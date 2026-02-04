https://ukraina.ru/20260204/glavnoe-preimuschestvo-baby-yagi--sputniki-maska-yuriy-knutov-o-probleme-svyazi-dlya-dronov-1075156866.html

Главное преимущество "Бабы Яги" — спутники Маска: Юрий Кнутов о проблеме связи для дронов

Главным преимуществом украинских дронов типа "Баба-Яга" является система управления через спутники Илона Маска. Для решения этой проблемы Россия создаёт собственную орбитальную группировку в несколько сотен аппаратов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Отвечая на вопрос о технологическом соревновании, Кнутов объяснил ключевую сложность — уязвимость традиционных каналов связи для систем РЭБ."Главная сложность при применении подобных беспилотников, это система связи. Традиционная система связи уязвима для систем РЭБ. Украина имеет РЭБ западного производства, чтобы выводить из строя наши БПЛА", — заявил собеседник Украина.ру.Он указал, на чем основано преимущество украинского агродрона. "Главное же преимущество дронов типа "Баба Яга" это система управления, основанная на широкополосном интернете спутников Илона Маска", — констатировал эксперт.В качестве ответа Россия разрабатывает свою собственную систему. "Поэтому мы сейчас занимаемся созданием собственной системы спутников. Такие спутники должны у нас появиться в 2027 году", — сказал Кнутов.Он раскрыл планы по масштабированию группировки. "Группировка будет составлять порядка 200, а потом и 800 спутников. Это позволит решить вопросы управления дронами такого типа", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.

