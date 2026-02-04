https://ukraina.ru/20260204/buduschee-irana-reshat-v-tegerane-a-ne-v-vashingtone-grozin-o-prave-respubliki-na-samostoyatelnost-1075149022.html

Будущее Ирана решат в Тегеране, а не в Вашингтоне: Грозин о праве республики на самостоятельность

Несмотря на сложности, Россия и Иран занимают сходную позицию по ключевым вопросам мироустройства. Оба государства являются главными мишенью санкций и отвергают гегемонизм США, выступая за многополярный мир. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2026-02-04T04:40

По мнению Грозина, иранцы — это очень своеобразный геополитический партнер, который обременен исторической памятью, имперскими комплексами и старается играть по своим собственным правилам.Он напомнил о схожем опыте давления со стороны Запада. "Россия сейчас чемпион по наложенным санкциям, но второе место прочно занимает Иран. И живут они в этом санкционном режиме дольше нас, с 1979 года, со времен Исламской революции", — отметил эксперт.В любом случае, как развиваться Ирану будут решать люди в Исфахане, Тебризе и Тегеране, а не в Брюсселе и Вашингтоне, подчеркнул востоковед.Именно это, по словам Грозина, и создаёт основу для сближения. "Поэтому мы с ними совпадаем в том смысле, что хотели бы видеть мир многополярным. Персидский полюс отвечает российским интересам. А полюс, условно говоря, условно персидский, но проамерикано-израильско-пробританский не отвечает", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.

