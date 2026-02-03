Как остановить Трампа? Бакланов о слабых местах президента США, на которые может давить Россия - 03.02.2026 Украина.ру
Как остановить Трампа? Бакланов о слабых местах президента США, на которые может давить Россия
В специальном проекте Украина.ру "Украинское досье" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Бакланов рассказал о слабых местах и болевых точках президента США Дональда Трампа в глобальной политике, а также о том, как, учитывая эти факторы, можно реализовать интересы России на Украине и не только.Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
Как остановить Трампа? Бакланов о слабых местах президента США, на которые может давить Россия

20:59 03.02.2026
 
В специальном проекте Украина.ру "Украинское досье" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Бакланов рассказал о слабых местах и болевых точках президента США Дональда Трампа в глобальной политике, а также о том, как, учитывая эти факторы, можно реализовать интересы России на Украине и не только.
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
