Экономика Украины и война: энергетическое перемирие, которое не помогло, и радость "Киевстара"

Главной темой минувшей недели вновь стало отсутствие света и тепла. Краткосрочное энергетическое перемирие не облегчило жизнь украинским энергетикам — подвела Молдова, где отключилась ЛЭП. А по окончанию перемирия без тепла остался и Харьков.

Впрочем, были новости и за пределами тепло-, и электроэнергетики: "Киевстар" похвастался финансовыми успехами, а Кабмин решил продать акции "Приватбанка" без биржи.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Сливай водуС 29 января по 1 февраля включительно действовало энергетическое перемирие. На этот шаг Россия пошла после просьбы Дональда Трампа, на которого вышли представители Украины.Россия в дни действия перемирия действительно не била по украинским энергообъектам, однако украинской энергетике от этого легче не стало. 31 января из-за обледенения отключилась ЛЭП Вулканешты-Исакча, ставшая после отказа Молдовы от закупок электроэнергии из Приднестровья единственной ЛЭП, по которой Молдова получала электроэнергию, а на Украину шли перетоки электроэнергии из Румынии. Как следствие, Молдова оказалась обесточена, а Украина лишилась 500–600 МВт перетоков. На потерю мощности автоматика на подстанции "Винницкая" класса 750/330/110 кВ отреагировала отключением потребителей в лице других подстанций до тех пор, пока потребление электроэнергии не было уравновешено с её производством и импортом. Как следствие, Украина пережила блэкаут даже без ударов со стороны России, а в Киеве без тепла вновь остались сотни многоквартирных домов.К вечеру 31 января порванные провода на ЛЭП соединили, а перетоки электроэнергии возобновили. Но к утру 2 февраля закончилось действие перемирия, а так как анонсированная на выходные встреча рабочих групп Украины и России в ОАЭ не состоялась, то ВКС вновь отстрелялись по целям. Масштабный удар ВКС нанесли в ночь со 2 на 3 февраля: в Киеве без тепла вновь осталось свыше тысячи МКД,(многоквартирных домов) а вслед за Киевом воду приходится спускать в МКД Харькова. Кроме того, под удар, по всей видимости, попала ПС "Винницкая" на 750 кВ, через которую осуществлялись перетоки электроэнергии с Западной Украины. В случае выхода из строя данной подстанции Украине не помогут даже перетоки электроэнергии из Европы, достигшие в январе максимума в 41,9 ГВт*ч.Собственно, с Украиной в этой истории всё понятно: собственная генерация выбита, сетевое хозяйство сильно разрушено, поэтому любое отключение трансграничных ЛЭП сразу же создаёт массу проблем. Непонятны обвинения в адрес России со стороны Игоря Гросу — спикера молдавского парламента — в возникновении данной проблемы.Закупать электроэнергию в ПМР отказалась Молдова, чем сделала себя полностью зависимой от импорта электроэнергии из Румынии. Также Кишинёв сделал всё, чтобы газовые разногласия с Москвой стали нерешаемыми, и в итоге остался без поставок газа из России. Как следствие, Молдавская ГРЭС в Приднестровье работает только для обеспечения местных энергетических потребностей, а трансграничные ЛЭП на 330 кВ отключены. По факту молдавские власти сделали всё, чтобы Молдова стала зависеть от единственной ЛЭП и периодически оставалась без электроснабжения.Всё под землюКабмин отменил лицензирование импорта и экспорта литий-ионных аккумуляторов для систем накопления энергии. По мнению чиновников это должно привести к большему объёму ввоза батарей, разворачивания новых систем накопления энергии и смягчения — пусть и на уровне отдельных потребителей — последствий энергетического апокалипсиса. Однако можно не сомневаться, что везти будут — как и во всех других случаях — самые дешёвые аккумуляторы, а значит пожаров и разных ЧП с ними будет больше.Одновременно идёт дискуссия среди украинских экспертов и политиков о причинах низкой устойчивости объектов энергетики к российским ударам и способам адаптации к ним. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко винит в проблемах коррупцию и "Миндичгейт", а глава комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отмечает необходимость переноса объектов энергетики под землю, как и прочих стратегических предприятий. Но перенос всего важного под землю Шуляк предлагает начать уже по окончанию боевых действий.Проблема, впрочем, не в коррупции и надземном расположении объектов. Проблема, как обычно, в головах, из-за которых и началась разруха.До тех пор, пока Украина будет антироссийской и продолжит представлять угрозу для России, для последней уничтожение любого объекта будет вопросом на стыке военного дела, политической целесообразности и экономики. И никакие меры — ни преодоление коррупции, ни подземные кабельные линии с трансформаторами — не смогут обеспечить 100% защиту объектов. В таких условиях поражение чего-либо будет лишь вопросом выбора средства поражения: в ряде случаев достаточно пары "Гераней", в других случаях не пожалеют и пары "Орешников".Поэтому единственный способ получить 100% гарантию отсутствия ударов — перестать представлять для России угрозу.А пока же все пытаются адаптироваться к новым реалиям. Граждане, массово закупавшие пауэрбанки, во время действия энергоперемирия, отменяли заказы, надеясь (явно зря) на лучшее. А бизнес оценивал во сколько обойдётся обеспечение собственной энергетической самодостаточности. Суммы получаются впечатляющие.Сеть супермаркетов Novus начиная с 2022 года потратила на обеспечение собственной энергетической независимости свыше 385 млн гривен, оснастила свои магазины генераторами совокупной мощностью 33,7 МВт, создав резерв в 168 тонн дизельного топлива, что позволит магазинам работать до недели автономно. Но это не слишком помогло: сеть отмечает сокращение выручки на 10-20% в часы технического обслуживания генераторов и жалуется на непредсказуемость включений электроэнергии.Радости SPOСотовый оператор "Киевстар", который в конце 2024 года пережил попытку рейдерского захвата, а затем разместил свои акции на бирже Nasdaq, порадовал своих инвесторов. Выручка компании и прибыль до уплаты налогов и прочих обязательных платежей в 2025 году выросла на 25%. Заодно Антимонопольный комитет Украины разрешил оператору купить сервис поиска и бронирования лекарств "Таблетки.юа", что означает дополнительный рост прибыли компании. На этом фоне менеджеры "Киевстара" объявили о вторичном размещении (SPO) на бирже 12,5 млн акций ценой 10,5 долларов за штуку. При необходимости количество выводимых на биржу акций может быть увеличено до 14,3 млн штук, что позволит компании привлечь ещё 150,9 млн долларов.Успех "Киевстара" видимо вдохновил украинских чиновников. Кабмин для пополнения бюджета планирует продать 7% акций "Приватбанка" гражданам Украины посредством сервиса ДiЯ, выручив от продажи около 18 млрд гривен. Стартовую цену акции установят на уровне 300 гривен, а доходность от дивидендов оценивают в 10–12% годовых.Сделка, по правде говоря, так себе. Верить украинскими чиновникам — себя не уважать: они решили продать акции госбанка, не проводя при этом IPO, которое предполагает публикацию отчётности в соответствии с международными стандартами, что позволяет акционерам понимать реальное состояние дел в компании и трезво оценивать её перспективы. А так как отчётности нет, то объективно оценить стоимость акций "Приватбанка" сложно. Кроме того, реальная инфляция на Украине куда больше 10–12% годовых, поэтому граждане Украины предпочтут хранить свои сбережения в валюте, облигациях или золоте (если речь идёт о долгосрочных накоплениях).Прочие новостиГлава НБУ Андрей Пышный отмечает, что МВФ может уже в феврале рассмотреть вопрос выделения Украине финансовой помощи в размере 8,1 млрд долларов.В 2025 году Украина нарастила импорт томатов на 32,5% и огурцов на 46,3% до 104 тыс. и 70 тыс. тонн соответственно по сравнению с 2024 годом. Таков результат дефицита и дороговизны энергии, без которых невозможно выращивание овощей в теплицах.Киев получит первую партию из 16 троллейбусов PTS T12309 (собраны на базе турецких машин) впервые с 2022 года. Правда, где, когда и сколько они будут ездить с учётом дефицита электроэнергии — непонятно.Бывшая замглавы Минздрава Украины Наталья Лисневская заявила об остром дефиците семейных и узкоспециализированных врачей, включая хирургов, анестезиологов и ЛОРов. Причина — отказ амбулаториям в праве бронировать таких специалистов, что предопределило их мобилизацию, отъезд с территории Украины или переезд в другой регион. Та же история — как показывает практика — и со слесарями, электромонтёрами и прочими специалистам ЖКХ, которых теперь остро не хватает. Кадровые проблемы — прямое следствие приоритетности войны над миром для украинской власти ни политические (как внутренние, так и внешние), ни экономические обстоятельства пока не вынуждают её пересматривать приоритеты. Поэтому воевать Украина будет до того состояния, когда её поражение не станет совсем уж катастрофическим.О том, что происходило на минувшей неделе с мировой энергетикой - в статье Олега Хавича "Энергетические войны. КНР превзошла США в электроэнергетике, а США выдавливают Китай из Венесуэлы"

