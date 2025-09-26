Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально
Мы не ставим цель занять Купянск к какой-то дате. Командиры принимают правильные тактические решения, о чем они только информируют наверх. Это дает нужный результат: освобождение территорий с минимальными потерями
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее в Минобороны РФ подробно рассказали, что группировка войск "Запад" за счет улучшенной тактики использования разведывательно-ударного комплекса успешно решает задачи по освобождению Купянска. В частности, что из 8 667 зданий взято под контроль 5 667 и что наши войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв ее полукольцо. В ведомстве уточнили, что контроль над Купянском откроет для наших войск путь на Изюм и Чугуев, а также создаст возможности для выхода в тыл Волчанской группировке ВСУ.
- Роман Олегович, с чем связаны изменения в информационной политике Минобороны, которое в последнее время выдает очень подробные сообщения о ситуации на разных участках СВО? Чем, в частности, обусловлен оптимизм ведомства по поводу Купянска?
- Смена информационной политики связана с новыми тактическими решениями.
Вы правильно сказали про наш разведывательно-ударный комплекс. Это совокупность действий различных структур, которая позволяет нам сокращать время на выявление целей и принятие решений о поражении. Эффективность ударов тоже возросла. Обстановка в Купянске – тому подтверждение. Учитывая, что около 70% строений перешли под наш контроль.
При этом наши СМИ не обратили внимание, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления на этом участке за счет механизированных подразделений, чтобы потеснить нас. Но ничего у противника не получилось. Лишь небольшая часть просочилась к гарнизону, который еще продолжает удерживать город. Следующего деблокирующего удара точно не будет, потому что это бессмысленно.
Отмечу также, что мы заблокировали в городе откровенно бандеровские подразделения, воспитанные в нацистской идеологии. Они мотивированные, ненавидят нас, но у них тоже ничего не получается. Это они находятся в полуокружении. Добивать их смысла нет, чтобы не терять людей и время. Поэтому им оставляют коридор для выхода.
Купянск очень важен для нас. Когда мы его возьмем, будем двигаться по трассе "Сватово-Купянск-Харьков", чтобы затруднить ВСУ перемещать грузы, личный состав и технику по нескольким рокадным дорогам. В частности, будем затруднять снабжение Волчанска, где мы наступаем с разных сторон.
- Я только не совсем понял, о какой заблокированной группировке ВСУ идет речь: в городской застройке или на восточном берегу Оскола?
- В городской застройке. Их там около 700 человек. Численность определяется по числе позывных в радиоперехватах и количеству абонентов мобильной связи.
- А с группировкой, которая еще на восточном берегу Оскола? Просто будем двигаться на юг по западному берегу, чтобы ей было некуда бежать?
- Да, да. Если они не успеют сбежать, им придется поднять руки и пополнить наш обменный фонд.
- Переходим к теме разведывательно-ударного комплекса. Наши войска стали применять по пунктам управления беспилотников УМБП Д-30 СН. Это некая бомба-ракета, которая должна стать более точной альтернативой ФАБ-250. Какие у нее перспективы? И какие перспективы у нашего тяжело ударного дрона С-70 "Охотник", который может ее запускать, помимо Су-34?
- Вы как-то пренебрежительно отозвались о новом средстве поражения.
УМПБ – это универсальный межвидовой боеприпас. Это значит, что способов его применения много. Его можно не только с самолетов сбрасывать. А наименование Д-30 означает, что он 300 -мм. То есть его можно при индивидуальной системе наведения можно запускать с "Торнадо" и "Смерча". Это уже не просто РСЗО, которая бьет по площадям. Это уже аналог "Хаймарса", только более эффективный.
"Хаймарс" в этой комплектации бьет до 120 километров, а мы – до 200. У боеприпаса к "Хаймарсу" калибр 227, а у нас – 300. И у "Хаймарса" очень сложная система наведения и корректировки, которая состоит из космической, воздушной и наземной разведки. А если УМПБ будет применяться с земли, один наш беспилотник заменит эти три составляющих, которые использует противник при наведении.
Есть еще одна особенность, которая в бою крайне важна. "Хаймарс" трудно применять по вновь выявленным целям. Для этого нужно провести серьезную математическую расчетную работу. С пункта управления вводятся новые данные, которые корректируются по космическим, воздушным и наземным данным. Если воздушных данных нет, система говорит: "Я могу не попасть". А у нас всего один беспилотник с системой ГЛОНАСС, куда никто не залезет.
Теперь насчет С-70 "Охотник". Долгое время этот наш беспилотник был засекречен. Испытания его проводились в узком кругу военных специалистов. Сейчас большая часть характеристик раскрыта. Они поражают.
Дальность полета – 5000 километров. Скорость – 1400 километров в час. Вес – 20 тонн. Длинна – 20 метров. Размах крыльев – 14 метров. Полезная нагрузка – 3,8 тонны. Он предназначен для полетов в паре с Су-57. Летит на 100-120 километров впереди него, чтобы прикрывать. Управляется он как дистанционно, так и с Су-57.
"Охотник" - это самый напичканный искусственным интеллектом образец боевой техники. Вариантов по уклонению, взлету и скорости – масса. Они рассчитываются в режиме реального времени и используются. Правда, стоит он очень дорого. Пока их мало. И раскидывать с него 250 килограммовые бомбы было бы неразумно.
Я бы его применял в океанской зоне. Дальность полета в 5000 километров это позволяет. Мы с него можем видеть всю морскую поверхность. Он бы позволил решить нам многие вопросы. И тактика применения его совершенствуется. Мне его даже стыдно беспилотником называть. Это явно нечто большее.
- То есть мы будем использовать "Охотник" на случай столкновения с флотом НАТО на Балтике или на случай столкновения с американским флотом на Дальнем Востоке?
- Совершенно верно. Мы готовы. Пожалуйста, попробуйте.
- По УМПБ хочу уточнить. Выходит, нам для бомбардировок теперь не нужны бомбардировщики?
- Понятно, что участки фронта друг от друга отличаются. Если самолет может бросить боеприпас без входа в зону ПВО, то это делать надо. Но с "Торнадо-С" и "Смерча" это можно сделать с расстояния до 200 километров. Зачем нам гонять самолет, чтобы сделать один пуск.
Повторюсь, "Хаймарс" остался позади. И нам для этого не пришлось переделывать средства доставки. "Торнадо" есть, "Смерч" есть. Универсальный 300-мм калибр делает свое дело. Мы научились не только воевать, но и экономить. Это важно.
- А "Сарму" как будем использовать, которую Верховному показали на Мотовилихинских заводах?
- У "Сармы" тоже 300-мм калибр. Это усовершенствованная РСЗО на базе "Камы". Но из-за изменённой системы наведения "Сарма" более точная. У нее одиночная система наведения на каждый выстрел. То есть это уже не РСЗО. Это уже тактическая ракета. И, учитывая, что сама пусковая установка и что у нас их много, "Сарма" смотрится перспективно. Наши оружейники удивили Верховного на День работника оборонной промышленности.
- Также хотелось бы поговорить о наших эффективных видов дронов, которые не так заметны в СМИ: "Черника", "ВТ-40" (назван в честь Владлена Татарского, который участвовал в его разработке" и "Молния.
- Эти дроны отличаются по функционалу. Начнем с "Черники".
Есть две модификации: "Черника-1" и "Черника-2". Они отличаются дальностью полета (до 80 и до 100 километров) и боевой нагрузкой. Скорость примерно одинаковая – около 60 километров в час. У "Черники-2" она составляет 3,5 килограммов взрывчатки, что гарантированно уничтожает любую бронетехнику натовского образца. У "Черники-1" она до 1 килограмма. Это "ВОГ" или выстрел от "РПГ-7". Этого хватает на легкобронированную технику.
При этом они же меняют тактику применения. Если техника обездвижена из-за подбитой гусеницы, то ее рано или поздно достигнет другое средство поражения.
Что еще важно? У "Черники-2" вынесенный ретранслятор. Это позволяет спокойно обходить РЭБ. Работают они тоже на ГЛОНАСС. А если их применяют для разведки, то аккумулятор удваивается. Время в полете тоже удваивается.
Изготовить ее не так сложно. Она из пенопласта, который стоит недорого. Эффект от нее достаточно хороший.
- Теперь про "ВТ-40".
- Это новый дрон. Работает он на тактическую глубину (6-8 километров). Кстати, и "Чернику", и "ВТ-40" можно запускать с рук, а не с катапульты. У него не такая большая боевая нагрузка, но по легкобронированной технике и группе военнослужащих он действует эффективно. А если ему еще улучшить камеру, он может проводить разведку даже ночью. Повторюсь, "ВТ-40" — это не перспективный, а уже проверенный дрон. Их много. Он лишний раз подтверждает, что имя "Владлен Татарский" звучит для Украины не очень приятно.
- И про "Молнию".
- Вы у меня как-то спросили: "Как сделать так, чтобы наши дроны массово сбрасывали противотанковые мины ТМ-62?". Так вот "Молния" предназначена для применения этого вида боеприпасов. У ТМ-62 объем взрывчатки до 7 килограммов. Мы часто видим, как наши воины совершают столь героический бросок в здание с всушниками, которое потом складывается. А "Молния" может сбрасывать мину на крышу без риска для личного состава.
Самое главное, что стоимость всех этих дронов регулярно снижается, потому что мы их массово производим на наших объектах ВПК.
- Украина может научиться использовать другие технологии в сфере БПЛА, которые мы стали применять первыми: дроны на оптоволокне и дроны с термобарическими боеприпасами?
- Может. Ничего в этом сверхсложного нет. Дроны на оптоволокне у ВСУ уже есть. А вот с термобарическими боеприпасами у них может и не получиться. Все-таки наши РХБЗ пользуются своими боеприпасами, а у противника своих технологий нет. Для этого нужна развитая химическая промышленность. А все эти заводы под нашим повышенным контролем и воздействием.
- Мы сейчас обсуждаем всякие технологические новинки. А как вы оцениваете качество молодых офицеров, которые приходят на СВО сразу после училищ? Готовят их там к современной войне?
- Это очень интересная для меня тема. Я только что побывал в своей альма-матер – Саратовском институте войск национальной гвардии Российской Федерациис гордостью могу сказать следующее.
Его возглавляет Герой России – участник СВО. Он ввел там новые правила, по которым готовит офицеров к тяжелым боевым будням. Во-первых, он добился, чтобы в институт направили трофейные образцы натовских вооружений для изучения курсантами. Во-вторых, если раньше в училище делали упор на юридическое образование, то теперь часы выделяются на тактическую подготовку. В-третьих, стало больше полевых выходов. В-четвертых, теперь командиры подразделений курсантов сами стали проходить практику на СВО, чтобы не рассказывать, как пуля летит, а объяснять, как от нее уклоняться.
Вы не поверите, но нет ни одного лейтенанта-выпускника, который бы не умел управлять дроном. Да, кто-то работает на "три с плюсом", а кто-то – "на пять с минусом", но работают все. Они еще не пришли в войска. Они только что выпустились. Сначала их ждет отпуск. Потом они пройдут дополнительную подготовку, а потом поедут на СВО.
Я лично присутствовал при выпуске. Политико-моральное состояние высокое. Нам, старшему поколению, они дали слово, что не подведут.
- Тем временем в западных СМИ продолжается истерика. Во-первых, Трампу якобы доложили, что Украине нужны американские разведданные для нового наступления. Во-вторых, Польша опять собирается сбивать российские дроны и самолеты еще до их появления в польском воздушном пространстве, то есть в небе над Украиной. Как думаете, произойдет ли в ближайшее время нечто такое, что поменяет ход СВО коренным образом?
- Ничего такого не будет.
Конечно, Трамп пожелал Украине успеха, но не сказал, что будет подставлять плечо. Да, поставки оружия за счет Европы продолжатся. Но Европа уже не такая богатая.
Кстати, Европа так и не создала те самые корпуса, которые якобы смогут прорвать российскую оборону. Даже если они соединят в корпус несколько бригад, у них не будет корпусной системы управления, средств поражения и разведки.
Поэтому когда Трамп говорит, что Украина что-то там вернет, то это просто стеб.
О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации
