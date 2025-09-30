https://ukraina.ru/20250930/edinstvennyy-ikh-vykhod--imitatsiya-zhertvy-kazakov-o-tom-pochemu-evropa-zagnala-sebya-v-tsugtsvang-1069357252.html

"Единственный их выход – имитация жертвы": Казаков о том, почему Европа загнала себя в цугцванг

30.09.2025

"Единственный их выход – имитация жертвы": Казаков о том, почему Европа загнала себя в цугцванг

Президент США Дональд Трамп в своей стратегии окончательно отделил США от НАТО, намерен "обнулить" Европу и не будет мешать ей в противостоянии с Россией, что европейцы заслужили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

"Короче говоря, Европа в цугцванге. Кто-то в таких случаях достает шашку и идет на танк, кто-то – застреливается", – заявил эксперт."Единственный их выход – попытаться сконструировать имитацию жертвы и в качестве этой жертвы подсунуть нам всю Украину, чтобы выстроить свой восточный вал от нас. Это не очень хороший ход. Мы можем отмахнуться и сказать: "Неинтересно". Украина и так наша. Но это все, что у них есть", – пояснил Казаков.По словам политолога, у Европы остается только два пути: либо ждать неизбежного, либо пытаться откупиться. Казаков подчеркнул, что "половину того, чем они могут от нас откупиться, у европейцев отобрал Трамп". Казаков также описал позицию американского лидера: "Трамп сказал европейцам: "Отстаньте от [президента РФ Владимира] Путина со своими бредовыми идеями о прекращении огня". А украинцам он сказал: "Идите отсюда и самоубейтесь об российскую армию"". В этих условиях, заключил эксперт, "нам надо просто сделать свою работу. Русский паровой каток продолжает катиться на запад, а Запад дрожит. У него за спиной Атлантика. Деваться некуда".Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.Про выступление Трампа на Генассамблее ООН в материале: "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть".

