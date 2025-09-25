https://ukraina.ru/20250925/1069115752.html

Виталий Киселев: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации

Виталий Киселев: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации - 25.09.2025 Украина.ру

Виталий Киселев: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации

Я лично знаю ряд командиров, которые выросли на этой войне практически с нуля. Да, у них не было военного образования. Но если их сейчас направить в военные заведения, они совершат колоссальнейший прорыв

2025-09-25T07:00

2025-09-25T07:00

2025-09-25T07:00

интервью

украина

россия

европа

владимир зеленский

дональд трамп

валерий герасимов

вооруженные силы украины

генштаб

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048210037_115:24:834:428_1920x0_80_0_0_3823f519e92967506f538f42c94032d4.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов в составе Народной милиции ЛНР Виталий КиселевРанее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что Украина для купирования прорыва российских войск под Красноармейском стянула туда много сил, оголив остальные участки фронта. В частности, это позволило нам полностью зачистить Серебрянское лесничество, что создало прямую угрозу для Красного Лимана и Северска.- Виталий Викторович, чего тут ждать дальше?- Эти наши успехи во многом связаны с освобождением Часова Яра. Еще где-то месяц Зеленский говорил, что он якобы не под нашим контролем. Украина даже направила дрон с тряпкой на самую окраину города, чтобы показать, что они там присутствуют. Однако, когда наши бойцы пригласили Зеленского приехать в Часов Яр, чтобы наградить своих "захистников", то украинский генералитет отказался выезжать на передовые позиции даже в Константиновке.Часов Яр – это сложный участок. На протяжении года ивановские и костромские десантники выбивали оттуда противника. Правый фланг как раз в районе Северска им прикрывали бойцы из добровольческого подразделения "Редут" и казачьих подразделений. Успехи там очевидны. Нам осталось занять определенные позиции и приступить к боям за сам город. Тогда слом украинской обороны будет очевиден.Понятно, что легко это не будет. Донецкий кряж – особая территория с перепадами высот. ВСУ там комфортно стоять в обороне, прикрываясь многоэтажками и мирными жителями. Наши бойцы, иногда жертвуя собой, выводят оттуда гражданское население: либо ночью, либо, запуская специальные дымы.Повторюсь, враг сопротивляется ожесточенно. Деньги на фортификационные сооружения Украина разворовывает, но использует все населенные пункты как укрепрайоны. Копать ничего не надо: погреба, технические сооружения – все есть. Но наши успехи под Северском очевидны. В ближайшее время они приведут к логическому завершению. Город мы возьмем. Это позволит нам освобождать другие территории ДНР в ее административных границах.Наши успехи под Красноармейском, безусловно, связывают Украину по рукам и ногам. Противник со всех участков перебрасывает туда живую силу и технику. Да, их механизированные подразделения позволяют им вести ступенчатую оборону с отходом. Но попытки деблокировать сам Красноармейск чреваты для них тяжелыми потерями. Основные асфальтированные дороги, по которым передвигаются 90% всей техники ВСУ, под огневым контролем наших операторов БПЛА.Еще раз. Сейчас не Великая Отечественная война, когда стороны двигались широким фронтом и по дорогам, и по полям. Сейчас нужен оперативный подвоз материально-технических средств, боеприпасов. Для этого нужны дороги с твердым покрытием. Тем более, Украина в основном пользуется техникой западного образца, которая не способна даже на сухом грунте продвигаться на большие дистанции.Проезжает из укрытий 3-5 километров, отстреливается, скрывается. Иначе мы их просто сожжем. И ВСУ в последнее время берегут "Абрамсы" и "Леопарды", потому что их мало.Тем не менее, противник продолжить бросать силы и средства, чтобы удержать Красноармейск. Потому что за ним начинаются днепропетровские степи, где группировка "Восток" уже освобождает населенные пункты. Это серьезный результат, учитывая, что война принципиально поменялась.Война идет не только на земле, но и в небе. Мы ищем новые возможности, чтобы зацепиться за какой-то участок, раздвинуть его, закрепиться и идти дальше.- Насчет малого неба. Раньше мы говорили, что надо активно уничтожать украинских операторов БПЛА. Дескать, это поспособствует нашему продвижению. А сейчас есть мнение, что такая постановка вопроса несколько бессмысленна, поскольку управлять дронами сейчас учатся все военнослужащие.- Это правда. В конце 2023 года у Украины были взвода подготовленных операторов БПЛА, которые точно так же быстро стирались. Сейчас противник наращивает эти усилия: роты, батальоны. Целые полки пытается готовить.Но, опять же, что такое подготовить полк операторов БПЛА? Мы знаем, где они концентрируется. Туда сразу же прилетает "Искандер" или огромное количество "Гераней". Мы же наносим удары на стратегическую глубину противника. Украина тоже пытается устраивать диверсионно-террористические атаки на нашу страну, запуская дроны. Технологии развились уже до того, что оператор может сидеть во Львове или в Днепропетровске.Киевский режим не мог осуществить такой прорыв без участия западных стран. Они предоставляют украинским беспилотникам коридоры, разведывательные данные и навигацию. Если дрон исчерпал свой автономный ресурс, они его направляют либо на заправку, либо на жилой дом.Но мы со временем тоже сможем запускать дроны по украинским объектам из любой точки России благодаря спутниковой группировке и системам, которые используются непосредственно на поле боя.Также мы изучаем то, что Запад поставляет Украине в плане РЛС и РЭБ. Местами нам даже удается глушить "Старлинк". Кстати, у нас есть трофейные системы Илона Маска, которыми пользуются отдельные наши подразделения.Повторюсь, все, что есть на войне, мы применяем с максимальной пользой для нанесения урона противнику. И наши удары на стратегическую глубину очень пугают Европу. Недаром они устроили все эти провокации с дронами в Польше. Полагаю, такие провокации продолжатся. Может быть, они даже склеят обломки наших беспилотников и запустят по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию. И Зеленский однозначно будет подписывать двусторонние декларации с Германией, Румынией и Польшей о украинского защите неба.Евросоюз искусственно формирует условия для того, чтобы дальше поставлять на Украину оружие и личный состав, пугая свое население якобы агрессивной Россией.- Об этом чуть позже. Пока продолжим тему ударного комплекса. Когда Верховный приезжал на Мотовилихинские заводы, ему показали новую РСЗО "Сарма", которая якобы будет дешевле "Торнадо-С" и точнее "Хаймарса". Какие у нее перспективы?- Количество наших РСЗО наращивается и модернизируется. Достаточно вспомнить, что как только мощную огнеметную систему "Солнцепек" тестировали на полигонах, его дальность действия была всего 4-5 километров. Для современной войны этого было недостаточно. А сейчас дистанциях их поражения составляет уже 12-14 километров. И она будет увеличиваться за счет уменьшения боевой части, но более качественной смеси, а также за счет реактивного двигателя. Управление этим боеприпасов будет более точным – попадем в копеечку.Повторюсь, у всех РСЗО будут увеличиваться точность и дальность, чтобы они могли работать с безопасного расстояния. Они будут бить на дистанцию 120-140, а то и 200 километров.В комплекте у каждой этих систем будут свои разведывательные и ударные дроны, которые будут отслеживать перемещения врага и корректировать их работу. Еще в их боеприпасы будет встроена небольшая система РЭБ, чтобы не дать станциям противника сбить себя с полетного задания по конкретной цели.Возьмем тот же "Искандер". Первая его модификация отклонялась на 100 метров, то теперь она достигает 10 метров. Этот ракетный комплекс выполняет просто ювелирную работу, уничтожая пункты управления и места сборки украинских БПЛА.Отмечу также ФАБ-250 и ФАБ-500. Мы сможем прикреплять к ним такие модули управления с элементами реактивных технологий, которые позволят запускать их с расстояния в 100-150 километров. Кстати, во время недавнего прилета по Заводу имени Малышева в Харькове отклонение этих авиабомб составило всего 10 метров. Для такого боеприпаса – это высочайшая точность.- Одним из символом сражений за Серебрянское лесничество стала машина поддержки танков "Терминатор". Вещь очень эффективная, но дорогая и сложная в производстве. Какие, учитывая эти минусы, есть возможности для ее использования?- Война – это своего рода эксперимент. Любая дорогая техника должна работать в комплексе с танками, легкой бронетехникой и БПЛА. Но я думаю, что надо отказываться от дорогостоящих машин в пользу чего-то более дешевого.Еще мы должны выйти на свою электронику, оптику и радиоуправление. Еще важно программное обеспечение: где свой, где чужой.Повторюсь, сами по себе один или два "Терминатора" ничего не дадут. Но в связке с ударными системами, которые обеспечат их разведывательными данными и обеспечат их безопасность, они себя еще покажут.- Когда мы говорим о гипотетических операциях на Черниговском направлении, все приводят в пример Серебрянское лесничество. Одни говорят: "Мы три года шли по этим лесам, больше не надо". Другие считают: "Мы в Серебрянском лесничестве получили колоссальный опыт, теперь никакие черниговские леса нам не страшны". А что вы думаете по этому поводу?- Партизанскую войну никто не отменял. Украина активно использует леса для попыток захода ДРГ на российскую территорию. И опыт сражений в Серебрянском лесничестве при особом изучении поможет нам справиться с этой проблемой. Ориентирование на местности, минирование/разминирование, засады, перемещение пехоты на квадроциклах, работа дронов в лесах, вычисление электронного оборудования противника – все это нам понадобится. Не будет такого, что командование прикажет нам дойти до какой-то точки и остановиться. Мы будем открывать новые направления с новой местностью.- Вы, как командир с боевым опытом, как оцениваете наших молодых офицеров, которые приходят на СВО, только что отучившись в военных училищах? Насколько их там подготовили к реалиям новой войны?- Конечно, опыт современной войны можно приобрести только на поле боя. Можно сколько угодно показывать на картах и муляжах, как надо воевать, но на реальной войне все по-другому. А вот хорошая теоретическая подготовка в совокупности с изучением опыта командиров боевых подразделений даст грандиозный толчок в этом вопросе.Я лично знаю ряд командиров, которые выросли на этой войне практически с нуля. Да, у них не было военного образования. Но если их сейчас направить в военные заведения, они совершат колоссальнейший прорыв. Кстати, ребята с боевым опытом, которые получили ранения, уже активно работают на полигонах и в некоторых училищах. Они сглаживают какие-то углы между теорией и практикой.Более того, для применения современной техникой необходим целый комплекс знаний. Также надо активно рассказывать о западной технике и о том, как ее уничтожать. И в ближайшие 4-6 месяцев молодые офицеры смогут на полигонах показать свои навыки, чтобы перевести теорию в практику.По своему личному опыту могу сказать, что в 2014 году 90% ополченцев даже не умели из автомата стрелять. Пришлось не только их этому обучать, но и сразу же тактические приемы показывать. За два-три часа рассказывал, кому куда заходить. Еще солдат и офицеров нужно обучить самостоятельно и быстро принимать решения. А это сложная задача. Тут потребуется немалая воля.Допустим, тебе поступил приказ никуда не двигаться. Но тебе на поле боя виднее, что если ты займешь какой-то участок, у тебя будут более выгодные позиции для закрепления.Поэтому надо учить сержантский и младший офицерский состав. Из них получатся легендарные командиры, которые принесут пользу в защите нашей страны.- Вы сказали, что Европа готовит общественное мнение к противостоянию с Россией. Когда и в какой форме это может произойти? До окончания украинского конфликта или после?- Европа уже воюет с нами руками украинцев. Европейцы поставляют киевскому режиму все, вплоть до патронов. Только автоматы Калашникова закупают по всему миру, потому что ни одно стрелковое оружие не смогут эффективно работать в наших условиях из-за ветра, грязи и пыли. А сейчас Европа будет устраивать провокации с беспилотниками в приграничных с Россией странах (Польша, Прибалтика, Финляндия, Молдавия), чтобы США не выходили из украинского конфликта.Вы же видите, что происходило на Генассамблее ООН. Макрон даже пешком был готов пойти к Трампу, чтобы сказать, что пришел за оружием и деньгами. Европа без Америки сгинет так же, как и Украина. Поэтому европейцы будут раскручивать истерику в духе: "Россия вот-вот нападет на НАТО".При этом Трамп нам тоже не друг, не брат и не сват. Не надо думать, что Украина из-за его уговоров согласится на какой-то мир. Самый лучший мир – русский солдат во Львове.О других аспектах СВО - в интервью Михаила Звинчука: Три года войны на Украине – это слишком малый срок, чтобы армия России усвоила все уроки

https://ukraina.ru/20250418/1062573386.html

https://ukraina.ru/20250922/rostislav-ischenko-evropa-shantazhiruet-rossiyu-voynoy-bez-voyny-chtoby-izmotat-v-beskonechnom-1068915661.html

украина

россия

европа

северск

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, европа, владимир зеленский, дональд трамп, валерий герасимов, вооруженные силы украины, генштаб, сво, рсзо, дроны, северск, покровск/красноармейск, "искандер"