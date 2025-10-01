Китай наращивает, но не спешит раскрывать карты: эксперт рассказал о ядерной программе КНР - 01.10.2025 Украина.ру
Китай наращивает, но не спешит раскрывать карты: эксперт рассказал о ядерной программе КНР
КНР наращивает свой ядерный арсенал и демонстрирует все компоненты триады, однако точные масштабы и доктрина его применения остаются предметом анализа западных экспертов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
2025-10-01T04:54
2025-10-01T04:54
Отвечая на вопрос о масштабах китайской программы, эксперт сообщил, что КНР действительно наращивает арсенал. "Условно говоря, у него 500-700 ядерных боезарядов. Скорее всего меньше тысячи", — привел оценку Стефанович. Он добавил, что судить о темпах сложно, так как информация базируется на западных оценках и редких заявлениях самого Китая.Собеседник Украина.ру обратил внимание на позицию Пекина, который заявляет, что в мирное время все его ядерные боезаряды неразвернуты, то есть отстыкованы от носителей."Учитывая, что Китай активно развивает морскую компоненту и подводные лодки с баллистическими ракетами, возникает вопрос, насколько это правдиво", — отметил эксперт, указав на логистическую странность патрулирования подлодок без боезарядов.При этом Китай считает, что все проблемы стратегической стабильности можно решить, если все ядерные державы присоединятся к декларации о неприменении ядерного оружия, а на недавнем параде Пекин продемонстрировал новые МБР, БРПЛ и аэробаллистическую ракету, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.
Китай наращивает, но не спешит раскрывать карты: эксперт рассказал о ядерной программе КНР

04:54 01.10.2025
 
© AP / Ng Han Guan
- РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP / Ng Han Guan
КНР наращивает свой ядерный арсенал и демонстрирует все компоненты триады, однако точные масштабы и доктрина его применения остаются предметом анализа западных экспертов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Отвечая на вопрос о масштабах китайской программы, эксперт сообщил, что КНР действительно наращивает арсенал. "Условно говоря, у него 500-700 ядерных боезарядов. Скорее всего меньше тысячи", — привел оценку Стефанович.
Он добавил, что судить о темпах сложно, так как информация базируется на западных оценках и редких заявлениях самого Китая.
Собеседник Украина.ру обратил внимание на позицию Пекина, который заявляет, что в мирное время все его ядерные боезаряды неразвернуты, то есть отстыкованы от носителей.
"Учитывая, что Китай активно развивает морскую компоненту и подводные лодки с баллистическими ракетами, возникает вопрос, насколько это правдиво", — отметил эксперт, указав на логистическую странность патрулирования подлодок без боезарядов.
При этом Китай считает, что все проблемы стратегической стабильности можно решить, если все ядерные державы присоединятся к декларации о неприменении ядерного оружия, а на недавнем параде Пекин продемонстрировал новые МБР, БРПЛ и аэробаллистическую ракету, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.
О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.
