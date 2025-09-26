https://ukraina.ru/20250926/1069193162.html

Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально

Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально - 26.09.2025

Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально

Мы не ставим цель занять Купянск к какой-то дате. Командиры принимают правильные тактические решения, о чем они только информируют наверх. Это дает нужный результат: освобождение территорий с минимальными потерями

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман НасоновРанее в Минобороны РФ подробно рассказали, что группировка войск "Запад" за счет улучшенной тактики использования разведывательно-ударного комплекса успешно решает задачи по освобождению Купянска. В частности, что из 8 667 зданий взято под контроль 5 667 и что наши войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв ее полукольцо. В ведомстве уточнили, что контроль над Купянском откроет для наших войск путь на Изюм и Чугуев, а также создаст возможности для выхода в тыл Волчанской группировке ВСУ.- Роман Олегович, с чем связаны изменения в информационной политике Минобороны, которое в последнее время выдает очень подробные сообщения о ситуации на разных участках СВО? Чем, в частности, обусловлен оптимизм ведомства по поводу Купянска?- Смена информационной политики связана с новыми тактическими решениями.Вы правильно сказали про наш разведывательно-ударный комплекс. Это совокупность действий различных структур, которая позволяет нам сокращать время на выявление целей и принятие решений о поражении. Эффективность ударов тоже возросла. Обстановка в Купянске – тому подтверждение. Учитывая, что около 70% строений перешли под наш контроль.При этом наши СМИ не обратили внимание, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления на этом участке за счет механизированных подразделений, чтобы потеснить нас. Но ничего у противника не получилось. Лишь небольшая часть просочилась к гарнизону, который еще продолжает удерживать город. Следующего деблокирующего удара точно не будет, потому что это бессмысленно.Отмечу также, что мы заблокировали в городе откровенно бандеровские подразделения, воспитанные в нацистской идеологии. Они мотивированные, ненавидят нас, но у них тоже ничего не получается. Это они находятся в полуокружении. Добивать их смысла нет, чтобы не терять людей и время. Поэтому им оставляют коридор для выхода.Купянск очень важен для нас. Когда мы его возьмем, будем двигаться по трассе "Сватово-Купянск-Харьков", чтобы затруднить ВСУ перемещать грузы, личный состав и технику по нескольким рокадным дорогам. В частности, будем затруднять снабжение Волчанска, где мы наступаем с разных сторон.Мы не ставим цель занять Купянск к какой-то дате. Командиры принимают правильные тактические решения, о чем они только информируют наверх. Это дает нужный результат: освобождение территорий с минимальными потерями.- Я только не совсем понял, о какой заблокированной группировке ВСУ идет речь: в городской застройке или на восточном берегу Оскола?- В городской застройке. Их там около 700 человек. Численность определяется по числе позывных в радиоперехватах и количеству абонентов мобильной связи.- А с группировкой, которая еще на восточном берегу Оскола? Просто будем двигаться на юг по западному берегу, чтобы ей было некуда бежать?- Да, да. Если они не успеют сбежать, им придется поднять руки и пополнить наш обменный фонд.- Переходим к теме разведывательно-ударного комплекса. Наши войска стали применять по пунктам управления беспилотников УМБП Д-30 СН. Это некая бомба-ракета, которая должна стать более точной альтернативой ФАБ-250. Какие у нее перспективы? И какие перспективы у нашего тяжело ударного дрона С-70 "Охотник", который может ее запускать, помимо Су-34?- Вы как-то пренебрежительно отозвались о новом средстве поражения.УМПБ – это универсальный межвидовой боеприпас. Это значит, что способов его применения много. Его можно не только с самолетов сбрасывать. А наименование Д-30 означает, что он 300 -мм. То есть его можно при индивидуальной системе наведения можно запускать с "Торнадо" и "Смерча". Это уже не просто РСЗО, которая бьет по площадям. Это уже аналог "Хаймарса", только более эффективный."Хаймарс" в этой комплектации бьет до 120 километров, а мы – до 200. У боеприпаса к "Хаймарсу" калибр 227, а у нас – 300. И у "Хаймарса" очень сложная система наведения и корректировки, которая состоит из космической, воздушной и наземной разведки. А если УМПБ будет применяться с земли, один наш беспилотник заменит эти три составляющих, которые использует противник при наведении.Есть еще одна особенность, которая в бою крайне важна. "Хаймарс" трудно применять по вновь выявленным целям. Для этого нужно провести серьезную математическую расчетную работу. С пункта управления вводятся новые данные, которые корректируются по космическим, воздушным и наземным данным. Если воздушных данных нет, система говорит: "Я могу не попасть". А у нас всего один беспилотник с системой ГЛОНАСС, куда никто не залезет.Теперь насчет С-70 "Охотник". Долгое время этот наш беспилотник был засекречен. Испытания его проводились в узком кругу военных специалистов. Сейчас большая часть характеристик раскрыта. Они поражают.Дальность полета – 5000 километров. Скорость – 1400 километров в час. Вес – 20 тонн. Длинна – 20 метров. Размах крыльев – 14 метров. Полезная нагрузка – 3,8 тонны. Он предназначен для полетов в паре с Су-57. Летит на 100-120 километров впереди него, чтобы прикрывать. Управляется он как дистанционно, так и с Су-57."Охотник" - это самый напичканный искусственным интеллектом образец боевой техники. Вариантов по уклонению, взлету и скорости – масса. Они рассчитываются в режиме реального времени и используются. Правда, стоит он очень дорого. Пока их мало. И раскидывать с него 250 килограммовые бомбы было бы неразумно.Я бы его применял в океанской зоне. Дальность полета в 5000 километров это позволяет. Мы с него можем видеть всю морскую поверхность. Он бы позволил решить нам многие вопросы. И тактика применения его совершенствуется. Мне его даже стыдно беспилотником называть. Это явно нечто большее.- То есть мы будем использовать "Охотник" на случай столкновения с флотом НАТО на Балтике или на случай столкновения с американским флотом на Дальнем Востоке?- Совершенно верно. Мы готовы. Пожалуйста, попробуйте.- По УМПБ хочу уточнить. Выходит, нам для бомбардировок теперь не нужны бомбардировщики?- Понятно, что участки фронта друг от друга отличаются. Если самолет может бросить боеприпас без входа в зону ПВО, то это делать надо. Но с "Торнадо-С" и "Смерча" это можно сделать с расстояния до 200 километров. Зачем нам гонять самолет, чтобы сделать один пуск.Повторюсь, "Хаймарс" остался позади. И нам для этого не пришлось переделывать средства доставки. "Торнадо" есть, "Смерч" есть. Универсальный 300-мм калибр делает свое дело. Мы научились не только воевать, но и экономить. Это важно.- А "Сарму" как будем использовать, которую Верховному показали на Мотовилихинских заводах?- У "Сармы" тоже 300-мм калибр. Это усовершенствованная РСЗО на базе "Камы". Но из-за изменённой системы наведения "Сарма" более точная. У нее одиночная система наведения на каждый выстрел. То есть это уже не РСЗО. Это уже тактическая ракета. И, учитывая, что сама пусковая установка и что у нас их много, "Сарма" смотрится перспективно. Наши оружейники удивили Верховного на День работника оборонной промышленности.- Также хотелось бы поговорить о наших эффективных видов дронов, которые не так заметны в СМИ: "Черника", "ВТ-40" (назван в честь Владлена Татарского, который участвовал в его разработке" и "Молния.- Эти дроны отличаются по функционалу. Начнем с "Черники".Есть две модификации: "Черника-1" и "Черника-2". Они отличаются дальностью полета (до 80 и до 100 километров) и боевой нагрузкой. Скорость примерно одинаковая – около 60 километров в час. У "Черники-2" она составляет 3,5 килограммов взрывчатки, что гарантированно уничтожает любую бронетехнику натовского образца. У "Черники-1" она до 1 килограмма. Это "ВОГ" или выстрел от "РПГ-7". Этого хватает на легкобронированную технику.При этом они же меняют тактику применения. Если техника обездвижена из-за подбитой гусеницы, то ее рано или поздно достигнет другое средство поражения.Что еще важно? У "Черники-2" вынесенный ретранслятор. Это позволяет спокойно обходить РЭБ. Работают они тоже на ГЛОНАСС. А если их применяют для разведки, то аккумулятор удваивается. Время в полете тоже удваивается.Изготовить ее не так сложно. Она из пенопласта, который стоит недорого. Эффект от нее достаточно хороший.- Теперь про "ВТ-40".- Это новый дрон. Работает он на тактическую глубину (6-8 километров). Кстати, и "Чернику", и "ВТ-40" можно запускать с рук, а не с катапульты. У него не такая большая боевая нагрузка, но по легкобронированной технике и группе военнослужащих он действует эффективно. А если ему еще улучшить камеру, он может проводить разведку даже ночью. Повторюсь, "ВТ-40" — это не перспективный, а уже проверенный дрон. Их много. Он лишний раз подтверждает, что имя "Владлен Татарский" звучит для Украины не очень приятно.- И про "Молнию".- Вы у меня как-то спросили: "Как сделать так, чтобы наши дроны массово сбрасывали противотанковые мины ТМ-62?". Так вот "Молния" предназначена для применения этого вида боеприпасов. У ТМ-62 объем взрывчатки до 7 килограммов. Мы часто видим, как наши воины совершают столь героический бросок в здание с всушниками, которое потом складывается. А "Молния" может сбрасывать мину на крышу без риска для личного состава.Самое главное, что стоимость всех этих дронов регулярно снижается, потому что мы их массово производим на наших объектах ВПК.- Украина может научиться использовать другие технологии в сфере БПЛА, которые мы стали применять первыми: дроны на оптоволокне и дроны с термобарическими боеприпасами?- Может. Ничего в этом сверхсложного нет. Дроны на оптоволокне у ВСУ уже есть. А вот с термобарическими боеприпасами у них может и не получиться. Все-таки наши РХБЗ пользуются своими боеприпасами, а у противника своих технологий нет. Для этого нужна развитая химическая промышленность. А все эти заводы под нашим повышенным контролем и воздействием.- Мы сейчас обсуждаем всякие технологические новинки. А как вы оцениваете качество молодых офицеров, которые приходят на СВО сразу после училищ? Готовят их там к современной войне?- Это очень интересная для меня тема. Я только что побывал в своей альма-матер – Саратовском институте войск национальной гвардии Российской Федерациис гордостью могу сказать следующее.Его возглавляет Герой России – участник СВО. Он ввел там новые правила, по которым готовит офицеров к тяжелым боевым будням. Во-первых, он добился, чтобы в институт направили трофейные образцы натовских вооружений для изучения курсантами. Во-вторых, если раньше в училище делали упор на юридическое образование, то теперь часы выделяются на тактическую подготовку. В-третьих, стало больше полевых выходов. В-четвертых, теперь командиры подразделений курсантов сами стали проходить практику на СВО, чтобы не рассказывать, как пуля летит, а объяснять, как от нее уклоняться.Вы не поверите, но нет ни одного лейтенанта-выпускника, который бы не умел управлять дроном. Да, кто-то работает на "три с плюсом", а кто-то – "на пять с минусом", но работают все. Они еще не пришли в войска. Они только что выпустились. Сначала их ждет отпуск. Потом они пройдут дополнительную подготовку, а потом поедут на СВО.Я лично присутствовал при выпуске. Политико-моральное состояние высокое. Нам, старшему поколению, они дали слово, что не подведут.- Тем временем в западных СМИ продолжается истерика. Во-первых, Трампу якобы доложили, что Украине нужны американские разведданные для нового наступления. Во-вторых, Польша опять собирается сбивать российские дроны и самолеты еще до их появления в польском воздушном пространстве, то есть в небе над Украиной. Как думаете, произойдет ли в ближайшее время нечто такое, что поменяет ход СВО коренным образом?- Ничего такого не будет.Конечно, Трамп пожелал Украине успеха, но не сказал, что будет подставлять плечо. Да, поставки оружия за счет Европы продолжатся. Но Европа уже не такая богатая.Кстати, Европа так и не создала те самые корпуса, которые якобы смогут прорвать российскую оборону. Даже если они соединят в корпус несколько бригад, у них не будет корпусной системы управления, средств поражения и разведки.Поэтому когда Трамп говорит, что Украина что-то там вернет, то это просто стеб.О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Пока Россия сражается с ВСУ в небе и на земле, Европа готовит новые дроновые провокации

