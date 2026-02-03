https://ukraina.ru/20260203/kak-ostanovit-trampa-baklanov-o-slabykh-mestakh-prezidenta-ssha-na-kotorye-mozhet-davit-rossiya-1075174488.html

Как остановить Трампа? Бакланов о слабых местах президента США, на которые может давить Россия

В специальном проекте Украина.ру "Украинское досье" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Национального исследовательского... Украина.ру, 03.02.2026

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075174368_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ec73c4a85973d460e442f3f9084d818.png

В специальном проекте Украина.ру "Украинское досье" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Бакланов рассказал о слабых местах и болевых точках президента США Дональда Трампа в глобальной политике, а также о том, как, учитывая эти факторы, можно реализовать интересы России на Украине и не только.Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

