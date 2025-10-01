https://ukraina.ru/20251001/kitay-naraschivaet-no-ne-speshit-raskryvat-karty-ekspert-rasskazal-o-yadernoy-programme-knr-1069385583.html

Китай наращивает, но не спешит раскрывать карты: эксперт рассказал о ядерной программе КНР

КНР наращивает свой ядерный арсенал и демонстрирует все компоненты триады, однако точные масштабы и доктрина его применения остаются предметом анализа западных экспертов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович

Отвечая на вопрос о масштабах китайской программы, эксперт сообщил, что КНР действительно наращивает арсенал. "Условно говоря, у него 500-700 ядерных боезарядов. Скорее всего меньше тысячи", — привел оценку Стефанович. Он добавил, что судить о темпах сложно, так как информация базируется на западных оценках и редких заявлениях самого Китая.Собеседник Украина.ру обратил внимание на позицию Пекина, который заявляет, что в мирное время все его ядерные боезаряды неразвернуты, то есть отстыкованы от носителей."Учитывая, что Китай активно развивает морскую компоненту и подводные лодки с баллистическими ракетами, возникает вопрос, насколько это правдиво", — отметил эксперт, указав на логистическую странность патрулирования подлодок без боезарядов.При этом Китай считает, что все проблемы стратегической стабильности можно решить, если все ядерные державы присоединятся к декларации о неприменении ядерного оружия, а на недавнем параде Пекин продемонстрировал новые МБР, БРПЛ и аэробаллистическую ракету, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.

новости, китай, пекин, украина, украина.ру, нато, подлодка, вооружения, парад, ядерное оружие, ракеты, главные новости, оружие, атомное оружие, военный эксперт, эксперты, аналитика, аналитики