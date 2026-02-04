"Простой боец решает простую задачу": военкор Линин о тактике штурмовиков в "мертвой" зоне - 04.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260204/prostoy-boets-reshaet-prostuyu-zadachu-voenkor-linin-o-taktike-shturmovikov-v-mertvoy-zone-1075089981.html
"Простой боец решает простую задачу": военкор Линин о тактике штурмовиков в "мертвой" зоне
"Простой боец решает простую задачу": военкор Линин о тактике штурмовиков в "мертвой" зоне - 04.02.2026 Украина.ру
"Простой боец решает простую задачу": военкор Линин о тактике штурмовиков в "мертвой" зоне
Не так давно военкор побывал на позиции своих боевых товарищей из состава группировки "Днепр". Сейчас они решают тактические задачи, чтобы потом приступить к... Украина.ру, 04.02.2026
Не так давно военкор побывал на позиции своих боевых товарищей из состава группировки "Днепр". Сейчас они решают тактические задачи, чтобы потом приступить к штурму укрепленных позиций ВСУ на трассе "Запорожье-Орехов".Отвечая на вопрос журналиста, как это выглядит с точки зрения простого бойца, Линин рассказал, что "простой боец решает простую задачу" – выйти из пункта "А" и дойти в пункт "Б".Все пространство, которое там есть – сплошная серая зона, при этом есть опорники, которые контролируются российскими силами, добавил военкор.Линин подчеркнул, что сейчас дроны стали тем фактором, которые не дают свободно перемещаться. На земле теперь не надо иметь много войск – достаточно иметь несколько опорников, резюмировал собеседник издания.
россия
украина
Украина.ру
"Простой боец решает простую задачу": военкор Линин о тактике штурмовиков в "мертвой" зоне

Не так давно военкор побывал на позиции своих боевых товарищей из состава группировки "Днепр". Сейчас они решают тактические задачи, чтобы потом приступить к штурму укрепленных позиций ВСУ на трассе "Запорожье-Орехов".
Отвечая на вопрос журналиста, как это выглядит с точки зрения простого бойца, Линин рассказал, что "простой боец решает простую задачу" – выйти из пункта "А" и дойти в пункт "Б".
Все пространство, которое там есть – сплошная серая зона, при этом есть опорники, которые контролируются российскими силами, добавил военкор.
"Но все эти 15 километров до ЛБС с нашей стороны и 15 километров до ЛБС с их стороны – эта та самая килл-зона протяженностью в 30 километров, созданная и нашими, и их операторами БПЛА. Там невозможно свободно перемещаться", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Линин подчеркнул, что сейчас дроны стали тем фактором, которые не дают свободно перемещаться. На земле теперь не надо иметь много войск – достаточно иметь несколько опорников, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.
