https://ukraina.ru/20260203/es-ischet-eskalatsii-konflikta-s-rossiey-nato-obeschaet-razornnoy-ukraine-pomosch-itogi-3-fevralya-1075161122.html

ЕС ищет эскалации конфликта с Россией, НАТО обещает разорённой Украине помощь. Итоги 3 февраля

ЕС ищет эскалации конфликта с Россией, НАТО обещает разорённой Украине помощь. Итоги 3 февраля - 03.02.2026 Украина.ру

ЕС ищет эскалации конфликта с Россией, НАТО обещает разорённой Украине помощь. Итоги 3 февраля

Лондон и другие западноевропейские столицы по-прежнему ищут повод для эскалации конфликта с Россией, в том числе на украинском поле. Руководство Украины резко нарастило госдолг. Заграница помогла и ещё поможет режиму Зеленского, заверил генсек НАТО

2026-02-03T18:02

2026-02-03T18:02

2026-02-03T18:23

новости

украина

россия

донецкая народная республика

трамп и зеленский

владимир зеленский

юрий игнат

вооруженные силы украины

нато

нацгвардия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642691_0:17:1355:779_1920x0_80_0_0_c29eb5ceebc2672c8b148945ca2bcf59.jpg

Минфин Украины во вторник 3 февраля опубликовал данные о состоянии государственного долга. За год год вырос почти на 30%. По оценке министерства, общая сумма достигла $213,3 млрд. Крупнейшим источником финансирования госбюджета в 2025 году стали кредиты ERA от стран G7 в объеме $37,9 млрд. Западные страны направляли коррумпированному киевскому режиму доходы от присвоенных ими российских активов. Их на Западе называют "замороженными" или "заблокированными", а в России - украденными.Резкий рост госдолга Украины произошёл после государственного переворота 2014 года, осуществлённого при непосредственном участии правительств США, Евросоюза и покинувшей его Британии. Новые власти активно брали в долг огромные суммы, по которым расплачиваться придётся украинским налогоплательщикам. Внешний долг Украины является критически важным источником хронически дефицитного бюджета. Внешние вливания балансируют превышение расходов над доходами. В счёт погашения накопленных долгов киевский режим предложил западным партнёрам доходы от недр Украины и другие ликвидные активы. Владимир Зеленский и члены Кабмина Украины подписали соответствующие обязательства, за которые проголосовали депутаты Верховной Рады Украины даже без ознакомления ввиду грифа секретности. Госдолг Украины по факту превысил ВВП этой постсоветской республики. Западные партнёры Киева продолжают давать ему в долг не только украденные у России деньги, но также средства налогоплательщиков своих стран, стимулируя к кредитованию МВФ и другие международные организации. Социальное положение широких масс населения Украины стремительно ухудшается из-за проводимой официальным Киевом внутренней и внешней политики. Уничтожение культурного наследия, дискриминация русскоязычных граждан, гонения на православных верующих - эти и другие меры по факту являются приоритетами внутренней политики нынешнего руководства Украины, поддерживаемого Западом. Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины усугубили проблемы коммунальных служб. Во многих областях действуют графики подачи электричества. Многие крупные города и ещё большее количество малых населённых пунктов переживают проблемы электро- теплоснабжения.В частности, по данным нынешних властей Харькова, 60% жителей города 3 февраля оставались без электроэнергии. Около 200 тысяч абонентов не имели доступа к ней из-за аварийных повреждений. В городе анонсировали слив теплоносителя во избежание разрыва замерзающих труб.Днепропетровск ночью подвергся самой масштабной атаке. Местные власти сообщили, что поражен объект энергетики, в городе частично пропало отопление.Парламент Украины в сложившихся условиях занимался такими важными делами, как нормативное оформление решения о присвоении званий погибшим защитникам режима Зеленского. Об этом рассказал украинский нардеп Ярослав Железняк. По его словам, не хватило 226 голосов для направления соответствующего запроса ВРУ в офис президента Украины.Заграница обещает помочь ЗеленскомуГенсек НАТО Марк Рютте прибыл утром 3 февраля в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским и выступил в Верховной Раде Украины.Рютте сообщил, что в 2025 году ВСУ получили от НАТО около 75% всех ракет для применения в зоне СВО и около 90% ракет для ПВО. Он также рассказал, что страны-члены военно-политического блока вместе с ВПК Украины разрабатывают новое оружие и быстро доставляют его для нужд защитников режима Зеленского.Генсек альянса заверил нардепов в том, что после заключения мирного соглашения с Россией государства из "коалиции желающих" окажут властям Украины военную поддержку в небесах, на земле и на море. Рютте призвал сторонников режима Зеленского терпеть и держаться.Также 3 января стали известны жалобы Зеленского в разговоре с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Бельгия отказалась "выдать" по запросу Еврокомиссии "замороженные" российские активы, согласившись лишь делиться доходами от них. при этом королевство щедро финансирует киевский режим. Бельгийские СМИ опубликовали фрагмент разговора Зеленского с премьер-министром Бельгии. В нём киевский политик признал, что "ситуация на передовой катастрофическая". "Человеческие ресурсы в Вооруженных силах практически исчерпаны. Нам нужны деньги и оружие, потому что русские не останавливаются. Поймите меня ясно: если сегодня российские беспилотники проникают на территорию Польши, Молдавии или Румынии, то завтра они могут проникнуть и на территорию Бельгии. Понимаете, о чем я? Мы - щит Европы; мы можем защитить всех, но для этого нужны ресурсы", - сообщил Зеленский.После выступления в украинском парламенте, осведомлённый о реальном положении дел ВСУ и на Украине в целом Рютте выступил перед прессой. Он признал, что не все члены НАТО желают тратить деньги своих налогоплательщиков на закупку оружия для защитников режима Зеленского по программе экстренной помощи.Рютте также прокомментировал статью в FT о гарантиях безопасности Украины и фактически подтвердил намерения НАТО оказывать вооружённую поддержку киевскому режиму после окончания СВО. По словам генсека, важнейшей компонентой участия иностранных армий в боях с Россией при нарушении мирного соглашения станет поддержка США."Мы говорим о трёх уровнях. Первый уровень — это сами ВСУ, которые выступают первой линией обороны в случае любой новой агрессии. Второй уровень — это участие "коалиции желающих", в рамках того, что согласовали Франция и Великобритания. Третий — поддержка США. С этого лета Соединённые Штаты заявили о готовности обеспечить своего рода "страховку", - поведал генсек НАТО.На заявления Рютте о военном присутствии стран-членов альянса на Украине после окончания СВО отреагировал российский сенатор Сергей Перминов. Он заявил РИА Новости, что европейские политики ищут повод для расширения противостояния с Россией."Очевидно, что наша страна работает над решением сложного вопроса создания нового контура мировой безопасности, а бессмысленные в своем упорстве политики от Европы ищут повод для расширения пятна противостояния с Россией, находясь в иллюзии собственного "величия", создавая квазисоюзы "желающих", - констатировал Перминов.Он напомнил, что официальная Москва через МИД РФ довела свою позицию по этому вопросу."Иностранные военные легионы на территории Украины - это прямая военная интервенция, а, следовательно, и законные цели для российских военных", - подчеркнул сенатор.Тем не менее, 6 января в Париже состоялось совещание представителей "коалиции желающих" на высшем уровне. На нём обсуждались пресловутые "гарантии безопасности" для Украины, размещение войск в этой постсоветской республике после заключения мирного соглашения и меры долгосрочной военной поддержки киевского режима.Международную конференцию по восстановлению Украины анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он намерен провести мероприятие в Гданьске не дожидаясь окончания СВО, в июле.Новости СВОМинобороны России во вторник 3 февраля сообщило, что в период с 10.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 20 БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Брянской области.В новой сводке СВО министерство сообщило, что ночью в ответ на террористические атаки со стороны Украины по гражданским объектам на территории России российской армией был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. Удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки БПЛА дальнего действия."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - констатировали в министерстве.Там также отметили, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Таратутино и Покровка Сумской области. На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатнее, Сосновый Бор и Верхняя Писаревка Харьковской области.При этом потери с украинской стороны составили до 190 военнослужащих и 12 автомобилей. Уничтожены 11 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.Подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике бригадам ВСУ и Нацгвардии в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника превысили 180 военнослужащих, две боевые бронемашины, 14 автомобилей и артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения российской "Южной" группировки войск нанесли поражеине бригадам ВСУ в ДНР. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, два танка, четыре бронеавтомобиля, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.Подразделения ГрВ "Центр" ВС РФ нанесли поражение брагадам ВСУ, морской пехоты и Нацгвардии в ДНР и в Днепропетровской области. Потери противника превысили 385 военнослужащих, три бронемашины, шесть автомобилей и два арторудия.Подразделения ГрВ "Восток" продолжили наступление и нанесли поражение ВСУ в Запорожской области. Потери противника превысили 420 военнослужащих, две бронемашины и 26 автомобилей, два склада боеприпасов.Подразделения ГрВ "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоандреевка Запорожской области и Садовое Херсонской области. При этом уничтожены до 65 военнослужащих противника, бронемашина, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - сказано в сводке.Тем временем в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В регионе также объявлена опасность ударов БПЛА. Губернатор проинформировал о двух раненых жителях приграничного региона в результате атак со стороны ВСУ.В свою очередь украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Запорожской области. Сообщается о взрывах УМПК в Сумской области, временно оккупированных частях Запорожской области и Донбасса.Участвуя в переговорах с представителями режима Зеленского в ОАЭ, официальная Москва не даёт поводов для иного толкования своей неизменной позиции: первопричины украинского кризиса должны быть устранены, специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет продолжена до достижения заявленных целей. Актуальное интервью на эту тему: Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себеТакже интервью на эту тему: Майкл Бом: Встреча России, Украины и США в Абу-Даби вряд ли принесет скорый компромиссВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

донецкая народная республика

сша

днр

донбасс

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

новости, украина, россия, донецкая народная республика, трамп и зеленский, владимир зеленский, юрий игнат, вооруженные силы украины, нато, нацгвардия, главные новости, эксклюзив, сша, рютте, верховная рада, украина-нато, будет ли война с нато, международные отношения, международная политика, международная помощь, ситуация на украине, военная помощь украине, военная хроника на украине, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, переговоры, всу, потери всу, крах всу, наступление вс рф, днр, донбасс, новые регионы, новороссия, мир с украиной