Будущее Ирана решат в Тегеране, а не в Вашингтоне: Грозин о праве республики на самостоятельность
Будущее Ирана решат в Тегеране, а не в Вашингтоне: Грозин о праве республики на самостоятельность
Несмотря на сложности, Россия и Иран занимают сходную позицию по ключевым вопросам мироустройства. Оба государства являются главными мишенью санкций и отвергают гегемонизм США, выступая за многополярный мир. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
По мнению Грозина, иранцы — это очень своеобразный геополитический партнер, который обременен исторической памятью, имперскими комплексами и старается играть по своим собственным правилам.Он напомнил о схожем опыте давления со стороны Запада. "Россия сейчас чемпион по наложенным санкциям, но второе место прочно занимает Иран. И живут они в этом санкционном режиме дольше нас, с 1979 года, со времен Исламской революции", — отметил эксперт.В любом случае, как развиваться Ирану будут решать люди в Исфахане, Тебризе и Тегеране, а не в Брюсселе и Вашингтоне, подчеркнул востоковед.Именно это, по словам Грозина, и создаёт основу для сближения. "Поэтому мы с ними совпадаем в том смысле, что хотели бы видеть мир многополярным. Персидский полюс отвечает российским интересам. А полюс, условно говоря, условно персидский, но проамерикано-израильско-пробританский не отвечает", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.
Будущее Ирана решат в Тегеране, а не в Вашингтоне: Грозин о праве республики на самостоятельность

04:40 04.02.2026
 
Перейти в фотобанк
Несмотря на сложности, Россия и Иран занимают сходную позицию по ключевым вопросам мироустройства. Оба государства являются главными мишенью санкций и отвергают гегемонизм США, выступая за многополярный мир. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
По мнению Грозина, иранцы — это очень своеобразный геополитический партнер, который обременен исторической памятью, имперскими комплексами и старается играть по своим собственным правилам.
"Тем не менее есть много моментов, по которым наши политические линии совпадают. Мы одинаково неприемлем гегемонизм, который пытаются демонстрировать Штаты, политики, которая реализуется через силовое или экономическое давление", — заявил Грозин.
Он напомнил о схожем опыте давления со стороны Запада. "Россия сейчас чемпион по наложенным санкциям, но второе место прочно занимает Иран. И живут они в этом санкционном режиме дольше нас, с 1979 года, со времен Исламской революции", — отметил эксперт.
В любом случае, как развиваться Ирану будут решать люди в Исфахане, Тебризе и Тегеране, а не в Брюсселе и Вашингтоне, подчеркнул востоковед.
Именно это, по словам Грозина, и создаёт основу для сближения. "Поэтому мы с ними совпадаем в том смысле, что хотели бы видеть мир многополярным. Персидский полюс отвечает российским интересам. А полюс, условно говоря, условно персидский, но проамерикано-израильско-пробританский не отвечает", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.
