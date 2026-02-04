Груз в 50 кг и удар по укрытиям ВСУ: Юрий Кнутов о технологическом прорыве в тяжелых дронах - 04.02.2026 Украина.ру
Груз в 50 кг и удар по укрытиям ВСУ: Юрий Кнутов о технологическом прорыве в тяжелых дронах
Груз в 50 кг и удар по укрытиям ВСУ: Юрий Кнутов о технологическом прорыве в тяжелых дронах - 04.02.2026 Украина.ру
Груз в 50 кг и удар по укрытиям ВСУ: Юрий Кнутов о технологическом прорыве в тяжелых дронах
Российский дрон "Бердыш" способен поднимать груз до 50 килограммов и доставлять его на расстояние до 20 километров. Помимо снабжения, такие дроны могут ставить минные поля и наносить удары по укрытиям ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос, можно ли считать российский дрон "Бердыш" аналогом украинской "Бабы-Яги", эксперт раскрыл спектр возможностей новой техники и её значение для фронта.По его словам, это серьёзные разработки, которые уже идут в серию и имеют широкий функционал. "Помимо снабжения, они могут ставить минные поля и использовать кумулятивные боеприпасы и наносить удары по укрытиям противника", — пояснил эксперт.Он напомнил, что раньше использовались трофейные образцы. "До этого мы использовали украинские трофейные дроны, которые проходили перепрошивку", — отметил Кнутов.По мнению Кнутова, главная сложность при применении подобных беспилотников — это система связи. Традиционная система связи уязвима для систем РЭБ. Украина имеет РЭБ западного производства, чтобы выводить из строя наши БПЛА, констатировал эксперт. "Но "Бердыш" это все равно технологический прорыв, потому что создать коптер, который может долго находиться в воздухе, быть управляемым либо совершать полет автономно, - серьезное достижение наших разработчиков", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
Груз в 50 кг и удар по укрытиям ВСУ: Юрий Кнутов о технологическом прорыве в тяжелых дронах

Российский дрон "Бердыш" способен поднимать груз до 50 килограммов и доставлять его на расстояние до 20 километров. Помимо снабжения, такие дроны могут ставить минные поля и наносить удары по укрытиям ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос, можно ли считать российский дрон "Бердыш" аналогом украинской "Бабы-Яги", эксперт раскрыл спектр возможностей новой техники и её значение для фронта.
"Есть не только "Бердыш", но и ряд других гексакоптеров, или сельскохозяйственных дронов, способных поднимать груз до 50 килограммов и доставлять его на расстояние 10-20 километров", — заявил Кнутов.
По его словам, это серьёзные разработки, которые уже идут в серию и имеют широкий функционал. "Помимо снабжения, они могут ставить минные поля и использовать кумулятивные боеприпасы и наносить удары по укрытиям противника", — пояснил эксперт.
Он напомнил, что раньше использовались трофейные образцы. "До этого мы использовали украинские трофейные дроны, которые проходили перепрошивку", — отметил Кнутов.
По мнению Кнутова, главная сложность при применении подобных беспилотников — это система связи. Традиционная система связи уязвима для систем РЭБ. Украина имеет РЭБ западного производства, чтобы выводить из строя наши БПЛА, констатировал эксперт.
"Но "Бердыш" это все равно технологический прорыв, потому что создать коптер, который может долго находиться в воздухе, быть управляемым либо совершать полет автономно, - серьезное достижение наших разработчиков", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
