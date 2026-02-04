Главное преимущество "Бабы Яги" — спутники Маска: Юрий Кнутов о проблеме связи для дронов - 04.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260204/glavnoe-preimuschestvo-baby-yagi--sputniki-maska-yuriy-knutov-o-probleme-svyazi-dlya-dronov-1075156866.html
Главное преимущество "Бабы Яги" — спутники Маска: Юрий Кнутов о проблеме связи для дронов
Главное преимущество "Бабы Яги" — спутники Маска: Юрий Кнутов о проблеме связи для дронов - 04.02.2026 Украина.ру
Главное преимущество "Бабы Яги" — спутники Маска: Юрий Кнутов о проблеме связи для дронов
Главным преимуществом украинских дронов типа "Баба-Яга" является система управления через спутники Илона Маска. Для решения этой проблемы Россия создаёт собственную орбитальную группировку в несколько сотен аппаратов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-02-04T05:50
2026-02-04T05:50
новости
россия
купянск
украина
юрий кнутов
илон маск
украина.ру
спутник
сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530218_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_a0b13162e478c73f0f702e7cb0fe23b2.jpg
Отвечая на вопрос о технологическом соревновании, Кнутов объяснил ключевую сложность — уязвимость традиционных каналов связи для систем РЭБ."Главная сложность при применении подобных беспилотников, это система связи. Традиционная система связи уязвима для систем РЭБ. Украина имеет РЭБ западного производства, чтобы выводить из строя наши БПЛА", — заявил собеседник Украина.ру.Он указал, на чем основано преимущество украинского агродрона. "Главное же преимущество дронов типа "Баба Яга" это система управления, основанная на широкополосном интернете спутников Илона Маска", — констатировал эксперт.В качестве ответа Россия разрабатывает свою собственную систему. "Поэтому мы сейчас занимаемся созданием собственной системы спутников. Такие спутники должны у нас появиться в 2027 году", — сказал Кнутов.Он раскрыл планы по масштабированию группировки. "Группировка будет составлять порядка 200, а потом и 800 спутников. Это позволит решить вопросы управления дронами такого типа", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
россия
купянск
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530218_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_fcc36b2599bd54b0f98660272cb19401.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, купянск, украина, юрий кнутов, илон маск, украина.ру, спутник, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, рэб, спецоперация, военный, военный эксперт, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Купянск, Украина, Юрий Кнутов, Илон Маск, Украина.ру, спутник, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, РЭБ, Спецоперация, военный, военный эксперт, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Главное преимущество "Бабы Яги" — спутники Маска: Юрий Кнутов о проблеме связи для дронов

05:50 04.02.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Испытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Главным преимуществом украинских дронов типа "Баба-Яга" является система управления через спутники Илона Маска. Для решения этой проблемы Россия создаёт собственную орбитальную группировку в несколько сотен аппаратов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о технологическом соревновании, Кнутов объяснил ключевую сложность — уязвимость традиционных каналов связи для систем РЭБ.
"Главная сложность при применении подобных беспилотников, это система связи. Традиционная система связи уязвима для систем РЭБ. Украина имеет РЭБ западного производства, чтобы выводить из строя наши БПЛА", — заявил собеседник Украина.ру.
Он указал, на чем основано преимущество украинского агродрона. "Главное же преимущество дронов типа "Баба Яга" это система управления, основанная на широкополосном интернете спутников Илона Маска", — констатировал эксперт.
В качестве ответа Россия разрабатывает свою собственную систему. "Поэтому мы сейчас занимаемся созданием собственной системы спутников. Такие спутники должны у нас появиться в 2027 году", — сказал Кнутов.
Он раскрыл планы по масштабированию группировки. "Группировка будет составлять порядка 200, а потом и 800 спутников. Это позволит решить вопросы управления дронами такого типа", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКупянскУкраинаЮрий КнутовИлон МаскУкраина.руспутникСВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОРЭБСпецоперациявоенныйвоенный экспертдзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:00"30-километровая килл-зона": военкор Линин объяснил, как война дронов изменила поле боя
05:50Главное преимущество "Бабы Яги" — спутники Маска: Юрий Кнутов о проблеме связи для дронов
05:40Окно возможностей для Киева: Грозин объяснил, почему Украина хочет, "чтобы мир превратился в ад"
05:30Груз в 50 кг и удар по укрытиям ВСУ: Юрий Кнутов о технологическом прорыве в тяжелых дронах
05:20"Вихрь" пригодится на других ТВД: военкор о применении ракеты с термобарической боеголовкой
05:10Колдуют ради сохранения власти. Чем занимаются украинские элиты
05:00"Простой боец решает простую задачу": военкор Линин о тактике штурмовиков в "мертвой" зоне
04:40Будущее Ирана решат в Тегеране, а не в Вашингтоне: Грозин о праве республики на самостоятельность
04:30Запорожская АЭС — жемчужина энергетики: Станкевич о роли станции в восстановлении Новороссии
04:20"Иран всегда предъявляет претензии": Андрей Грозин о сложностях в диалоге с Тегераном
04:19В приоритете Одесса. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:10"Волонтеры покупают Starlink и передают военным": Юрий Кнутов о применении системы на фронте
04:04Вся европейская промышленность не может прокормить украинскую ПВО — эксперт
04:00Как устроена "килл-зона": эксперт раскрыл систему работы войск беспилотных систем ВСУ
03:36Не злить Трампа и покупать, где выгодно. Что будет с поставками российской нефти в Индию
03:36Захарова ответила послу ЕС на Украине, поселившейся в ванной из-за ракетных ударов
03:13Экономика Украины и война: энергетическое перемирие, которое не помогло, и радость "Киевстара"
03:12Эпштейн интересовался проектом по созданию "дизайнерских детей" с лабораторией на Украине
02:29Ракетный шквал на Украине и посол ЕС в ванной. События 3 февраля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
02:07Трамп заявил, что Путин сдержал своё слово
Лента новостейМолния