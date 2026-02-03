https://ukraina.ru/20260203/kak-ostanovit-trampa-baklanov-o-slabykh-mestakh-prezidenta-ssha-na-kotorye-mozhet-davit-rossiya-1075174488.html
Как остановить Трампа? Бакланов о слабых местах президента США, на которые может давить Россия
Как остановить Трампа? Бакланов о слабых местах президента США, на которые может давить Россия - 03.02.2026 Украина.ру
Как остановить Трампа? Бакланов о слабых местах президента США, на которые может давить Россия
В специальном проекте Украина.ру "Украинское досье" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Национального исследовательского...
В специальном проекте Украина.ру "Украинское досье" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Бакланов рассказал о слабых местах и болевых точках президента США Дональда Трампа в глобальной политике, а также о том, как, учитывая эти факторы, можно реализовать интересы России на Украине и не только.Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
