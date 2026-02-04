https://ukraina.ru/20260204/zaporozhskaya-aes--zhemchuzhina-energetiki-stankevich-o-roli-stantsii-v-vosstanovlenii-novorossii-1075119373.html

Запорожская АЭС — жемчужина энергетики: Станкевич о роли станции в восстановлении Новороссии

Запорожская АЭС — жемчужина энергетики: Станкевич о роли станции в восстановлении Новороссии - 04.02.2026 Украина.ру

Запорожская АЭС — жемчужина энергетики: Станкевич о роли станции в восстановлении Новороссии

Запорожская АЭС, введённая в 1984 году, до сих пор входит в десятку самых мощных станций мира. Её запуск после перевода в режим "холодного останова" станет мощным импульсом для развития промышленности регионов РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич

2026-02-04T04:30

2026-02-04T04:30

2026-02-04T04:30

новости

россия

новороссия

ссср

юрий станкевич

запорожская аэс

украина.ру

промышленность

сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/43/1034064318_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_a947343d25976fed33ff55470f320d1d.jpg

Отвечая на вопрос о потенциале Запорожской АЭС для восстановления промышленности, парламентарий совершил экскурс в историю и оценил будущие перспективы."С вашего позволения, я чуть загляну в историю. СССР, а за ним и его наследница Россия, являются одними из лидеров мировой энергетики", — начал Станкевич.Он подчеркнул, что Запорожская АЭС — жемчужина в коллекции отечественной энергетики, которая была создана в начале 70-х годов: первый блок, мощностью 6000 мегаватт введен в 1984 году. "Это была самая сильная станция не только в Советском Союзе, но и в Европе, и до сих пор она входит в десятку самых мощных АЭС мира", — заявил депутат.ЗАЭС обеспечивала устойчивую электроэнергию Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областям — это более 10 миллионов человек, можно представить, какой объем производства там сосредоточен и какие мощности необходимы, пояснил он."Поэтому, когда будут урегулированы вопросы на политическом уровне и принято решение о запуске Запорожской АЭС, которая сегодня находится в режиме "холодного останова", — это станет сильным импульсом для энергоснабжения регионов, для активного развития там промышленности и в целом инфраструктуры", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Вера Кузьмина: Украинец убил русского в себе и в других, а теперь пытается уничтожить саму Россию" на сайте Украина.ру.

россия

новороссия

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, новороссия, ссср, юрий станкевич, запорожская аэс, украина.ру, промышленность, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, атомная электростанция, атомная энергетика, главные новости, украина.ру дзен, новости россии