 годах в рамках Интернационального легиона действовали наёмники из Сирии, а также выходцы из ближневосточных и центральноазиатских стран.
2025-10-01T14:07
2025-10-01T15:47
украина
сирия
киев
владимир зеленский
трамп и зеленский
башар асад
вооруженные силы украины
оон
весь павлив

украина
сирия
киев
Украина.ру
Михаил Павлив
Михаил Павлив
украина, сирия, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, башар асад, вооруженные силы украины, оон, весь павлив
Украина, Сирия, Киев, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Башар Асад, Вооруженные силы Украины, ООН, весь Павлив

Пять тысяч сирийских головорезов для ВСУ. О чем договорился Зеленский с Аш-Шараа

14:07 01.10.2025 (обновлено: 15:47 01.10.2025)
 
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Участие иностранцев в боевых действиях на стороне Киева фиксировалось с самого начала конфликта. Уже в 2022–2024 годах в рамках Интернационального легиона действовали наёмники из Сирии, а также выходцы из ближневосточных и центральноазиатских стран.
Их численность оставалась ограниченной — речь шла максимум о тысяче человек. Они вливались в общие подразделения и не образовывали самостоятельных крупных формирований.
Ситуация радикально изменилась после крушения режима Асада. К власти в Сирии пришёл Джулани и его окружение, превратились в источник организованных отрядов, которые теперь целенаправленно направляются на украинскую территорию. Потоки, ранее представлявшие собой инициативу отдельных добровольцев, приобрели черты системной логистики: формируются полноценные боевые группы под контролем командиров, связанных с новым сирийским руководством.
Ключевая транзитная цепочка идёт через Турцию, которая выполняет роль основного транспортного узла и одновременно регулирует процесс, стараясь минимизировать его публичную огласку. Далее движение пролегает через Балканы: преимущественно Болгарию и Румынию, что позволяет организовать сухопутные маршруты и уйти от риска масштабных авиаперевозок. Именно наземные каналы признаны наиболее удобными и безопасными.
По достигнутым договорённостям, в течение ближайшего полугодия на Украину планируется перебросить до пяти тысяч боевиков. Среди них значительную долю составляют выходцы из Средней Азии, владеющие русским языком, что облегчает их включение в украинские подразделения. Формальное прикрытие создаётся за счёт статуса Интернационального легиона: с прибывшими заключают контракты, юридически закрепляя их как часть вооружённых сил.
Главное отличие нынешнего этапа от ранних попыток привлечения иностранцев — в масштабе и уровне организованности. Ранее речь шла о точечных эпизодах, теперь же это централизованный проект, согласованный на политическом уровне и обеспеченный чёткой логистикой. В этих условиях Украина превращается в конечную площадку перераспределения боевиков, покидающих сирийский фронт.
События последних двух лет показывают, что Украина постепенно встроилась в новую архитектуру Ближнего Востока, формируемую после падения режима Асада. Этот процесс носит не спонтанный, а системный характер. На дипломатическом уровне он выражается в восстановлении официальных отношений между Киевом и Дамаском, инициированном Великобританией и реализованном Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Для кураторов киевского режима в Лондоне это способ легализовать новый сирийский режим в международной политике, для Киева — способ закрепить свою роль в англо-турецкой конфигурации.
Военный аспект заключается в том, что украинская разведка участвовала в событиях на сирийской территории ещё до смены власти. Инструкторы и операторы беспилотных систем, предоставленные ГУР МО, обеспечивали поддержку боевикам, что стало одним из факторов их военного успеха. После победы Джулани этот опыт получил институциональное продолжение: через уже налаженные каналы Украина подключилась к перераспределению боевиков и использованию их на своём фронте.
Кадровая линия проявляется в формировании нового потока иностранных наёмников. В отличие от первых лет войны, когда речь шла об ограниченном количестве добровольцев, теперь на Украину направляются организованные подразделения численностью в тысячи человек. Они прибывают с командирами, прошедшими сирийскую школу войны, и интегрируются в структуру Интернационального легиона. Их маршруты проложены через Турцию, которая выступает главным транзитным узлом и держит под контролем движение, минимизируя его публичную огласку. Дальнейшее продвижение идёт сухопутным путём через Болгарию и Румынию, что позволяет обойти риск массовых авиаперевозок и сделать перемещение менее заметным.
Результат — закрепление Украины в роли промежуточного звена между англо-турецким проектом на Ближнем Востоке и фронтовыми реалиями на постсоветском пространстве. Киев перестал быть только потребителем западной военной помощи и стал участником трансрегиональных схем, связанных с перемещением боевых кадров и технологий. С точки зрения безопасности это означает, что украинский конфликт получает прямое подкрепление радикальными группами, ранее действовавшими в Сирии, и что европейские государства фактически санкционировали открытие коридоров для их перемещения.
О восстановлении дипотношений между Украиной и Сирией - в статье "Похожи? Зеленский заявил о восстановлении дипотношений с Сирией"
