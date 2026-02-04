https://ukraina.ru/20260204/iran-vsegda-predyavlyaet-pretenzii-andrey-grozin-o-slozhnostyakh-v-dialoge-s-tegeranom-1075147574.html
"Иран всегда предъявляет претензии": Андрей Грозин о сложностях в диалоге с Тегераном
"Иран всегда предъявляет претензии": Андрей Грозин о сложностях в диалоге с Тегераном - 04.02.2026 Украина.ру
"Иран всегда предъявляет претензии": Андрей Грозин о сложностях в диалоге с Тегераном
Иран как геополитический партнёр России отличается сложным характером и стремлением играть по своим правилам. В диалоге с Москвой Тегеран часто выдвигает претензии, считая российскую политику недостаточно проиранской. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2026-02-04T04:20
2026-02-04T04:20
2026-02-04T04:20
новости
политика
тегеран
иран
россия
андрей грозин
владимир путин
украина.ру
нефть
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg
Раскрывая особенности иранской позиции, эксперт объяснил, почему Москве бывает непросто найти взаимопонимание с Тегераном.Он пояснил, что это происходит на разных уровнях взаимодействия. "Ты можешь общаться с коллегами из МИД Ирана, с людьми из парламента и КСИР, но обязательно услышишь прямые или завуалированные претензии в адрес политики Российской Федерации", — отметил эксперт.Суть этих претензий, по словам Грозина, сводится к одному. "Которая с точки зрения наших иранских друзей недостаточно проиранская", — констатировал он.При этом эксперт подчеркнул, что Тегеран — самостоятельный игрок. "Иран — это не страна третьего мира, которая заинтересована только в российской нефти за полцены. Даже в отношениях с Китаем, от которого он во многом зависит, Иран сохраняет очень большой элемент автономии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.
тегеран
иран
россия
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_cd6d6fa8173b688d096b9a2d77f5c573.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политика, тегеран , иран, россия, андрей грозин, владимир путин, украина.ру, нефть, китай, геополитика, главные новости, главное, дипломаты, дипломатия
Новости, политика, Тегеран , Иран, Россия, Андрей Грозин, Владимир Путин, Украина.ру, нефть, Китай, геополитика, Главные новости, главное, дипломаты, дипломатия
"Иран всегда предъявляет претензии": Андрей Грозин о сложностях в диалоге с Тегераном
Иран как геополитический партнёр России отличается сложным характером и стремлением играть по своим правилам. В диалоге с Москвой Тегеран часто выдвигает претензии, считая российскую политику недостаточно проиранской. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Раскрывая особенности иранской позиции, эксперт объяснил, почему Москве бывает непросто найти взаимопонимание с Тегераном.
"Иран часто так генерирует свои запросы, что Кремлю отвечать на них очень сложно. России всегда предъявляются претензии, особенно на экспертном уровне", — заявил Грозин.
Он пояснил, что это происходит на разных уровнях взаимодействия. "Ты можешь общаться с коллегами из МИД Ирана, с людьми из парламента и КСИР, но обязательно услышишь прямые или завуалированные претензии в адрес политики Российской Федерации", — отметил эксперт.
Суть этих претензий, по словам Грозина, сводится к одному. "Которая с точки зрения наших иранских друзей недостаточно проиранская", — констатировал он.
При этом эксперт подчеркнул, что Тегеран — самостоятельный игрок. "Иран — это не страна третьего мира, которая заинтересована только в российской нефти за полцены. Даже в отношениях с Китаем, от которого он во многом зависит, Иран сохраняет очень большой элемент автономии", — резюмировал собеседник издания.