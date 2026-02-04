"Иран всегда предъявляет претензии": Андрей Грозин о сложностях в диалоге с Тегераном - 04.02.2026 Украина.ру
"Иран всегда предъявляет претензии": Андрей Грозин о сложностях в диалоге с Тегераном
"Иран всегда предъявляет претензии": Андрей Грозин о сложностях в диалоге с Тегераном
Иран как геополитический партнёр России отличается сложным характером и стремлением играть по своим правилам. В диалоге с Москвой Тегеран часто выдвигает претензии, считая российскую политику недостаточно проиранской. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2026-02-04T04:20
Раскрывая особенности иранской позиции, эксперт объяснил, почему Москве бывает непросто найти взаимопонимание с Тегераном.Он пояснил, что это происходит на разных уровнях взаимодействия. "Ты можешь общаться с коллегами из МИД Ирана, с людьми из парламента и КСИР, но обязательно услышишь прямые или завуалированные претензии в адрес политики Российской Федерации", — отметил эксперт.Суть этих претензий, по словам Грозина, сводится к одному. "Которая с точки зрения наших иранских друзей недостаточно проиранская", — констатировал он.При этом эксперт подчеркнул, что Тегеран — самостоятельный игрок. "Иран — это не страна третьего мира, которая заинтересована только в российской нефти за полцены. Даже в отношениях с Китаем, от которого он во многом зависит, Иран сохраняет очень большой элемент автономии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.
новости, политика, тегеран , иран, россия, андрей грозин, владимир путин, украина.ру, нефть, китай, геополитика, главные новости, главное, дипломаты, дипломатия
Новости, политика, Тегеран , Иран, Россия, Андрей Грозин, Владимир Путин, Украина.ру, нефть, Китай, геополитика, Главные новости, главное, дипломаты, дипломатия

"Иран всегда предъявляет претензии": Андрей Грозин о сложностях в диалоге с Тегераном

04:20 04.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкиран
иран - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Иран как геополитический партнёр России отличается сложным характером и стремлением играть по своим правилам. В диалоге с Москвой Тегеран часто выдвигает претензии, считая российскую политику недостаточно проиранской. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Раскрывая особенности иранской позиции, эксперт объяснил, почему Москве бывает непросто найти взаимопонимание с Тегераном.
"Иран часто так генерирует свои запросы, что Кремлю отвечать на них очень сложно. России всегда предъявляются претензии, особенно на экспертном уровне", — заявил Грозин.
Он пояснил, что это происходит на разных уровнях взаимодействия. "Ты можешь общаться с коллегами из МИД Ирана, с людьми из парламента и КСИР, но обязательно услышишь прямые или завуалированные претензии в адрес политики Российской Федерации", — отметил эксперт.
Суть этих претензий, по словам Грозина, сводится к одному. "Которая с точки зрения наших иранских друзей недостаточно проиранская", — констатировал он.
При этом эксперт подчеркнул, что Тегеран — самостоятельный игрок. "Иран — это не страна третьего мира, которая заинтересована только в российской нефти за полцены. Даже в отношениях с Китаем, от которого он во многом зависит, Иран сохраняет очень большой элемент автономии", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.
политика Тегеран Иран Россия Андрей Грозин Владимир Путин нефть Китай геополитика дипломаты дипломатия
 
