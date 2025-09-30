"Единственный их выход – имитация жертвы": Казаков о том, почему Европа загнала себя в цугцванг - 30.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250930/edinstvennyy-ikh-vykhod--imitatsiya-zhertvy-kazakov-o-tom-pochemu-evropa-zagnala-sebya-v-tsugtsvang-1069357252.html
"Единственный их выход – имитация жертвы": Казаков о том, почему Европа загнала себя в цугцванг
"Единственный их выход – имитация жертвы": Казаков о том, почему Европа загнала себя в цугцванг - 30.09.2025 Украина.ру
"Единственный их выход – имитация жертвы": Казаков о том, почему Европа загнала себя в цугцванг
Президент США Дональд Трамп в своей стратегии окончательно отделил США от НАТО, намерен "обнулить" Европу и не будет мешать ей в противостоянии с Россией, что европейцы заслужили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2025-09-30T04:30
2025-09-30T04:30
новости
европа
сша
россия
александр казаков
дональд трамп
владимир путин
украина.ру
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058741541_8:0:612:340_1920x0_80_0_0_f8777da08b59a4547250882f0941d535.jpg
"Короче говоря, Европа в цугцванге. Кто-то в таких случаях достает шашку и идет на танк, кто-то – застреливается", – заявил эксперт."Единственный их выход – попытаться сконструировать имитацию жертвы и в качестве этой жертвы подсунуть нам всю Украину, чтобы выстроить свой восточный вал от нас. Это не очень хороший ход. Мы можем отмахнуться и сказать: "Неинтересно". Украина и так наша. Но это все, что у них есть", – пояснил Казаков.По словам политолога, у Европы остается только два пути: либо ждать неизбежного, либо пытаться откупиться. Казаков подчеркнул, что "половину того, чем они могут от нас откупиться, у европейцев отобрал Трамп". Казаков также описал позицию американского лидера: "Трамп сказал европейцам: "Отстаньте от [президента РФ Владимира] Путина со своими бредовыми идеями о прекращении огня". А украинцам он сказал: "Идите отсюда и самоубейтесь об российскую армию"". В этих условиях, заключил эксперт, "нам надо просто сделать свою работу. Русский паровой каток продолжает катиться на запад, а Запад дрожит. У него за спиной Атлантика. Деваться некуда".Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.Про выступление Трампа на Генассамблее ООН в материале: "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть".
https://ukraina.ru/20250913/krov-dlya-evropy-i-ukradennye-milliardy-kak-ukraina-stanovitsya-demograficheskim-donorom-es-1068524510.html
европа
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058741541_83:0:536:340_1920x0_80_0_0_53c096377855ea0c3148edd12c67bd25.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, сша, россия, александр казаков, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, нато, евросоюз, война, конфликт, эксперты, аналитика, украина аналитика
Новости, Европа, США, Россия, Александр Казаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру, НАТО, Евросоюз, война, конфликт, эксперты, Аналитика, Украина аналитика

"Единственный их выход – имитация жертвы": Казаков о том, почему Европа загнала себя в цугцванг

04:30 30.09.2025
 
© ФотоФото из открытых источников
Фото из открытых источников - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп в своей стратегии окончательно отделил США от НАТО, намерен "обнулить" Европу и не будет мешать ей в противостоянии с Россией, что европейцы заслужили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
"Короче говоря, Европа в цугцванге. Кто-то в таких случаях достает шашку и идет на танк, кто-то – застреливается", – заявил эксперт.
"Единственный их выход – попытаться сконструировать имитацию жертвы и в качестве этой жертвы подсунуть нам всю Украину, чтобы выстроить свой восточный вал от нас. Это не очень хороший ход. Мы можем отмахнуться и сказать: "Неинтересно". Украина и так наша. Но это все, что у них есть", – пояснил Казаков.
По словам политолога, у Европы остается только два пути: либо ждать неизбежного, либо пытаться откупиться. Казаков подчеркнул, что "половину того, чем они могут от нас откупиться, у европейцев отобрал Трамп".
Казаков также описал позицию американского лидера: "Трамп сказал европейцам: "Отстаньте от [президента РФ Владимира] Путина со своими бредовыми идеями о прекращении огня". А украинцам он сказал: "Идите отсюда и самоубейтесь об российскую армию"".
В этих условиях, заключил эксперт, "нам надо просто сделать свою работу. Русский паровой каток продолжает катиться на запад, а Запад дрожит. У него за спиной Атлантика. Деваться некуда".
Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.
Про выступление Трампа на Генассамблее ООН в материале: "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть".
Города мира. Вроцлав - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
13 сентября, 15:49
Кровь для Европы и украденные миллиарды: как Украина становится демографическим донором ЕСЕвропа решает свои проблемы за счёт оттока молодёжи с Украины, что может стоить последней миллиарды долларов. Украинские СМИ бьют тревогу
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаСШАРоссияАлександр КазаковДональд ТрампВладимир ПутинУкраина.руНАТОЕвросоюзвойнаконфликтэкспертыАналитикаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Он ее хочет сожрать. И сожрет": эксперт рассказал о планах Трампа в отношении Европы
05:24Полковник Насонов: Европа не создала корпусов, способных прорвать российскую оборону
05:18"Война Трампа против Америки закончится летально": историк Краснов о внутреннем конфликте в США
05:12"Военного ответа у нас нет": политолог Казаков о возможных последствиях удара по Приднестровью
05:06Имя "Владлен Татарский" звучит для Украины не очень приятно: полковник Насонов о дроне "ВТ-40"
05:00"Слова утреннего и вечернего Трампа противоположны": эксперт о заявлениях Зеленского по ударам по России
04:54Краснов: Все деньги, которые будут выделены "как бы Украине", попадут в карманы друзей Трампа
04:48Роман Насонов: дрон "Черника-2" гарантированно уничтожает любую бронетехнику НАТО
04:42"Плохой ход для нас": Александр Казаков о рисках блокады Калининграда
04:36"Трусы, сухпаек и ружье — натовские": историк Краснов о том, на чьи деньги воюет Киев
04:30"Единственный их выход – имитация жертвы": Казаков о том, почему Европа загнала себя в цугцванг
04:24"Герани" продолжают работу по объектам ВСУ и ВПК на Украине. Сводка ночных ударов на 4:00
04:24"Самый напичканный искусственным интеллектом" – эксперт о характеристиках дрона С-70 "Охотник"
04:18"Воюй, детка, воюй": политолог Казаков о новом подходе Трампа к Европе и Украине
04:12"Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН
04:06Можно запускать с "Торнадо" и "Смерча": Насонов рассказал о превосходстве нового боеприпаса УМПБ Д-30
04:00"Критика контрреволюционера — тоже критика": Дмитрий Краснов о "бумажном тигре" и выпадах Трампа
03:55Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоград
03:35Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
03:24Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Лента новостейМолния