"Самый напичканный искусственным интеллектом" – эксперт о характеристиках дрона С-70 "Охотник"
О характеристиках ранее засекреченного тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник", который обладает дальностью полета 5000 километров и предназначен для работы в паре с истребителем пятого поколения в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос о перспективах ударного БПЛА "Охотник", эксперт сообщил впечатляющие данные. "Дальность полета – 5000 километров. Скорость – 1400 километров в час. Вес – 20 тонн. Длина – 20 метров. Размах крыльев – 14 метров. Полезная нагрузка – 3,8 тонны. Он предназначен для полетов в паре с Су-57. Летит на 100-120 километров впереди него, чтобы прикрывать", – заявил Насонов.Он особо подчеркнул роль искусственного интеллекта (ИИ) в управлении данным комплексом. На вопрос журналиста о потенциальном театре военных действий для "Охотника", Насонов дал лаконичный ответ. "Я бы его применял в океанской зоне. Дальность полета в 5000 километров это позволяет. Мы с него можем видеть всю морскую поверхность. Он бы позволил решить нам многие вопросы", – заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Виталия Киселева: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации.
"Самый напичканный искусственным интеллектом" – эксперт о характеристиках дрона С-70 "Охотник"

О характеристиках ранее засекреченного тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник", который обладает дальностью полета 5000 километров и предназначен для работы в паре с истребителем пятого поколения в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос о перспективах ударного БПЛА "Охотник", эксперт сообщил впечатляющие данные. "Дальность полета – 5000 километров. Скорость – 1400 километров в час. Вес – 20 тонн. Длина – 20 метров. Размах крыльев – 14 метров. Полезная нагрузка – 3,8 тонны. Он предназначен для полетов в паре с Су-57. Летит на 100-120 километров впереди него, чтобы прикрывать", – заявил Насонов.
Он особо подчеркнул роль искусственного интеллекта (ИИ) в управлении данным комплексом.
""Охотник" - это самый напичканный ИИ образец боевой техники. Вариантов по уклонению, взлету и скорости – масса. Они рассчитываются в режиме реального времени и используются", – отметил аналитик.
На вопрос журналиста о потенциальном театре военных действий для "Охотника", Насонов дал лаконичный ответ. "Я бы его применял в океанской зоне. Дальность полета в 5000 километров это позволяет. Мы с него можем видеть всю морскую поверхность. Он бы позволил решить нам многие вопросы", – заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Виталия Киселева: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации.
